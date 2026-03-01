Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 1/3, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng đoàn công tác đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Toàn Lưu, Thạch Hà, Đông Kinh, Hồng Lộc và Can Lộc.

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.