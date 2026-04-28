Chính trị

Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công Hà Tĩnh

Kiều Minh
(Baohatinh.vn) - Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng 15 suất quà cho người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Chiều 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo các ban, ngành đã đến trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến người có công và thân nhân.

Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 136 người, trong đó có 15 người có công với cách mạng.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng được triển khai đúng quy định; chất lượng phục vụ tiếp tục được nâng cao, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tinh thần phù hợp với từng đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công tại trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công tại trung tâm.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), thay mặt đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho thân nhân liệt sĩ và các thương binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục nỗ lực để làm tốt hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, góp phần thực hiện tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”.

Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp phần động viên, tri ân người có công và thân nhân.

Đồng thời, tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành liên quan đề xuất bố trí nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tại trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
"Làm nên đất nước muôn đời"

"Làm nên đất nước muôn đời"

Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh “giữ nước” trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.