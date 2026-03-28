[Infographics] Giờ Trái đất 2026: “Sáng tạo xanh - tương lai xanh”

2 nhân viên y tế hiến máu kịp thời cứu sản phụ bị băng huyết 25/03/2026 15:49 Trong tình huống cấp cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh, hai điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời hiến máu, cứu sống người bệnh.

Nữ cán bộ giữ "3 vai" nơi làng biển 25/03/2026 15:34 Thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) hôm nay đổi thay rõ nét với sự khang trang, khởi sắc. Kết quả đó có hành trình tâm huyết khơi dậy sức dân của chị Hoàng Thị Tương - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn.

Đảm bảo thống nhất, chính xác trong điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 25/03/2026 11:50 Chương trình điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1/4 - 15/5/2026; số liệu sơ bộ công bố tháng 6/2026 và kết quả điều tra chính thức công bố vào tháng 12/2026.

Dự báo về đợt nắng nóng đầu tiên tại Hà Tĩnh, có nơi 39 độ C 25/03/2026 10:31 Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, trong đợt nắng nóng đầu tiên, nhiệt độ trên địa bàn Hà Tĩnh cao nhất có thể lên trên 39 độ C.

Tấm vé xe đặc biệt mang hơi ấm của lòng nhân ái 25/03/2026 05:16 Hơn 15 năm qua, những tấm vé xe buýt miễn phí của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết, tiếp thêm nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn vững vàng hơn trong cuộc sống.

Học nghề ở Hà Tĩnh, chàng trai Khánh Hòa chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 24/03/2026 15:13 Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió của tỉnh Khánh Hòa nhưng Lê Trần Gia Bảo lại chọn Hà Tĩnh để học tập và gửi gắm những năm tháng thanh xuân.

Nữ khách hàng Hà Tĩnh trúng sổ tiết kiệm hơn 686 triệu đồng của BIDV 24/03/2026 11:13 Vượt qua hàng triệu mã dự thưởng trên toàn quốc, nữ khách hàng ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã trúng giải “Đại Phát Lộc” - sổ tiết kiệm trị giá hơn 686 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Thi đua dạy tốt, học tốt dưới những mái trường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập 24/03/2026 10:57 Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), dưới những mái trường mang tên đồng chí Tổng Bí thư, niềm tự hào đang được nhân lên, trở thành động lực để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.

Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5 24/03/2026 07:30 Chính phủ hạn định trong tháng 5, Bộ Nội vụ cần hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan để áp dụng từ 1/7/2026.

Tầm soát sớm - "chìa khóa vàng" trong phòng, chống bệnh lao 24/03/2026 05:45 Việc người dân chủ động đến cơ sở y tế thăm khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đang trở thành tín hiệu tích cực trong cuộc chiến phòng, chống bệnh lao trên địa bàn Hà Tĩnh.

Lắp lưới thép ở cầu Bến Thủy 1, ngăn người và vật thể rơi xuống sông 23/03/2026 17:07 Việc lắp lưới thép cao 2,5 m gắn vào lan can cầu Bến Thủy 1 nhằm tăng cường bảo vệ, hạn chế nguy cơ người và vật thể rơi xuống phía dưới.

Hiện đại hóa dự báo để ứng phó thiên tai ngày càng cực đoan 23/03/2026 07:00 Thiên tai tại Hà Tĩnh ngày càng cực đoan, khó lường dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trước thực tế đó, việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bằng công nghệ hiện đại được xem là giải pháp then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dân.

1.470 thí sinh Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 23/03/2026 06:00 Kỳ thi được tổ chức tại 2 điểm: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 37 phòng thi và Trường THPT Phan Đình Phùng có 30 phòng thi.

Hơn 1 năm, 117 bác sĩ về Hà Tĩnh làm việc: Sức hút đến từ đâu? 23/03/2026 05:08 Bằng các chính sách linh hoạt trong hỗ trợ nguồn kinh phí và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nên từ đầu năm 2025 đến nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã tuyển dụng được 117 bác sĩ.

[Infographic] 22 chứng chỉ được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2026 23/03/2026 05:05 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, có hiệu lực từ ngày 24/4/2026. Theo Quy chế, có 22 chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT, tăng 2 chứng chỉ so với năm trước.

Hà Tĩnh giành 3 giải tại Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia 22/03/2026 17:53 Tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026, Hà Tĩnh có 3 dự án dự thi và đều đạt giải.

Trường THPT Lý Tự Trọng tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà 22/03/2026 11:06 Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) sẽ viết tiếp trang sử mới, nỗ lực giành nhiều thành tích hơn nữa trong dạy và học, xứng danh với ngôi trường mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây ở xã biển Hà Tĩnh 22/03/2026 10:48 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng các đoàn viên thanh niên đã trồng 500 cây bàng vuông và cây dừa trên trục đường vào Khu du lịch Quỳnh Viên, xã Thạch Khê.

Sống khỏe cùng BHT: Loạn thần do rượu bia - nhận diện sớm để phòng ngừa 22/03/2026 10:00 Cách nhận biết bệnh loạn thần do bia rượu cùng biện pháp phòng tránh ra sao sẽ được bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa Cấp tính Nam, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh giải đáp trong Chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Cảnh giác với những diễn biến nguy hiểm của bệnh não mô cầu 22/03/2026 09:39 Trước tính chất nguy hiểm của bệnh não mô cầu, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang nơi đông người và chủ động đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Ngày Nước thế giới: Cấp thiết quản trị tài nguyên nước, thúc đẩy kinh tế xanh 22/03/2026 09:00 Ngày Nước Thế giới 2026 nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của quản trị nước hiệu quả gắn với thúc đẩy kinh tế xanh và đề cao bình đẳng giới như một giải pháp bền vững, để bảo vệ "mạch nguồn" sự sống.

[Motion graphics] 7 thay đổi quan trọng khi xét tuyển vào các trường công an năm 2026 22/03/2026 06:21 Năm 2026, Bộ Công an điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, trong đó, đáng lưu ý là về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển thẳng, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ...

Nước sạch về nông thôn: Cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy bình đẳng giới 22/03/2026 06:15 Hà Tĩnh chú trọng nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ thiết yếu hướng tới phát triển bền vững.

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt 21/03/2026 09:13 Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.

Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học 21/03/2026 08:01 Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.

Đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí 21/03/2026 07:27 Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở 20/03/2026 13:30 Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.

Tiếp tục tăng cường phối hợp, liên kết giữa các hiệp hội du lịch phía Bắc 20/03/2026 11:36 Năm 2026, Cụm Hiệp hội du lịch phía Bắc tiếp tục tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các hiệp hội để học tập và trao đổi kinh nghiệm; mở rộng mối quan hệ kết nối hợp tác quốc tế.

Cận cảnh quy trình xạ trị ung thư tại cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh 20/03/2026 05:16 Với quy trình triển khai bài bản, được kiểm soát nghiêm ngặt qua từng khâu, hoạt động xạ trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang mở thêm cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư ngay tại địa phương.