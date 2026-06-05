Truyền hình
Thời sự Đời sống Thể thao - Giải trí Phóng sự - Tài liệu

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/6: Nắng nóng gay gắt

Nhóm P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/6: Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ dao động từ 29 - 37°C.

Tin liên quan

Video mới

Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn"

Vấn đề hôm nay: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn"

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề: Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững nước trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, phía sau những kỳ vọng về một môi trường sống an toàn cho con trẻ, vẫn còn đó nhiều nỗi lo hiện hữu. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn".
[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo?

Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo?

Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ sáng tác, AI giờ đây còn có thể tạo giọng hát, xây dựng những “ca sĩ ảo”, song cũng đặt ra câu hỏi về cảm xúc, sáng tạo và giá trị thật của âm nhạc.
Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!