Câu chuyện đẹp ở bãi biển Thiên Cầm về... miễn phí

Điểm cấp áo phao miễn phí tại bãi biển Thiên Cầm.

Xuất phát từ thực tế trong quá trình kinh doanh tại bãi biển Khu du lịch Thiên Cầm, anh Trần Xuân Vũ – chủ Beach Club Thiên Cầm nhận thấy nhiều trẻ nhỏ khi xuống tắm biển thường không mặc áo phao, trong khi khu vực biển vào mùa hè luôn đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với các em chưa biết bơi hoặc thiếu sự giám sát của người lớn.

Từ trăn trở đó, năm 2023, anh Vũ đã chủ động xây dựng điểm cấp áo phao, phao bơi miễn phí ngay tại bãi biển để phục vụ du khách và trẻ em vui chơi dưới nước. Tại điểm cấp phát áo phao và phao bơi miễn phí này, ban đầu, anh Vũ bỏ ra hơn 70 triệu đồng mua hơn 250 chiếc áo phao và phao bơi, trong đó chủ yếu là phục vụ trẻ em, một số ít áo phao có kích cỡ lớn hơn phục vụ cho người lớn khi cần.

Với cách phục vụ dùng xong trả lại để người sau dùng tiếp, mỗi ngày, điểm cấp áo phao, phao bơi miễn phí của anh Vũ phục vụ hàng trăm lượt du khách và trẻ em tắm biển. Mỗi mùa hè qua đi, số áo phao và phao bơi hư hỏng hoặc bị thất lạc được anh Vũ bổ sung để đảm bảo luôn thường trực hàng trăm chiếc áo phao phục vụ trẻ em và một số ít người lớn có nhu cầu về áo phao khi tắm biển.

Nhiều trẻ em được tắm biển an toàn nhờ được cấp áo phao miễn phí.

Anh Trần Xuân Vũ trao đổi: "Tôi quan sát thấy nhiều gia đình có con nhỏ ở vùng nông thôn đến tắm biển. Do điều kiện kinh tế, nhiều gia đình còn đắn đo khi thuê phao cho con em tắm biển. Vì vậy, tôi đã nảy ra ý tưởng cung cấp phao miễn phí cho mọi người mượn. Tất cả vì sự an toàn của trẻ”.

Anh Vũ cho biết thêm: Ban đầu tôi lo ngại việc làm của mình ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ của các hộ khác. Song, nhận thấy bãi biển rất dài và quy hoạch từng điểm kinh doanh riêng, tôi xin phép chính quyền cho đặt điểm áo phao miễn phí gần cơ sở kinh doanh của mình.

Anh Trần Xuân Vũ sắp xếp áo phao, phao bơi tại điểm cấp phát miễn phí ở bãi biển Thiên Cầm.

Điểm cấp áo phao được anh Vũ đặt ở vị trí dễ quan sát, thuận tiện cho người dân và du khách tiếp cận. Tại đây, hàng chục chiếc áo phao với nhiều kích cỡ được chuẩn bị sẵn. Du khách và người dân địa phương khi đi tắm biển có thể tự do lấy để sử dụng và sau khi tắm biển xong sẽ treo lại tại vị trí cũ để người khác tiếp tục dùng.

Chính sự tiện lợi, gần gũi cùng ý thức cộng đồng đã giúp điểm cấp áo phao miễn phí của anh Vũ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo du khách. Vào những ngày cao điểm mùa du lịch, khu vực cấp áo phao luôn nhộn nhịp người qua lại.

Hình ảnh các bậc phụ huynh chủ động chọn áo phao cho con trước khi xuống biển đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại Thiên Cầm suốt nhiều năm nay. Không ít du khách đánh giá đây là mô hình thiết thực, nhân văn bởi trong thực tế nhiều gia đình đi du lịch biển thường quên chuẩn bị áo phao cho trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ khi tắm biển được bảo vệ an toàn hơn khi có những chiếc áo phao.

“Tôi thấy mô hình này rất ý nghĩa và thiết thực, nhất là đối với những gia đình có con nhỏ như chúng tôi. Khi đưa các cháu đi biển, đôi lúc phụ huynh cũng quên chuẩn bị áo phao hoặc không nghĩ đến việc cần sử dụng áo phao khi tắm biển. Ở đây có sẵn điểm cấp áo phao miễn phí giúp chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Tôi cũng rất ấn tượng khi mọi người đều có ý thức sử dụng xong lại treo gọn gàng để người khác tiếp tục dùng. Từ những hành động đẹp như thế này, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại Hà Tĩnh nhiều hơn” - chị Mạc Thị Thủy, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Chị Mạc Thị Thủy, du khách Thành phố Hà Nội tìm hiểu về điểm cấp áo phao, phao bơi miễn phí tại bãi biển Thiên Cầm.

Để duy trì hoạt động của điểm cấp áo phao, hằng năm, anh Trần Xuân Vũ cùng nhân viên Beach Club Thiên Cầm đều chủ động kiểm tra, vệ sinh, thay mới những áo phao đã cũ hoặc hư hỏng. Vào mùa hè, số lượng áo phao cũng được bổ sung thêm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.

Điểm cấp áo phao miễn phí thu hút đông đảo trẻ nhỏ.

Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao hành động của anh Trần Xuân Vũ trong việc xây dựng điểm cấp áo phao miễn phí cho trẻ em tại bãi biển Thiên Cầm. Đây không chỉ là việc làm mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần cùng địa phương nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em và du khách trong mùa du lịch biển. Điều đáng quý là mô hình được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm bằng tinh thần tự nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh Khu du lịch Thiên Cầm an toàn, thân thiện và giàu tính cộng đồng”.

Nhân viên Beach Club Thiên Cầm hỗ trợ các em nhỏ mặc áo phao trước khi tắm biển.

Từ những chiếc áo phao được đặt bên bờ biển cho người dân, du khách sử dụng miễn phí, một thói quen đẹp đang dần hình thành tại biển Thiên Cầm - đó là nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tắm biển. Khi mỗi du khách tự giác “lấy - sử dụng - hoàn trả”, không chỉ góp phần hạn chế rủi ro đuối nước, mà còn lan tỏa nét đẹp văn minh, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, trách nhiệm trong mùa du lịch biển.