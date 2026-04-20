Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra chiều nay tại Hà Tĩnh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), chiều nay (20/4), tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành và các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, TP Huế cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện dòng họ Hà Huy.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học sẽ cùng nhau phân tích, tham luận làm rõ thêm những cống hiến, đóng góp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với Đảng, với cách mạng và việc phát huy những giá trị, di sản của đồng chí trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chủ chốt tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.