Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề về "Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), chiều 20/4, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Đinh Thị Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội thảo.

Dấu ấn nhà lãnh đạo tài ba trong giai đoạn thử thách của cách mạng

Tiếp cận từ góc độ lịch sử Đảng, bài tham luận của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định: Dù thời gian đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư không dài (1936–1938), nhưng dấu ấn của đồng chí Hà Huy Tập đặc biệt sâu đậm.

Được sự ủy quyền của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Đình Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp (Văn phòng Trung ương Đảng) trình bày tham luận về chủ đề "Hoạt động và cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương".

Theo phân tích của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, trong bối cảnh sau cao trào 1930–1931, phong trào cách mạng bị đàn áp khốc liệt, tổ chức Đảng đứng trước nguy cơ suy yếu, thậm chí có lúc bị đứt đoạn về tổ chức và đường lối, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng tập thể lãnh đạo từng bước củng cố hệ thống tổ chức, khôi phục cơ sở cách mạng, nối lại mối liên hệ giữa các cấp ủy.

Không chỉ dừng lại ở “phục hồi”, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo đối với phong trào cách mạng. Việc xác định đúng nhiệm vụ trước mắt, đặc biệt trong cao trào dân chủ 1936–1939, đã giúp mở rộng lực lượng, nâng cao vị thế chính trị và chuẩn bị điều kiện cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bài tham luận của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà cũng nhấn mạnh, điểm nổi bật trong tư duy lãnh đạo của đồng chí Hà Huy Tập là không vận dụng máy móc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, mà luôn gắn lý luận với thực tiễn xã hội thuộc địa; từ đó đề ra chủ trương phù hợp, kết hợp linh hoạt giữa đấu tranh công khai và bí mật, nhờ đó từng bước mở rộng liên minh chính trị, thu hút nhiều tầng lớp xã hội tham gia vào phong trào đấu tranh.

Làm rõ hơn vai trò của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong công tác xây dựng Đảng, TS Nguyễn Trọng Hòa - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) khẳng định: đồng chí Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo có đóng góp nổi bật, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Đồng chí đã tham gia thành lập Ban Chỉ huy ở nước ngoài của Đảng; chủ trì việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất của Đảng; đồng thời chỉ đạo hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động, tạo sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng đối với Đảng.

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đặc biệt sâu sát, quyết liệt trong khôi phục và kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng; phát triển đội ngũ đảng viên, xây dựng cán bộ đủ năng lực lãnh đạo quần chúng; xây dựng và mở rộng Mặt trận nhân dân thống nhất; phát triển hệ thống tổ chức đoàn thể quần chúng.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đáng chú ý, đồng chí Hà Huy Tập luôn coi trọng tự phê bình và phê bình, xem đây là nguyên tắc cốt lõi để củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc và nguy cơ sai lầm. Trong bối cảnh bị khủng bố khốc liệt, đồng chí vẫn kiên trì hoạt động, giữ vững tinh thần cách mạng, góp phần duy trì và phát triển phong trào. Những đóng góp đó để lại nhiều bài học có giá trị cho công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hồ Chí Minh tham luận "Đồng chí Hà Huy Tập với Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn, Gia Định".

Ở một góc nhìn khác, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã làm rõ thêm những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với phong trào cách mạng ở Nam Kỳ, đặc biệt tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nơi ghi dấu nhiều hoạt động sôi nổi của đồng chí.

Tầm vóc nhà lý luận và giá trị di sản để lại

Phân tích từ góc độ lý luận, PGS.TS Bùi Đình Phong (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định: Đồng chí Hà Huy Tập là một trong những nhà lý luận xuất sắc của Đảng trong giai đoạn đầu.

Đồng chí Hà Huy Tập đã trực tiếp viết nhiều tác phẩm, tham gia soạn thảo các văn kiện quan trọng, góp phần định hình và hoàn thiện đường lối của Đảng. Đồng thời, đồng chí Hà Huy Tập đặc biệt chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nâng cao trình độ lý luận, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, chống các khuynh hướng lệch lạc như “tả” khuynh, “hữu” khuynh và chủ nghĩa cơ hội.

