Trao Huy hiệu Đảng cho 55 đảng viên ở xã Can Lộc

Sáng 18/5, Đảng ủy xã Can Lộc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên cho các đảng viên trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Lãnh đạo xã Can Lộc trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Dịp này, Đảng ủy xã Can Lộc có 55 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng có 6 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí...

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, động viên, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và địa phương suốt thời gian qua.

Ông Võ Xuân Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Can Lộc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Xuân Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Can Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và xã Can Lộc nói riêng.

Mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục giữ vững tính tiên phong, gương mẫu, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là trong việc huy động nội lực Nhân dân xây dựng NTM hiện đại, đồng sức, đồng lòng góp phần xây dựng Đảng ủy xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.