Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 1/3, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng đoàn công tác đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Toàn Lưu, Thạch Hà, Đông Kinh, Hồng Lộc và Can Lộc.
Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.
Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng đoàn kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Dương Tất Thắng và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các khu vực bỏ phiếu ở thôn Vĩnh An, thôn Yên Nghĩa ở xã Toàn Lưu; thôn 9, thôn 7 ở xã Thạch Hà; thôn Hoà Hợp, thôn Thượng Nguyên ở xã Đông Kinh; thôn Đông Thịnh, thôn Trung Sơn ở xã Hồng Lộc; thôn Cự Lâm, thôn 6 ở xã Can Lộc.
Trong ảnh: Đồng chí Dương Tất Thắng và đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại thôn Vĩnh An, xã Toàn Lưu.
Tới thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu cử và tổ giúp việc. Đồng thời đang hoàn thành những khâu cuối cùng phục vụ công tác bầu cử, từ việc trang trí, chuẩn bị sơ đồ chỉ dẫn phòng bỏ phiếu, số lượng cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử.
Công tác chuẩn bị cho bầu cử tại xã Toàn Lưu đã cơ bản hoàn thành
Đồng chí Dương Tất Thắng và thành viên đoàn công tác nghe lãnh đạo xã Thạch Hà báo cáo về công tác phục vụ bầu cử tại địa phương.
Qua kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị; công tác rà soát cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và kiểm tra hồ sơ ứng cử được triển khai chặt chẽ; việc niêm yết danh sách người ứng cử được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc.
Trong ảnh: Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hồng Lộc.
Đồng chí Dương Tất Thắng lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương, ủy ban bầu cử các xã phải tập trung cao công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đúng quy định, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Chú trọng công tác tuyên truyền, đảm bảo người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác bầu cử; chủ động nắm chắc địa bàn, đảm bảo ANTT phục vụ công tác bầu cử.
Trong ảnh: Đồng chí Dương Tất Thắng kiểm tra danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại xã Đông Kinh.
Đồng chí Dương Tất Thắng cũng lưu ý với những địa phương có địa bàn rộng, cần tạo thuận lợi nhất cho người dân khi bỏ phiếu, để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, thành công.
Trong ảnh: Đồng chí Dương Tất Thắng lưu ý một số nội dung về công tác bầu cử tại xã Can Lộc.
Sáng 1/3, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng đoàn công tác đã đến giám sát, kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Sông Trí, Hoành Sơn và Vũng Áng.
Tại phường Sông Trí, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đoàn công tác đã đến kiểm tra các khu vực bỏ phiếu thuộc TDP Hải Thanh, TDP 1 Hải Phong, TDP 2 Hải Phong.
Theo báo cáo của lãnh đạo phường Sông Trí, đến nay, địa phương đã hoàn thành thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, 7 ban bầu cử, 41 tổ bầu cử, các tổ giúp việc chuẩn bị tổ chức bầu cử; việc chia đơn vị bầu cử, chia khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.
Đoàn kiểm tra tại TDP Hải Thanh, phường Sông Trí.
Tại các điểm bỏ phiếu thuộc phường Sông Trí, việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng thời gian và địa điểm theo quy định; bảo đảm đầy đủ, chính xác thông tin của từng cử tri, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân kiểm tra, đối chiếu, kịp thời phản ánh, kiến nghị điều chỉnh (nếu có)
Tại phường Hoành Sơn, đoàn đã kiểm tra khu vực bỏ phiếu thuộc TDP Hồng Hải.
Đoàn đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, công tác niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, trang trí khánh tiết; các điều kiện về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC và y tế tại khu vực bỏ phiếu.
Tại đây, tổ bầu cử các khu vực cũng đã báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ, công tác rà soát, tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho ngày bầu cử.
Đoàn kiểm tra khu vực bỏ phiếu thuộc TDP Long Sơn (phường Vũng Áng). Theo báo cáo, đến nay, phường Vũng Áng đã niêm yết danh sách cử tri tại 16 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri rà soát đến thời điểm niêm yết trên toàn phường là 14.621, phân chia cho 16 khu vực bỏ phiếu. Các điều kiện bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng quy định.
Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đã có buổi trao đổi, làm việc trực tiếp với đại diện các phường Sông Trí, Hoành Sơn và Vũng Áng để làm rõ các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các tồn tại, vướng mắc khi triển khai các hoạt động bầu cử. Qua đó, đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai chặt chẽ các bước theo quy trình bầu cử, đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.