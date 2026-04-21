Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra sáng 21/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài diễn văn trang trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng đăng tải toàn văn diễn văn này.

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, thành kính và tự hào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối tiêu biểu, tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Nhân dân!

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Hà Tĩnh luôn được ghi nhận là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cùng bao gian lao, thử thách của lịch sử đã hun đúc nên cốt cách con người nơi đây với bản lĩnh kiên cường, ý chí bền bỉ, lòng yêu nước nồng nàn; đồng thời bồi đắp nên truyền thống trọng nghĩa khí, quý hiền tài, hiếu học và đề cao giá trị của tri thức.

Hà Tĩnh là quê hương sinh thành, nuôi dưỡng nhiều bậc hiền tài, anh hùng, hào kiệt, nhân sĩ, trí thức và các lãnh tụ cách mạng, những người đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước, làm rạng danh dân tộc và quê hương Hà Tĩnh. Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những người tiêu biểu đó.

Đồng chí Hà Huy Tập, sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Được thừa hưởng các giá trị văn hoá, truyền thống cách mạng của quê hương, ngay từ nhỏ, đồng chí Hà Huy Tập đã thể hiện tư chất thông minh, ham học hỏi. Đồng chí đã đỗ đầu kỳ thi tại trường Tiểu học Thổ Ngọa và đỗ thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi của Trường Tiểu học Pháp - Việt và được đặc cách vào thẳng Trường Quốc học Huế. Năm 1923, đồng chí dạy học tại Trường Tiểu học Pháp - Việt, thị trấn Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Do tích cực tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong giáo viên, học sinh và đấu tranh chống lại những quyết định tùy tiện, độc đoán của nhà trường, giữa năm 1926, đồng chí bị buộc phải rời khỏi Nha Trang và về dạy học ở trường Cao Xuân Dục, Vinh - Nghệ An.

Với tinh thần yêu nước, khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng chí Hà Huy Tập tham gia Hội Phục Việt, một tổ chức yêu nước nổi tiếng lúc bấy giờ (sau này đổi tên và phát triển thành Tân Việt cách mạng Đảng). Nhận thấy đồng chí giỏi về tổ chức và tuyên truyền quần chúng, đầu năm 1927, Đảng Tân Việt đã phái đồng chí vào Nam Kỳ hoạt động, gây dựng cơ sở cho Hội và trở thành lãnh đạo chủ chốt của Tân Việt Cách mạng Đảng. Bằng những hoạt động sôi nổi và đóng góp tích cực trong Tân Việt Cách mạng Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có vai trò và ảnh hưởng nhất định tới việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối năm 1928, đồng chí Hà Huy Tập được cử đến Quảng Châu, Trung Quốc hoạt động; đến tháng 7/1929, được tổ chức giới thiệu đi học tập tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Tại đây, đồng chí đã say mê nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Quốc tế Cộng sản và thực tiễn cách mạng ở Liên Xô; đã có nhiều bài viết, tài liệu gửi Tạp chí Bônsơvích và Quốc tế Cộng sản. Với những thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động, tháng 10/1930, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô.

Với tư duy chính trị nhạy bén và khả năng khái quát thành lý luận sắc sảo, năm 1933, đồng chí đã viết bài “Kỷ niệm ba năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương thống nhất” và đặc biệt là tác phẩm “Sơ thảo lịch sử phong trào Cộng sản ở Đông Dương”. Đây là công trình đầu tiên tổng kết vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Đông Dương và khẳng định công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đồng chí Hà Huy Tập có đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục hệ thống tổ chức và cơ quan lãnh đạo của Đảng. Tháng 4/1933, đồng chí bí mật về Trung Quốc, cùng với các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Dựt thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài để chỉ đạo, khôi phục lại các tổ chức Đảng ở trong nước bị địch khủng bố, phá vỡ sau cao trào cách mạng 1930 - 1931 và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ nhất.

