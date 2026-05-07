Độc đáo “xóm cò” giữa vườn trầm hương: Hàng trăm con chim kéo về làm tổ

(Baohatinh.vn) - Giữa vườn cây dó trầm của ông Nguyễn Văn Ngọ ở thôn 1, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), hàng trăm con cò, cói đang tìm về làm tổ, sinh sản, được chủ vườn trông coi, bảo vệ từng ngày.
Có nhiều tổ đã được cò, cói xây dựng, đẻ trứng từ cách đây khoảng 1 tháng và hiện nay vẫn tiếp tục có nhiều cặp về đây làm tổ.
Ông Ngọ chia sẻ: "Khu vườn của gia đình rộng hơn 6 sào, trồng khoảng 700 cây dó trầm. Những năm gần đây, nhiều đàn cò, cói thường về đây trú ngụ. Hiện nay, trong vườn ước có khoảng gần 100 tổ chim cò, cói".
