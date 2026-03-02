Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Tập trung chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX chặt chẽ, đúng quy định

Xuân Hoa
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đảng bộ HĐND tỉnh Hà Tĩnh họp đánh giá công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3; tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026–2031 chặt chẽ, đúng quy định.

Sáng 2/3, Đảng bộ HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp đánh giá kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và cho ý kiến công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031.

Các đồng chí: Dương Tất Thắng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí: Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

bqbht_br_img-6920.jpg
Các đồng chí: Dương Tất Thắng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 2, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, các hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; tiếp nhận, xử lý trên 300 văn bản đến, ban hành 50 văn bản đi, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng; chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp chuyên đề thứ 35 và tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021–2026.

Các ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2026; triển khai giám sát, khảo sát theo chương trình đề ra; thẩm tra chặt chẽ các nội dung trình kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết.

bqbht_br_img-6819.jpg
bqbht_br_img-6842.jpg
Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội phát biểu tại cuộc họp.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; kịp thời chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hoạt động an sinh xã hội được triển khai thiết thực. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức trao gần 9.800 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh qua các thời kỳ, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

bqbht_br_img-6851.jpg
Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát và chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt; kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025–2030. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn hóa công sở được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, trong đó nhấn mạnh việc chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; tổ chức giám sát chuyên đề về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

bqbht_br_img-6885.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ và chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các ban, văn phòng và các chi bộ trong triển khai nhiệm vụ tháng 2; nhiều nội dung được thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về nhiệm vụ tháng 3, đồng chí yêu cầu Đảng ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra; tập trung cao cho công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, kỹ lưỡng về nội dung, chu đáo về điều kiện phục vụ.

bqbht_br_img-6914.jpg
Đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận cuộc họp

Đồng chí nhấn mạnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm tra, giám sát; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Tags:

#HĐND tỉnh #Kỳ họp thứ nhất #Hà Tĩnh #chuẩn bị kỳ họp #giám sát

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phan Thị Nguyệt Thu

Ứng cử viên Phan Thị Nguyệt Thu sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh; trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Nhân dân đang quan tâm...
Từ ngày 1/3, sáu luật mới chính thức có hiệu lực áp dụng

Từ ngày 1/3, sáu luật mới chính thức có hiệu lực áp dụng

Từ ngày 1/3/2026 sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở tỉnh, thành phố được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là ngày 22/3/2026 (hoặc 7 ngày sau ngày bầu cử).
Phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Thanh Bình

Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Bình sẽ kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Quy trình bỏ phiếu trong trại tạm giam diễn ra như thế nào?

Quy trình bỏ phiếu trong trại tạm giam diễn ra như thế nào?

Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.
Luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh

Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Tận tâm, tận lực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Duy Lâm

Ứng cử viên Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bản thân sẽ tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 2

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 2

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm cán bộ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải duy trì nghiêm việc tiếp dân, đối thoại, xử lý kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại vượt cấp.
Tạo đà từ kỷ cương, nền nếp đầu năm

Tạo đà từ kỷ cương, nền nếp đầu năm

Trong những ngày làm việc đầu sau kỳ nghỉ Tết, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nền nếp, kỷ cương được khởi động mạnh mẽ. Đây là nền tảng thúc đẩy hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.