Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công Hà Tĩnh

Chiều 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo các ban, ngành đã đến trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến người có công và thân nhân.

Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 136 người, trong đó có 15 người có công với cách mạng.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng được triển khai đúng quy định; chất lượng phục vụ tiếp tục được nâng cao, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tinh thần phù hợp với từng đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công tại trung tâm.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), thay mặt đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho thân nhân liệt sĩ và các thương binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục nỗ lực để làm tốt hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, góp phần thực hiện tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”.

Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp phần động viên, tri ân người có công và thân nhân.

Đồng thời, tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành liên quan đề xuất bố trí nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tại trung tâm.