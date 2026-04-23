Loài chim quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Cò nhạn, còn gọi là cò ốc (tên khoa học Anastomus oscitans), thuộc loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Theo quan sát, đàn cò nhạn thường bay về khu vực này vào sáng sớm và chiều tối để kiếm ăn, tập trung tại các thửa ruộng và vùng đồng trống. Chim có dáng cao, chân dài, tập tính kiếm ăn theo đàn.

Đây là lần đầu tiên người dân địa phương chứng kiến số lượng lớn cò nhạn xuất hiện cùng lúc. Theo người dân, đàn chim đã lưu lại khu vực khoảng 10 ngày nay.

Đàn cò nhạn xuất hiện hàng trăm con trên xứ đồng Khu Bắp.

Ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn xác nhận: Đây là loài cò nhạn, còn gọi là cò ốc (tên khoa học Anastomus oscitans), thuộc loài chim quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam. Chúng thường di cư về các vùng rừng ngập mặn, đồng ruộng theo mùa với số lượng lớn để ăn ốc bươu vàng, côn trùng.

Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân không xua đuổi, đánh bắt đàn chim quý.

Sự xuất hiện của loài chim quý hiếm trong Sách đỏ thu hút sự quan tâm của người dân. Chính quyền phường Sông Trí và lực lượng kiểm lâm đang theo dõi, đồng thời khuyến cáo người dân không xua đuổi, không gây ảnh hưởng để bảo vệ đàn chim và giữ gìn môi trường sinh thái.

Video: Đàn Cò nhạn trong Sách đỏ xuất hiện tại đồng Khu Bắp, phường Sông Trí

