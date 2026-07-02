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Vì sao đề xuất mở rộng 3 đoạn trên đường ven biển Hà Tĩnh lên tối thiểu 4 làn xe?

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - 3 đoạn dài 77,75 km trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh được đề xuất nâng cấp, mở rộng lên tối thiểu 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp với mức đầu tư dự kiến 7.737 tỷ đồng.

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Tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là đường ven biển Hà Tĩnh) thuộc Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129 ngày 18/1/2010. Đến nay, tuyến đường đã được đầu tư cơ bản hoàn thành với quy mô tối thiểu đường cấp 3 đồng bằng, 2 làn xe và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2014 - 2022.
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Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh có tổng chiều dài 118,93 km, với điểm đầu cầu Cửa Hội, thuộc địa phận xã Đan Hải.
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Điểm cuối là tại nút giao với quốc lộ 12C ở phường Hải Ninh.
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Từ khi được hoàn thành, đưa vào khai thác, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đã góp phần giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 1, mở rộng không gian phát triển đô thị, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế ven biển, kết nối các trung tâm du lịch, bãi biển và danh lam thắng cảnh dọc bờ biển.
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Tuyến đường còn tạo thành trục dọc kết nối liên tục Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh với các khu kinh tế phía Đông Nam của tỉnh Nghệ An, các trung tâm hành chính, khu du lịch ven biển.
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Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363 ngày 8/11/2022, đường ven biển Hà Tĩnh có quy mô 2-4 làn xe, tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp 3 đồng bằng.
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Tuy vậy, hiện nay, một số đoạn tuyến của đường ven biển Hà Tĩnh chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, trong khi nhu cầu kết nối các trục dọc, trục ngang từ các trung tâm đô thị đến các khu du lịch, dịch vụ ven biển ngày càng lớn.
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Ông Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho hay: Đơn vị đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành Trung ương đề xuất xem xét việc nâng cấp, mở rộng 3 đoạn tuyến của đường ven biển Hà Tĩnh lên quy mô tối thiểu 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.
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3 đoạn tuyến được đề xuất nâng cấp, mở rộng, gồm đoạn từ cầu Cửa Hội đến cầu Đại Đồng dài 27,3 km; đoạn nút giao vòng xuyến Thạch Khê đến Thiên Cầm dài 20,8 km và đoạn từ cầu Cửa Nhượng đến nút giao Kỳ Ninh dài 29,65 km.
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Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.737 tỷ đồng cho 3 đoạn tuyến dài 77,75 km.
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Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành, việc nâng cấp, mở rộng 3 đoạn trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh sẽ kết nối thuận lợi các trục dọc, trục ngang từ các trung tâm đô thị với các khu du lịch, dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
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Đồng thời, góp phần khai thác quỹ đất hai bên tuyến và dải đất ven biển, từng bước hình thành các khu đô thị, khu du lịch dịch vụ ven biển, hình thành nguồn lực mới để phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chiến lược quốc gia về kinh tế biển Việt Nam và sớm hoàn thiện theo các quy hoạch đã được phê duyệt.
Video: Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh góp phần giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 1, mở rộng không gian phát triển đô thị, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế ven biển.

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Chủ đề An toàn giao thông

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