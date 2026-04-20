Đảm bảo lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, an toàn, lan tỏa

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh - nơi diễn ra lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Sáng 20/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt các nội dung lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026). Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm quy mô, trang trọng, gắn với nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh vào sáng ngày 21/4 với sự tham gia của đông đảo đại biểu.

Chương trình gồm các nội dung chính: diễn văn kỷ niệm, phát biểu của lãnh đạo Trung ương, đại diện thế hệ trẻ; lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập; chương trình nghệ thuật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm - Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập theo dõi tổng duyệt chương trình nghệ thuật.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh theo dõi tổng duyệt chương trình nghệ thuật.

Tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Chương trình nghệ thuật đảm bảo chất lượng; công tác khánh tiết, hậu cần tại địa điểm tổ chức đã cơ bản hoàn tất.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm cũng sẽ diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức; triển lãm chuyên đề “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” và triển lãm ảnh “Từ quê hương Cẩm Xuyên đến khát vọng Hà Tĩnh” do Bảo tàng Hà Tĩnh và Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh chuẩn bị.

Nhà báo Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh góp ý một số nội dung.

Công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí, địa phương triển khai đồng bộ, đa dạng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm đang được lực lượng chức năng triển khai chặt chẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi tổng duyệt.

Tại buổi kiểm tra và tổng duyệt, các đại biểu đã tham gia góp ý kịch bản chương trình, thời lượng các phần nội dung, lời dẫn; chất lượng dàn dựng, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trình chiếu; phương án điều hành, phối hợp giữa các bộ phận; công tác hậu cần, lễ tân, phương án xử lý các tình huống phát sinh…

Qua kiểm tra, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi kiểm tra, tổng duyệt chương trình.

Đối với chương trình lễ kỷ niệm, ê-kíp tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thiện các chi tiết, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, góp phần truyền tải được tinh thần, tầm vóc của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đảm bảo sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, an toàn, thành công, lan tỏa ý nghĩa trong các tầng lớp Nhân dân.