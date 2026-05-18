Xúc động những kỷ vật về Bác Hồ tại quê hương của Người

Kiều Minh - Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Những kỷ vật được lưu giữ tại Khu Di tích Kim Liên (Nghệ An) mang nhiều thông điệp ý nghĩa, giúp du khách hiểu rõ hơn về cuộc đời và những đóng góp, hy sinh cao cả của Bác Hồ và gia đình.

Khu Di tích Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An) là một trong những di tích đặc biệt quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh; là nơi lưu giữ những di tích, di vật gắn liền với quê hương, gia đình, thời niên thiếu (từ năm 1901 - 1906) và chứng kiến hai lần Người về thăm quê (năm 1957 và năm 1961).
Hiện nay, Khu Di tích Kim Liên đang bảo quản hơn 290 hiện vật với 100 đơn vị hiện vật gốc; đồng thời, lưu trữ ở kho hiện vật 42 đầu loại với gần 4.000 đơn vị hiện vật, cùng hàng trăm tài liệu là những bức ảnh tư liệu, kỷ vật được sưu tầm, trao tặng... Số lượng hiện vật này góp phần làm phong phú thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên trong gia đình. Trong ảnh: Ngôi nhà của gia đình Bác Hồ tại quê nội Kim Liên.
Hàng năm, khu di tích đón từ 1,6 - 2 triệu lượt khách về tham quan, tri ân và tưởng nhớ.
Những kỷ vật giản dị gắn liền với cuộc sống đời thường của gia đình Bác Hồ được lưu giữ, bảo quản và trưng bày để phục vụ du khách tham quan.
Mỗi kỷ vật đều kể một câu chuyện xúc động về Bác Hồ và gia đình trong những năm tháng gian khó, thiếu thốn.
Ngoài các công trình nhà ở của gia đình Bác, khu vườn cây, cảnh quan làng xóm... thì các công trình nhà tưởng niệm, nhà trưng bày với hàng trăm hiện vật, hình ảnh quý là điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách tham quan khi đến với Khu Di tích Kim Liên.
Nhà trưng bày số 1 với chủ đề "Thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh" với những hình ảnh, hiện vật gắn liền với những năm tháng tuổi thơ của Bác, cuộc đời và quá trình hoạt động của các thành viên trong gia đình Bác.
Với việc bố trí hình ảnh, hiện vật khoa học, tích hợp thông tin qua mã QR đã giúp du khách dễ dàng tìm hiểu về các hiện vật được trưng bày tại đây.
Những vật dụng gắn bó, thân thuộc với gia đình Bác Hồ như dụng cụ làm thuốc của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sử dụng khi ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) được sưu tầm và lưu giữ.
Tại đây cũng lưu giữ và trưng bày tư liệu về quá trình hoạt động và những đóng góp cho cách mạng của các thành viên trong gia đình Bác Hồ. Trong ảnh: Bộ sách chữ Hán của cụ Nguyễn Sinh Sắc dùng để dạy học đầu thế kỷ XX và hồ sơ mật thám Pháp theo dõi hoạt động yêu nước của cụ.
Hồ sơ mật thám Pháp theo dõi hoạt động yêu nước của bà Nguyễn Thị Thanh - chị gái Bác Hồ.
Bức tượng khắc họa sự kiện Nguyễn Tất Thành gặp cha ở Bình Định năm 1910, trước khi vào Sài Gòn và bôn ba tìm đường cứu nước.
Những kỷ vật đã để lại dấu ấn sâu đậm về Bác Hồ và gia đình trong lòng du khách.
Nhà trưng bày số 2 với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương" lưu giữ những kỷ vật trong 2 lần Người về thăm quê; trưng bày một số thành tựu của quân và dân Nghệ An trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước.
Những bộ trang phục Bác Hồ đã sử dụng trong 2 lần về thăm quê vào tháng 6/1957 và tháng 12/1961.
Chiếc micro, bộ cốc chén, gạt tàn thuốc Bác Hồ đã dùng khi về thăm nông trường Đông Hiếu (thuộc huyện Nghĩa Đàn, nay là xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An) ngày 10/12/1961.
Những hiện vật, hình ảnh về thành tựu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng là minh chứng rõ nét cho việc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nghệ An làm theo lời Bác.
Cờ thưởng "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân và dân Nghệ An ngày 29/4/1966 vì có thành tích bắn rơi 168 máy bay Mỹ. Bộ sưu tập huân, huy chương của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ, Nhân dân Nghệ An; huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và lao động.
Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh khen Đội TNXP số 333 ngày 27/1/1969, được đăng tải trên Báo Nhân Dân số 778 xuất bản ngày 21/2/1969 và chiếc radio Bác tặng cho đơn vị này vì có thành tích xuất sắc năm 1967.
Cùng với hệ thống bảo tàng, di tích trong cả nước, những hiện vật tại đây đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh, ghi lại những dấu ấn sâu đậm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trân trọng hơn những giá trị nhân văn cao đẹp mà Người để lại.

​Bà Phan Thị Quý - Trưởng phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Bảo quản và Trưng bày - Khu Di tích Kim Liên cho biết: "Với đặc thù là "kho mở", không gian rộng, các điểm di tích phân tán, vật liệu chủ yếu thô sơ, kém bền vững và chịu tác động trực tiếp của môi trường tự nhiên, côn trùng..., công tác bảo tồn gặp không ít khó khăn. Trong điều kiện không thể áp dụng các công nghệ bảo quản hiện đại như nhà kính hay điều hòa nhiệt độ, chúng tôi phải duy trì quy trình bảo quản thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa phương pháp truyền thống và khoa học, giữa ngắn hạn và dài hạn, gắn với tu bổ định kỳ.

Vượt qua nhiều thách thức, hàng chục năm qua, công tác bảo tồn vẫn được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, vừa gìn giữ nguyên trạng các giá trị di tích, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của đông đảo du khách và Nhân dân, qua đó góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị to lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

#Chủ tịch Hồ Chí Minh #Khu Di tích Kim Liên #Kỷ vật về Bác Hồ

Chủ đề 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Trong niềm thương nhớ lắng sâu

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 5

Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 6 nghị quyết

