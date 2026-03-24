Học nghề ở Hà Tĩnh, chàng trai Khánh Hòa chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

Hiện là sinh viên năm thứ 2, Lớp cao đẳng điện công nghiệp K29A1 - Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Lê Trần Gia Bảo gây ấn tượng bởi sự hòa nhã, ấm áp - một hình ảnh khác biệt so với suy nghĩ thường thấy về sinh viên ngành kỹ thuật. Nụ cười hiền, giọng nói trầm ấm mang đậm chất miền Nam giúp Bảo dễ dàng gây thiện cảm với những người xung quanh.

Lê Trần Gia Bảo - chàng trai người Khánh Hòa lựa chọn Hà Tĩnh làm nơi thực hiện ước mơ về ngành học.

Gia Bảo sinh năm 2002 tại xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ) - vùng đất đặc trưng của nắng vàng, cát trắng. Sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2020, vì hoàn cảnh gia đình, Bảo lựa chọn đi làm tại các siêu thị, nhà hàng để phụ giúp kinh tế. Tuy nhiên, tính ham học cùng niềm đam mê với lĩnh vực kỹ thuật nên sau 3 năm đi làm, chàng trai trẻ quyết định quay lại con đường học tập.

Chia sẻ về việc lựa chọn Hà Tĩnh để học tập, Gia Bảo cho biết: “Trước khi nộp hồ sơ (tháng 9/2024), em đã tìm hiểu kỹ hệ thống các trường nghề trên cả nước, trong đó, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã gây ấn tượng bởi chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất được đầu tư bài bản và sự đánh giá cao từ phía doanh nghiệp. Cùng đó, những câu chuyện về con người Hà Tĩnh chân thành, nghĩa tình đã thôi thúc em đưa ra quyết định táo bạo là rời quê hương, đến một vùng đất xa lạ để sinh sống và học tập”.

Gia Bảo cùng bạn bè say mê với hệ thống máy móc tự động.

Tháng 9/2024, Gia Bảo chính thức nhập học tại Hà Tĩnh. Những ngày đầu xa nhà, sự khác biệt trong giọng nói vùng miền đến nỗi nhớ gia đình, quê hương khiến Gia Bảo không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy vậy, nhờ sự quan tâm của thầy cô và sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè, Gia Bảo nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Giáo viên nhà trường luôn đồng hành, hỗ trợ Gia Bảo trong quá trình học tập.

Lựa chọn ngành điện công nghiệp - lĩnh vực vốn đòi hỏi tư duy logic và tính kiên trì cao, Gia Bảo từng bước khẳng định năng lực của mình. Từ những bài giảng lý thuyết khô khan đến thực hành với hệ thống máy móc hiện đại, em luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi ở thầy cô, bạn bè.

Những nút ấn tự động, cách cài đặt, lập trình, lắp ráp, vận hành thử nghiệm một chương trình… khiến cậu sinh viên càng thêm hứng thú và yêu thích ngành học đã lựa chọn. Kết quả năm học 2024 - 2025, Gia Bảo đạt loại xuất sắc về học lực và rèn luyện. Đặc biệt, em là một trong 10 cá nhân được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Nhờ có sự chia sẻ, hỗ trợ của bạn bè, Gia Bảo nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Không chỉ học tốt, Gia Bảo còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, công tác đoàn. Với năng khiếu công nghệ, em đã thực hiện nhiều video clip giới thiệu về quê hương, trường lớp, ngành học, trong đó, có sản phẩm đạt giải nhất cuộc thi “Sáng tạo video” do nhà trường tổ chức.

Gia Bảo (thứ 3 từ phải sang) là một trong những sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2024 - 2025.

Bạn Lê Trung Kiên - lớp trưởng Lớp cao đẳng điện công nghệ K29A1 cho biết: “Sống xa nhà, ở một miền quê mới nhưng Gia Bảo rất hòa đồng, vui vẻ với bạn bè và nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới. Những thành tích mà bạn ấy đạt được trong học tập và rèn luyện là động lực để chúng em noi theo”.

Dù lịch học và thực hành khá dày, chưa có nhiều thời gian khám phá hết vẻ đẹp Hà Tĩnh, nhưng Gia Bảo vẫn rất ấn tượng với mỗi nơi mà mình đã đi qua trên đất Hà Tĩnh. Gia Bảo chia sẻ: "Em cảm nhận rõ nét sự chân thành, mộc mạc của con người nơi đây. Nếu có điều kiện, em sẽ thực hiện các video giới thiệu cảnh quan, văn hóa Hà Tĩnh, lan tỏa hình ảnh địa phương đến bạn bè quê nhà. Sau khi tốt nghiệp, em cũng mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm ở Hà Tĩnh để phát triển bản thân".

Gia Bảo tích cực tham gia hoạt động phong trào.

Thầy Lê Anh Tuấn - giảng viên Khoa Điện đánh giá: “Gia Bảo là sinh viên chăm chỉ, có tư duy tốt và ý chí vượt khó rõ rệt. Việc lựa chọn Hà Tĩnh - một vùng đất cách quê nhà gần 1.000 km và chưa từng đặt chân tới để làm nơi học tập, gắn bó đã thể hiện quyết tâm và sự nghiêm túc với tương lai. Đó là điều rất đáng trân trọng ở người trẻ hiện nay”.