PGS.TS Bùi Đình Phong nhấn mạnh, tư duy lý luận của đồng chí thể hiện rõ bản lĩnh và tính sáng tạo, nhất là trong việc xác định đối tượng, nhiệm vụ cách mạng phù hợp từng thời điểm, với quan điểm nhất quán: phải tập trung vào “kẻ địch nguy hiểm nhất” trong từng giai đoạn.

Làm rõ hơn giá trị lý luận về vai trò quần chúng, PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng: Điểm nổi bật trong tư duy của đồng chí Hà Huy Tập là sự khẳng định nhất quán rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; sức mạnh cách mạng chỉ được phát huy khi quần chúng được giác ngộ, tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tham luận tại hội thảo.

Từ thực tiễn lãnh đạo phong trào 1930-1935 và trực tiếp chỉ đạo cao trào dân chủ 1936-1939, đồng chí Hà Huy Tập đã hình thành hệ thống quan điểm có tính khoa học và thực tiễn sâu sắc về xây dựng và mở rộng mặt trận thống nhất, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu dự hội thảo.

Tự hào người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh

Ở góc độ gia đình và quê hương, ThS Hà Huy Trinh (đại diện dòng họ Hà Huy, xã Cẩm Hưng) chia sẻ: Đồng chí Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu truyền thống hiếu học và nhân nghĩa. Chính nền tảng gia đình, dòng tộc và quê hương đã góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng cách mạng của đồng chí.

Tuổi thơ gắn với cảnh nghèo khó, chứng kiến sự áp bức của xã hội thực dân, phong kiến đã hun đúc tinh thần đấu tranh, ý chí phản kháng và lòng thương dân sâu sắc. Dù bị địch bắt, tra tấn, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản.

Khẳng định giá trị di sản của đồng chí Hà Huy Tập trong bối cảnh hiện nay, TS Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Việc tiếp tục nghiên cứu, học tập và phát huy di sản của đồng chí Hà Huy Tập không chỉ là sự tri ân lịch sử mà còn là yêu cầu thực tiễn nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển.

TS Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Việc tiếp tục nghiên cứu, học tập và phát huy di sản của đồng chí Hà Huy Tập không chỉ là sự tri ân lịch sử mà còn là yêu cầu thực tiễn nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển".

Phân tích những giá trị và bài học từ tấm gương đồng chí Hà Huy Tập, TS Nguyễn Thị Nguyệt cho rằng, trước hết, đó là bài học về bản lĩnh chính trị kiên định, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng và lợi ích của dân tộc; đồng thời thể hiện tư duy chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, biết vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn để đưa phong trào cách mạng vượt qua những giai đoạn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, còn là tấm gương về ý chí tự học, tinh thần vượt khó, không ngừng nâng cao trình độ lý luận gắn với thực tiễn phong trào quần chúng và trách nhiệm cống hiến vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc.

Theo TS Nguyễn Thị Nguyệt, đối với Hà Tĩnh, phát huy di sản của đồng chí Hà Huy Tập cần gắn với nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người và kinh tế - xã hội. Trọng tâm là đẩy mạnh giáo dục truyền thống, nhất là cho thế hệ trẻ; bảo tồn, phát huy các di tích gắn với cuộc đời đồng chí. Việc học tập và làm theo tấm gương của đồng chí phải được cụ thể hóa bằng hành động, gắn với nâng cao bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; phát huy tinh thần đổi mới, tháo gỡ “điểm nghẽn”, cải thiện môi trường phát triển. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính; gắn phát huy di sản với xây dựng con người Hà Tĩnh bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên.

Có thể khẳng định, các tham luận tại hội thảo đã góp phần làm rõ hơn chân dung một nhà lãnh đạo kiên trung, một nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Những giá trị mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn mang tính thời sự sâu sắc. Việc tiếp tục kế thừa và phát huy di sản đó chính là cách thiết thực để nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là dịp để chúng ta thành kính tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần cống hiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông điệp "kiên định, bản lĩnh, kỷ luật, đổi mới" là những giá trị mà tấm gương của đồng chí Hà Huy Tập để lại cần được vận dụng sáng tạo trong xây dựng Đảng hiện nay. Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương