Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Làm thêm không còn đơn thuần là cách để sinh viên trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn công việc gắn với chuyên ngành theo học nhằm tích lũy kinh nghiệm, rèn kỹ năng và chủ động chuẩn bị hành trang trước khi bước vào thị trường lao động.

Thay vì lựa chọn công việc phổ thông, Khánh Huyền đã lựa chọn làm thêm công việc gia sư theo đúng chuyên ngành mình đang học.

Là sinh viên năm thứ 2, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh, Nguyễn Khánh Huyền đã sớm nhận ra việc học lý thuyết cần đi cùng trải nghiệm thực tế. Vì vậy, ngoài thời gian lên lớp, Huyền chủ động tìm kiếm công việc gia sư để vừa rèn nghề, vừa có thêm thu nhập. Đều đặn vào các buổi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, Huyền nhận dạy kèm môn Toán và tiếng Anh cho học sinh tiểu học và THCS. Công việc tuy không quá nặng nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, linh hoạt trong cách truyền đạt và khả năng nắm bắt tâm lý từng em nhỏ.

Khánh Huyền chia sẻ: “Công việc này giúp em có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Quan trọng hơn, em được rèn luyện kỹ năng truyền đạt, cách thiết kế bài giảng phù hợp và hiểu rõ hơn tâm lý học sinh. Đây là nền tảng để em tự tin hơn, chuẩn bị tốt cho công việc sau khi ra trường.”

Cùng suy nghĩ như Khánh Huyền, nhiều sinh viên khác cũng đang chủ động tìm kiếm cơ hội làm thêm phù hợp với chuyên ngành để tích lũy kinh nghiệm từ sớm.

Em Nguyễn Văn Long - sinh viên năm thứ 4, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: “Bản thân em mong muốn được làm việc với chính lĩnh vực mình đang theo học để tích lũy thêm kinh nghiệm. Em cho rằng, khi có sự chuẩn bị từ sớm, sinh viên sẽ thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm công việc phù hợp sau khi ra trường”.

Việc làm thêm đúng chuyên ngành giúp sinh viên tăng được khả năng cạnh tranh và khả năng thích ứng với thị trường lao động hiện nay.

Trên lĩnh vực kỹ thuật, em Nguyễn Hữu Chung - sinh viên năm thứ 3, Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, cũng sớm nhận ra tầm quan trọng của việc tăng cường thực hành song song với học lý thuyết. Sau khi hoàn thành đợt thực tập tại gara ô tô của đại lý Toyota Phú Tài Đức Hà Tĩnh do nhà trường kết nối, Chung đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập và tìm kiếm công việc làm thêm đúng với chuyên ngành đang theo học.

Hiện nay, ngoài giờ học, Chung làm việc tại chính gara đã thực tập, đảm nhận các công việc hỗ trợ trong các hạng mục phun sơn ô tô. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và tính kỷ luật cao, đồng thời cũng là môi trường giúp em tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Nguyễn Hữu Chung chia sẻ: “Sau đợt thực tập, với sự hỗ trợ của nhà trường và đặc biệt là sự kết nối của các anh khóa trước, em đã xin vào làm tại gara. Công việc chủ yếu là hỗ trợ các thợ lành nghề trong các công đoạn phun sơn. Em luôn cố gắng quan sát, tìm hiểu kỹ từng bước trong quy trình sửa chữa để nâng cao tay nghề. Mục tiêu của em là tích lũy kinh nghiệm thực tế, để khi ra trường có thể bắt nhịp công việc nhanh hơn”.

Nhiều sinh viên đã chủ động lựa chọn tìm việc làm thêm theo đúng chuyên ngành của mình.

Xu hướng sinh viên tìm việc làm thêm đúng chuyên ngành cho thấy sự thay đổi trong tư duy, khi người học không chỉ chú trọng tích lũy kiến thức mà còn hướng tới giá trị nghề nghiệp lâu dài. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao về kỹ năng thực hành và kinh nghiệm thực tế.

Tại gara ô tô của đại lý Toyota Phú Tài Đức Hà Tĩnh, không ít sinh viên sau thời gian làm thêm đã được giữ lại làm nhân viên chính thức với tay nghề vững và thu nhập ổn định. Tiêu biểu là anh Lê Duy Mạnh – người trưởng thành từ quá trình vừa học vừa làm tại đây. Sau thời gian tích lũy kỹ năng và thích nghi với môi trường làm việc thực tế, anh đã được tuyển dụng chính thức với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Mạnh chia sẻ: “Tôi thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Việc đi làm thêm tại gara từ khi còn là sinh viên giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Đến nay, tôi đã khá vững tay nghề và có được thu nhập ổn định.”

Từ việc làm thêm đúng chuyên ngành, anh Lê Duy Mạnh đã tích lũy kinh nghiệm và có công việc ổn định. ngay sau khi ra trường.

Không chỉ mang lại lợi ích cho người học, mô hình “vừa học vừa làm” đúng chuyên ngành cũng nhận được sự đánh giá tích cực từ các đơn vị sử dụng lao động.

Anh Lê Khắc Long - Quản đốc xưởng gò, sơn, Công ty CP Toyota Phú Tài Đức Hà Tĩnh cho biết: “Công ty luôn tạo điều kiện để sinh viên vừa học vừa làm. Trong quá trình thực tập, các em được hướng dẫn trực tiếp, đồng thời củng cố kiến thức lý thuyết gắn với thực hành. Nhờ sớm cọ xát môi trường thực tế, nhiều sinh viên có thể nhanh chóng bắt nhịp công việc sau tốt nghiệp, hạn chế thời gian đào tạo lại. Không ít bạn sau thời gian vừa học vừa làm tại đây đã đạt tay nghề bậc 3, bậc 4, với thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng”.

Việc chủ động tìm kiếm công việc bán thời gian đúng chuyên ngành đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều sinh viên. Không chỉ tích lũy thêm thu nhập, các bạn trẻ còn có cơ hội rèn kỹ năng, cọ xát thực tế và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết cho tương lai.