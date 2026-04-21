Phát huy truyền thống quê hương hai Tổng Bí thư, khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Trước khi bước vào buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân dịp đồng chí vừa được Quốc hội tín nhiệm cao, bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 21/4, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương và định hướng nhiệm vụ, chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.

Vượt qua khó khăn, kinh tế Hà Tĩnh phục hồi nhanh và tăng trưởng khá

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và định hướng, nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo và hành động quyết liệt của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vẫn phục hồi nhanh và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2021-2025 đạt 6,4%, riêng năm 2025 đạt 8,78% (xếp 10/34 tỉnh, thành cả nước). Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt gần 121 ngàn tỷ đồng (gấp 1,5 lần đầu nhiệm kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng; tăng gần 7,2%/năm, nông nghiệp tăng 2,4%/năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, quan hệ hữu nghị tiếp tục được củng cố, phát triển.

Tiếp tục phát huy thành quả đạt được, quý I năm 2026, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng quý I đạt 12,42%, dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách đạt gần 6 ngàn tỷ đồng (tăng 22%); vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 14 ngàn tỷ đồng (tăng 10%); thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, cải cách tư pháp, công tác dân vận không ngừng được đổi mới; phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới, sát thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của đảng đối với chính quyền và hệ thống chính trị.

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, phát huy được hiệu quả trên các mặt công tác. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, dân chủ, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức, quán triệt, triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, ban hành các chương trình hành động để cụ thể hóa nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và trách nhiệm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: tỉnh đang tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, 9 nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Quyết liệt thực hiện các giải pháp để phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái, logistics quốc tế, hướng đến phát triển bền vững với mô hình đô thị văn hóa - sáng tạo; duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên; phấn đấu đến năm 2030, cơ bản bảo đảm cân đối được ngân sách địa phương, tạo nền tảng tài chính ngân sách chủ động, bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã đề xuất, kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời định hướng, gợi mở các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian tới. Đại biểu cũng cho ý kiến và trao đổi về những kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho ý kiến về các kiến nghị của tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch; công tác cán bộ và gợi mở giải pháp duy trì tăng trưởng 2 con số.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị: Tỉnh cần quan tâm phát triển Khu kinh tế Vũng Áng gắn với lợi thế về năng lượng, hạ tầng, cảng biển; quan tâm phát triển khu vực kinh tế tư nhân; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực...

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh: Để tăng trưởng bền vững, Hà Tĩnh cần tập trung phát huy thế mạnh phát triển kinh tế biển gắn với đột phá, phát triển Khu kinh tế Vũng Áng; quan tâm gắn kết chiến lược phát triển của tỉnh với các tỉnh thuộc nước bạn Lào; chủ động, đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ đầu tư kinh doanh...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc gợi mở cho Hà Tĩnh về các trục phát triển kinh tế.

Hà Tĩnh đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực đạt được; đồng thời bày tỏ phấn khởi khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã tiếp nối mạch nguồn truyền thống quê hương bằng những thành quả toàn diện, ấn tượng trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực đạt được.

Đồng chí Tô Lâm ghi nhận tỉnh đã có bước đi chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới; quy mô kinh tế, thu ngân sách và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng mạnh; đời sống văn hóa không ngừng được bồi đắp; có nhiều mô hình giàu tính nhân văn trong an sinh xã hội; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện...

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, đồng chí Tô Lâm cho rằng, Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để bứt phá và cũng không ít thách thức, cạnh tranh, đòi hỏi tỉnh phải có tư duy phát triển mới, hành động quyết liệt và đột phá hơn để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng bền vững. Trong đó, tỉnh cần tập trung cao độ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy khát vọng phát triển, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Trước hết, tỉnh cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự của một vùng đất giàu truyền thống, là quê hương của hai đồng chí Tổng Bí thư của Đảng, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thực sự đổi mới tư duy, tầm nhìn và phương thức lãnh đạo; xây dựng chiến lược phát triển đột phá, triển khai thật sự hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng sạch; đồng thời, phát triển các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển. Đẩy mạnh dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là logistics gắn với Vũng Áng - Sơn Dương, phát huy lợi thế cửa khẩu và hành lang kinh tế Đông - Tây để trở thành đầu mối giao thương khu vực.

Cùng đó, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nâng cao hiệu quả đầu tư công; tăng cường kết nối với các địa phương của Lào, Thái Lan và khu vực, sớm đưa Hà Tĩnh trở thành đầu mối giao thương quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công gắn với hiệu quả sử dụng vốn. Phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, chuyển đổi số; gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn, du lịch cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng liêm chính, kiến tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tỉnh cần đặt phát triển văn hóa - xã hội và xây dựng con người Hà Tĩnh ở vị trí nền tảng, động lực nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo công tác an sinh xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ môi trường ổn định, an toàn cho phát triển. Chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, xử lý kịp thời từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Mở rộng đối ngoại, tăng cường hợp tác với các địa phương nước bạn Lào…

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, kế thừa tư tưởng, đạo đức, phong cách của các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh phải luôn xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ là nhiệm vụ then chốt. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy vai trò của cơ sở và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bối cảnh mới.

Về các đề xuất của tỉnh, đồng chí Tô Lâm giao các bộ, ban, ngành liên quan xem xét và tham mưu theo thẩm quyền, với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hà Tĩnh triển khai thực hiện.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy tinh thần “tiếng trống Xô-viết Nghệ Tĩnh”; tiếp tục nỗ lực cao, hành động quyết liệt và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành. Đây là nguồn động viên quý báu, động lực to lớn để Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành đã gợi mở định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Đồng thời bày tỏ quyết tâm, Hà Tĩnh luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hoàn thành các nhiệm vụ Trung ương giao, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương.

