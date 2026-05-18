Xúc động những kỷ vật về Bác Hồ tại quê hương của Người

(Baohatinh.vn) - Những kỷ vật được lưu giữ tại Khu Di tích Kim Liên (Nghệ An) mang nhiều thông điệp ý nghĩa, giúp du khách hiểu rõ hơn về cuộc đời và những đóng góp, hy sinh cao cả của Bác Hồ và gia đình.
Những kỷ vật giản dị gắn liền với cuộc sống đời thường của gia đình Bác Hồ được lưu giữ, bảo quản và trưng bày để phục vụ du khách tham quan.
Mỗi kỷ vật đều kể một câu chuyện xúc động về Bác Hồ và gia đình trong những năm tháng gian khó, thiếu thốn.
Với việc bố trí hình ảnh, hiện vật khoa học, tích hợp thông tin qua mã QR đã giúp du khách dễ dàng tìm hiểu về các hiện vật được trưng bày tại đây.
Những bộ trang phục Bác Hồ đã sử dụng trong 2 lần về thăm quê vào tháng 6/1957 và tháng 12/1961.
Cờ thưởng "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân và dân Nghệ An ngày 29/4/1966 vì có thành tích bắn rơi 168 máy bay Mỹ. Bộ sưu tập huân, huy chương của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ, Nhân dân Nghệ An; huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và lao động.
Bà Phan Thị Quý - Trưởng phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Bảo quản và Trưng bày - Khu Di tích Kim Liên cho biết: "Với đặc thù là "kho mở", không gian rộng, các điểm di tích phân tán, vật liệu chủ yếu thô sơ, kém bền vững và chịu tác động trực tiếp của môi trường tự nhiên, côn trùng..., công tác bảo tồn gặp không ít khó khăn. Trong điều kiện không thể áp dụng các công nghệ bảo quản hiện đại như nhà kính hay điều hòa nhiệt độ, chúng tôi phải duy trì quy trình bảo quản thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa phương pháp truyền thống và khoa học, giữa ngắn hạn và dài hạn, gắn với tu bổ định kỳ.
Vượt qua nhiều thách thức, hàng chục năm qua, công tác bảo tồn vẫn được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, vừa gìn giữ nguyên trạng các giá trị di tích, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của đông đảo du khách và Nhân dân, qua đó góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị to lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được xác định là trụ cột trung tâm, tạo động lực mới cho tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và dữ liệu.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dõi theo từng bước trưởng thành của phong trào cách mạng Hà Tĩnh, dành cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà những tình cảm sâu nặng cùng sự quan tâm đặc biệt.
Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 - 16/5/2026). Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định Hà Tĩnh luôn sẵn sàng chào đón và với các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình khảo sát, kết nối đối tác, tiếp cận thông tin, hoàn thiện thủ tục và triển khai các dự án phù hợp trên địa bàn.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục soát xét kỹ lưỡng hồ sơ, sớm trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo quá trình giải quyết thấu tình, đạt lý.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong giải quyết kiến nghị, phản ánh và có văn bản trả lời đầy đủ, rõ ràng cho công dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho rằng, sự hiện diện của các doanh nghiệp tại hội nghị và buổi làm việc lần này cho thấy sự quan tâm thực chất của các đối tác Nhật Bản đối với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Hà Tĩnh.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.
Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026) sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/5 tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (Hà Nội).
Qua quá trình thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thông qua 6 nghị quyết cấp thiết trên các lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên, phát triển đô thị, khoa học công nghệ.