Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra chiều nay tại Hà Tĩnh

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng Bí thư Hà Huy Tập với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” sẽ diễn ra vào chiều nay (20/4).

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), chiều nay (20/4), tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành và các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, TP Huế cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện dòng họ Hà Huy.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học sẽ cùng nhau phân tích, tham luận làm rõ thêm những cống hiến, đóng góp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với Đảng, với cách mạng và việc phát huy những giá trị, di sản của đồng chí trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chủ chốt tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên lề hội thảo sẽ có triển lãm chuyên đề “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.
Triển lãm giới thiệu một số hiện vật và hơn 150 ảnh tư liệu tiêu biểu, phản ánh tổng quát về quê hương Hà Tĩnh; cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập; những hoạt động tri ân của hậu thế…

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.
Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Học Bác để tận hiến suốt đời

Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Vấn đề hôm nay: Công nghiệp Hà Tĩnh - dấu ấn và kỳ vọng

Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử

Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.