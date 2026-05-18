Xúc động những kỷ vật về Bác Hồ tại quê hương của Người

​Bà Phan Thị Quý - Trưởng phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Bảo quản và Trưng bày - Khu Di tích Kim Liên cho biết: "Với đặc thù là "kho mở", không gian rộng, các điểm di tích phân tán, vật liệu chủ yếu thô sơ, kém bền vững và chịu tác động trực tiếp của môi trường tự nhiên, côn trùng..., công tác bảo tồn gặp không ít khó khăn. Trong điều kiện không thể áp dụng các công nghệ bảo quản hiện đại như nhà kính hay điều hòa nhiệt độ, chúng tôi phải duy trì quy trình bảo quản thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa phương pháp truyền thống và khoa học, giữa ngắn hạn và dài hạn, gắn với tu bổ định kỳ.

Vượt qua nhiều thách thức, hàng chục năm qua, công tác bảo tồn vẫn được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, vừa gìn giữ nguyên trạng các giá trị di tích, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của đông đảo du khách và Nhân dân, qua đó góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị to lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.