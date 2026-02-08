100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) và đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 8/2, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; 9 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Dự hội nghị về phía Đảng ủy Quốc hội có đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Quốc hội, lãnh đạo Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại...

Đại biểu tham dự hội nghị.

4 đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên là Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Trung tá Hoàng Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tháng 8 - Công an thành phố Hà Nội.

Giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Cử tri Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tham gia trực tiếp vào quá trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến và bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người ứng cử giúp ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan tham gia bầu cử làm tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt hiệu quả cao.

Sau khi nghe giới thiệu danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, các ý kiến cử tri đều đánh giá, những người được giới thiệu ứng cử tại hội nghị đều đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, là cán bộ gương mẫu, tham gia vào nhiều vị trí công tác, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Các đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân nơi cư trú, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Cử tri phường Phúc Lợi - thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với những người ứng cử; tin tưởng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức vào ngày 15/3 tới sẽ bầu đủ số lượng đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm vào cơ quan dân cử.

Cử tri phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

