Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập 21/04/2026 15:33 Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 21/04/2026 09:30 Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 9h30 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, BHTtv và nhiều kênh sóng truyền hình trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 21/4: Chợ truyền thống sẽ có ki-ốt tự động, livestream bán hàng 21/04/2026 07:48 Bộ Công Thương được giao phối hợp địa phương nâng cấp, hiện đại hóa chợ truyền thống, ứng dụng công nghệ số và kết hợp các mô hình bán lẻ mới như siêu thị mini, ki ốt tự động... Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/4: Đêm không mưa, ngày nắng 21/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ 25 - 36 độ C.

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập 20/04/2026 21:24 Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.

Nhà văn Phan Trung Hiếu và hành trình lặng lẽ bồi đắp "phù sa" văn chương 20/04/2026 16:08 Là gương mặt sáng tạo bền bỉ của văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, nhà văn Phan Trung Hiếu luôn lặng lẽ giữ lửa đam mê. Ông được ví như “mạch ngầm” âm thầm bồi đắp "phù sa" cho văn chương.

Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 20/04/2026 15:46 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của Hà Tĩnh đạt gần 100% 20/04/2026 09:30 Từ ngày 1/1 - 15/4/2026, tỷ lệ thanh toán trực tuyến của Hà Tĩnh đạt 99,75%, cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính.

Tài chính thị trường ngày 20/4: Nhiều ngân hàng dừng dịch vụ chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng 20/04/2026 07:40 Các ngân hàng Eximbank, TPBank, VPBank vừa thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/4: Có mưa rào và dông vài nơi 20/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng, chiều mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33°C.

Kiều Văn – từ làng quê ven sông đến khu dân cư thông minh 19/04/2026 13:33 Với chủ trương đúng, “ý Đảng hợp lòng dân”, thôn Kiều Văn, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã tạo nên một sức bật mạnh mẽ, trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới thôn thông minh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 19/04/2026 11:33 Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Siết xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ: Tạo công bằng hay tăng áp lực? 19/04/2026 11:29 Mùa tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điều chỉnh như siết chặt xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời buộc thí sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Sống khỏe cùng BHT: Để có thai kỳ an toàn, mẹ khỏe, con đủ tháng 19/04/2026 10:00 Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/4: Ngày nắng gián đoạn 19/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/4: Có mây, có lúc mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ dao động từ 22 - 35 độ C.

Nguy cơ khó lường từ cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy 18/04/2026 19:56 Hàng hóa sắp xếp thiếu khoa học, hệ thống phòng cháy, chữa cháy ít được vận hành, kiểm tra khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu tại các cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy ở Hà Tĩnh.

Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II trị giá 2,2 tỷ USD 18/04/2026 19:08 Ngày 18/4, tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Thứ trưởng Bộ Công thương làm việc với Hà Tĩnh về các dự án điện 18/04/2026 16:21 Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ban, ngành trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các dự án.

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan 18/04/2026 10:16 Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/4: Ngày có nắng, đêm mưa rào và dông 18/04/2026 05:07 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/4: Từ chiều đến đêm có mưa rào và dông, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Hà Tĩnh sẵn sàng đón du khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 17/04/2026 14:43 Dịp này, các khu điểm du lịch ở Hà Tĩnh đang khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện dịch vụ, sẵn sàng đón du khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ là hạt nhân thu hút đầu tư công nghệ cao của Hà Tĩnh 17/04/2026 13:58 Sáng 17/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) liên quan đến công tác thành lập trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 17/4: Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh 17/04/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, thay vì cố định 500 triệu đồng như hiện hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/4: Ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa rào 17/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/4: Có mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 16/04/2026 14:43 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, bảo đảm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập trang trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Tài chính thị trường ngày 16/4: Bưởi và chanh Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc 16/04/2026 07:37 Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/4: Nắng nóng gay gắt 16/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/4: Phổ biến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ dao động từ 24 - 37 độ C.

Giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định, thời hạn 15/04/2026 15:39 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh theo chức năng, thẩm quyền tiếp tục xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định, thời hạn.

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe" 15/04/2026 15:16 Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.

Âm nhạc học đường: Thỏa đam mê, nuôi dưỡng tài năng 15/04/2026 08:51 Trong môi trường học đường ở Hà Tĩnh hiện nay, các CLB âm nhạc đã trở thành nơi để học sinh trải nghiệm, học cách tự tin, kết nối và trưởng thành.

Xem thêm