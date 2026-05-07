Độc đáo “xóm cò” giữa vườn trầm hương: Hàng trăm con chim kéo về làm tổ

Dương Chiến - Anh Tấn
(Baohatinh.vn) - Giữa vườn cây dó trầm của ông Nguyễn Văn Ngọ ở thôn 1, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), hàng trăm con cò, cói đang tìm về làm tổ, sinh sản, được chủ vườn trông coi, bảo vệ từng ngày.

Khu vườn trồng dó trầm rộng hơn 6 sào của ông Nguyễn Văn Ngọ (thôn 1, xã Phúc Trạch) trong hơn 1 tháng nay đang trở thành điểm dừng chân trú ngụ, sinh sản của hàng trăm con cò, cói.
Mỗi ngày, đàn cò bay đi, về vườn, tạo nên khung cảnh an lành ở xứ trầm hương Phúc Trạch.
Những cây dó trầm trong vườn trở thành nơi làm tổ lý tưởng của đàn cò.
Có nhiều tổ đã được cò, cói xây dựng, đẻ trứng từ cách đây khoảng 1 tháng và hiện nay vẫn tiếp tục có nhiều cặp về đây làm tổ.
Hiện nay, nhiều tổ đã nở chim non, minh chứng cho môi trường sinh sản an toàn.
Từ những mảnh vỏ trứng nhỏ bé, một vòng đời mới bắt đầu trên những tán dó trầm.
Một cây dó trầm có thể có nhiều tổ cò, cói.
Hằng ngày, ông Ngọ theo dõi và bảo vệ khu vực có cò, cói sinh sống, làm tổ.
Ông Ngọ chia sẻ: "Khu vườn của gia đình rộng hơn 6 sào, trồng khoảng 700 cây dó trầm. Những năm gần đây, nhiều đàn cò, cói thường về đây trú ngụ. Hiện nay, trong vườn ước có khoảng gần 100 tổ chim cò, cói".
Người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em tò mò, thích thú trước sự xuất hiện của đàn cò, nhưng luôn được chủ vườn nhắc nhở giữ khoảng cách.
Hình ảnh đàn cò, cói về trú ngụ, sinh sản trên khu vườn trầm hương không chỉ góp phần khẳng định hệ sinh thái tự nhiên đang được phục hồi mà còn tạo nên một không gian sống hài hòa, bền vững ở vùng quê Hà Tĩnh.