Trong giai đoạn này, nhiều chủ trương được xác định, đó là: Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương nhằm tập hợp lực lượng đấu tranh đòi những quyền dân chủ; xác định các hình thức, tổ chức đấu tranh phù hợp với bối cảnh cách mạng. Sự điều chỉnh đường lối thể hiện tầm nhìn chiến lược, là một bước trưởng thành trong nhận thức về lý luận của Đảng trước những biến chuyển rõ rệt của tình hình trong nước và thế giới, đồng thời thể hiện tư duy lý luận sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Sau Hội nghị Trung ương tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập về nước nhằm tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương, củng cố các tổ chức Đảng ở trong nước và đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư của Đảng khi mới 30 tuổi. Trong một thời gian ngắn, đồng chí Hà Huy Tập đã triệu tập và chủ trì 3 hội nghị Trung ương để tổng kết tình hình, đề ra chiến lược, sách lược, mục tiêu và phương pháp đấu tranh phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế.

Lúc phong trào cách mạng dâng cao, ngày 1/5/1938, đồng chí Hà Huy Tập bị địch bắt, kết án 2 tháng tù và 5 năm quản thúc tại quê nhà. Ngày 30/3/1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt lần hai và đưa vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Mọi thủ đoạn mua chuộc, tra tấn cực hình của kẻ địch đều thất bại trước ý chí sắt đá, kiên trung của đồng chí. Ngày 25/3/1941, chính quyền Thực dân mở phiên tòa đại hình đưa ra xét xử hàng trăm chiến sĩ cộng sản, trong đó có đồng chí Hà Huy Tập. Trước tòa, nêu cao khí tiết của người cách mạng, bác lại lời cầu xin của trạng sư bào chữa, đồng chí khảng khái tuyên bố: ''Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động'' khẳng định lý tưởng cách mạng không gì lay chuyển. Đồng chí đã anh dũng hy sinh trước họng súng của kẻ thù với niềm tin son sắt vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng; là người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương, góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối của Đảng phù hợp với tình hình mới; chủ trì và tổ chức xuất bản Tạp chí Bôn-sơ-vích - cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng; là người đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Đảng; là chiến sĩ cách mạng hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc. Công lao to lớn của đồng chí được Đảng và Nhân dân ta mãi mãi khắc ghi. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học quý báu đó là: bài học về tinh thần không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên trước mọi khó khăn, thách thức; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy lý luận sắc bén, kiên định bảo vệ chân lý, lẽ phải; nhạy bén với tình hình, linh hoạt chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng khi bối cảnh thay đổi; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, vững vàng trước mọi tình huống khó khăn; nêu cao tinh thần cống hiến, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, học tập tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã luôn đoàn kết, nỗ lực hết mình và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng Nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước.

Nhiệm kỳ 2021-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Những kết quả đó đã tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Hà Tĩnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trên quê hương xã Cẩm Hưng - nơi sinh ra Tổng Bí thư Hà Huy Tập, diện mạo ngày càng đổi mới, khang trang, giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống cách mạng và niềm tự hào của quê hương.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là dịp để chúng ta bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng.

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững; góp phần cùng cả nước từng bước hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” như tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Để ghi nhớ công lao của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiêu biểu, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng và khánh thành Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập trở thành địa chỉ đỏ quan trọng để giáo dục tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân hôm nay và mai sau. Nhiều ngôi trường, tuyến phố ở tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương trong cả nước đã vinh dự được mang tên đồng chí Hà Huy Tập, nhắc nhở mỗi người phải nỗ lực học tập, lao động, cống hiến xứng đáng với tấm gương, sự cống hiến và đức hy sinh của đồng chí.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4, các địa phương, đặc biệt Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và Nhân dân cả nước đã dành tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu cho Hà Tĩnh; mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí và Nhân dân cả nước đối với quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập và nhiều lãnh đạo tiền bối của cách mạng.

* Tiêu đề do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đặt.