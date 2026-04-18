Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị từ nội dung, hậu cần đến tuyên truyền, khánh tiết… đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh vào sáng ngày 21/4.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc, người con ưu tú của Đảng, dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh. Hướng tới dấu mốc 120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm quy mô, trang trọng, gắn với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp cách mạng của đồng chí.

Maket LED về lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã được hoàn thành.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh vào sáng ngày 21/4 với sự tham gia của đông đảo đại biểu. Chương trình gồm các nội dung chính: diễn văn kỷ niệm, phát biểu của lãnh đạo Trung ương, đại diện thế hệ trẻ; lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập; chương trình nghệ thuật.

Để buổi lễ diễn ra trang trọng, thành công, công tác chuẩn bị đang được các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Chương trình nghệ thuật đang được các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh và các em học sinh tập luyện kỹ lưỡng.

Chịu trách nhiệm về chương trình nghệ thuật, bà Nguyễn Thị Cẩm - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi xác định đây là chương trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc nên toàn bộ ê-kíp đã tập trung cao độ, lựa chọn nội dung, âm nhạc, hình thức thể hiện phù hợp. Các tiết mục đã được hòa âm, phối khí và được các nghệ sỹ tập luyện kỹ lưỡng, không chỉ đảm bảo chất lượng nghệ thuật mà còn góp phần truyền tải được tinh thần, tầm vóc của đồng chí Hà Huy Tập”.

Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, công tác khánh tiết, hậu cần đã cơ bản hoàn tất.

Song song với đó, công tác khánh tiết, hậu cần tại địa điểm tổ chức đã cơ bản hoàn tất. Hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang trí được lắp đặt đồng bộ, đảm bảo phục vụ tốt cho sự kiện.

Làm rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm sẽ diễn ra triển lãm chuyên đề “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” và triển lãm ảnh “Từ quê hương Cẩm Xuyên đến khát vọng Hà Tĩnh” do Bảo tàng tỉnh và Hội VHNT tỉnh chuẩn bị.

Công tác chuẩn bị triển lãm ảnh đang được các đơn vị thực hiện gấp rút.

Ông Đậu Khoa Toàn - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh thông tin: “Chúng tôi đã sưu tầm, lựa chọn một số hiện vật và hơn 150 ảnh tư liệu tiêu biểu, phản ánh tổng quát về quê hương Hà Tĩnh; cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập; những tri ân của hậu thế… Nội dung trưng bày đã được thẩm định chặt chẽ, hiện đang hoàn tất phần cuối cùng của khâu thi công để phục vụ Nhân dân và đại biểu.”

Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” diễn ra chiều 20/4.

Điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là vào chiều 20/4, Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức. Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, góp phần làm sáng rõ hơn giá trị lý luận và thực tiễn từ tư tưởng của đồng chí Hà Huy Tập.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí, địa phương triển khai đồng bộ, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở và cổ động trực quan.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp cho biết: “Hiện nay, công tác chuẩn bị cho hội thảo đã được hoàn tất và sẵn sàng tổ chức theo đúng kế hoạch. Các nội dung tuyên truyền được xây dựng bài bản, bám sát chủ đề, đảm bảo lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay.”

Hướng về kỷ niệm ngày sinh của Tổng Bí thư, dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng được triển khai từ cuối năm 2025 đến nay đã chính thức hoàn thành các hạng mục, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón các đoàn đại biểu và du khách về dâng hương, tưởng niệm.

Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng đã hoàn thành các hạng mục.

Không chỉ với các cơ quan, đơn vị liên quan, không khí hướng về ngày kỷ niệm cũng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Tại quê hương Cẩm Hưng, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai. Ông Nguyễn Văn Huy, người dân thôn Lai Lộc chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi trên quê hương có vị Tổng Bí thư của Đảng - đồng chí Hà Huy Tập. Những ngày này, bà con ai cũng háo hức, cùng nhau chỉnh trang nhà cửa, đường làng, tham gia các hoạt động để góp phần vào ngày lễ lớn của quê hương.”

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm đang được lực lượng chức năng triển khai chặt chẽ.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm đang được lực lượng chức năng triển khai chặt chẽ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao, Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Sự kiện không chỉ là dịp tri ân, tưởng nhớ mà còn là cơ hội để hun đúc thêm niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hôm nay.

Một góc xã Cẩm Hưng hôm nay. Ảnh Hương Thành.

Một góc xã Cẩm Hưng hôm nay. Ảnh Hương Thành.

Chương trình lễ kỷ niệm sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV1, BHTtv và nhiều kênh truyền hình trong cả nước; livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

#120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập #Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

