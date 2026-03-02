Tập trung chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX chặt chẽ, đúng quy định

Sáng 2/3, Đảng bộ HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp đánh giá kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và cho ý kiến công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031. Các đồng chí: Dương Tất Thắng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí: Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong tháng 2, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, các hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; tiếp nhận, xử lý trên 300 văn bản đến, ban hành 50 văn bản đi, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng; chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp chuyên đề thứ 35 và tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021–2026.

Các ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2026; triển khai giám sát, khảo sát theo chương trình đề ra; thẩm tra chặt chẽ các nội dung trình kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; kịp thời chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hoạt động an sinh xã hội được triển khai thiết thực. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức trao gần 9.800 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh qua các thời kỳ, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát và chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt; kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025–2030. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn hóa công sở được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, trong đó nhấn mạnh việc chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; tổ chức giám sát chuyên đề về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ và chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các ban, văn phòng và các chi bộ trong triển khai nhiệm vụ tháng 2; nhiều nội dung được thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về nhiệm vụ tháng 3, đồng chí yêu cầu Đảng ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra; tập trung cao cho công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, kỹ lưỡng về nội dung, chu đáo về điều kiện phục vụ.

Đồng chí nhấn mạnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm tra, giám sát; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong giai đoạn mới.