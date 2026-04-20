Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Nhà văn Phan Trung Hiếu và hành trình lặng lẽ bồi đắp "phù sa" văn chương 20/04/2026 16:08 Là gương mặt sáng tạo bền bỉ của văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, nhà văn Phan Trung Hiếu luôn lặng lẽ giữ lửa đam mê. Ông được ví như “mạch ngầm” âm thầm bồi đắp "phù sa" cho văn chương.

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của Hà Tĩnh đạt gần 100% 20/04/2026 09:30 Từ ngày 1/1 - 15/4/2026, tỷ lệ thanh toán trực tuyến của Hà Tĩnh đạt 99,75%, cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính.

Tài chính thị trường ngày 20/4: Nhiều ngân hàng dừng dịch vụ chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng 20/04/2026 07:40 Các ngân hàng Eximbank, TPBank, VPBank vừa thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/4: Có mưa rào và dông vài nơi 20/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng, chiều mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33°C.

Kiều Văn – từ làng quê ven sông đến khu dân cư thông minh 19/04/2026 13:33 Với chủ trương đúng, “ý Đảng hợp lòng dân”, thôn Kiều Văn, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã tạo nên một sức bật mạnh mẽ, trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới thôn thông minh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 19/04/2026 11:33 Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Siết xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ: Tạo công bằng hay tăng áp lực? 19/04/2026 11:29 Mùa tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điều chỉnh như siết chặt xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời buộc thí sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Sống khỏe cùng BHT: Để có thai kỳ an toàn, mẹ khỏe, con đủ tháng 19/04/2026 10:00 Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/4: Ngày nắng gián đoạn 19/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/4: Có mây, có lúc mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ dao động từ 22 - 35 độ C.

Nguy cơ khó lường từ cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy 18/04/2026 19:56 Hàng hóa sắp xếp thiếu khoa học, hệ thống phòng cháy, chữa cháy ít được vận hành, kiểm tra khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu tại các cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy ở Hà Tĩnh.

Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II trị giá 2,2 tỷ USD 18/04/2026 19:08 Ngày 18/4, tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Thứ trưởng Bộ Công thương làm việc với Hà Tĩnh về các dự án điện 18/04/2026 16:21 Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ban, ngành trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các dự án.

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan 18/04/2026 10:16 Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/4: Ngày có nắng, đêm mưa rào và dông 18/04/2026 05:07 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/4: Từ chiều đến đêm có mưa rào và dông, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Hà Tĩnh sẵn sàng đón du khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 17/04/2026 14:43 Dịp này, các khu điểm du lịch ở Hà Tĩnh đang khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện dịch vụ, sẵn sàng đón du khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ là hạt nhân thu hút đầu tư công nghệ cao của Hà Tĩnh 17/04/2026 13:58 Sáng 17/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) liên quan đến công tác thành lập trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 17/4: Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh 17/04/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, thay vì cố định 500 triệu đồng như hiện hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/4: Ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa rào 17/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/4: Có mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 16/04/2026 14:43 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, bảo đảm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập trang trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Tài chính thị trường ngày 16/4: Bưởi và chanh Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc 16/04/2026 07:37 Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/4: Nắng nóng gay gắt 16/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/4: Phổ biến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ dao động từ 24 - 37 độ C.

Giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định, thời hạn 15/04/2026 15:39 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh theo chức năng, thẩm quyền tiếp tục xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định, thời hạn.

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe" 15/04/2026 15:16 Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.

Âm nhạc học đường: Thỏa đam mê, nuôi dưỡng tài năng 15/04/2026 08:51 Trong môi trường học đường ở Hà Tĩnh hiện nay, các CLB âm nhạc đã trở thành nơi để học sinh trải nghiệm, học cách tự tin, kết nối và trưởng thành.

[Motion Graphics] Các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ mùa nắng nóng 15/04/2026 08:33 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nghiêm túc thực hiện một số biện pháp để tăng cường các phòng ngừa cháy, nổ trong mùa nắng nóng.

Tài chính thị trường ngày 15/4: Lãi suất cho vay giảm chậm 15/04/2026 07:45 Việc giảm lãi suất cho vay vẫn diễn ra chậm và chưa đồng đều khi chỉ mới một số ít ngân hàng công khai điều chỉnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/4: Nắng nóng vẫn bao trùm 15/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ từ 24 - 39 độ C.

Chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 14/04/2026 19:25 Chiều 14/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh từ những tháng đầu năm 2026 14/04/2026 19:20 Chiều 14/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 3. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì phiên họp.

Giọng Hà Tĩnh – nghe thân thương muốn tìm về 14/04/2026 14:37 Đến với Hà Tĩnh là hành trình chạm vào cảm xúc, nơi giọng nói mộc mạc, chân tình trở thành dấu ấn riêng, làm nên sức hút sâu lắng và bền lâu của vùng đất này.

