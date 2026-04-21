Sáng 21/4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026).

Tham dự buổi lễ sẽ có gần 500 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện dòng họ Hà Huy.

Hình ảnh tại buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật, sáng 20/4.

Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi” với các tiết mục đặc sắc do diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Vũ đoàn Hà Nội trẻ và học sinh Trường Tiểu học Nam Hà biểu diễn. Các tiết mục thể hiện niềm tự hào về đồng chí Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho Đảng và dân tộc.

Tiếp đó, buổi lễ diễn ra với bài diễn văn của lãnh đạo tỉnh và bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cũng tại buổi lễ, đại diện thế hệ trẻ tỉnh nhà sẽ có bài phát biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập và quyết tâm tiếp bước truyền thống cha ông đi trước.

Lễ kỷ niệm là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Bộ VH-TT&DL sẽ trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia đối với Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trước đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại khu mộ và khu lưu niệm ở xã Cẩm Hưng.

Cùng với lễ kỷ niệm, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp cách mạng của đồng chí. Trong đó, điểm nhấn là hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”; triển lãm chuyên đề “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”; triển lãm ảnh “Từ quê hương Cẩm Xuyên đến khát vọng Hà Tĩnh”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập...