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Dự án giao thông gần 700 tỷ đồng kết nối cao tốc với đường ven biển Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Tuyến đường 8,43 km với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng sẽ hình thành trục giao thông ngang mang tính chiến lược, kết nối các địa phương ven biển của Hà Tĩnh với tuyến cao tốc Bắc - Nam.

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Thời điểm này, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh đang triển khai khảo sát để thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc với quốc lộ 1 ở xã Cẩm Xuyên đến quốc lộ 15B (còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) ở xã Yên Hòa.
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Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường có chiều dài 8,43 km, điểm đầu tại nút giao đường kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng với Km 524+700 quốc lộ 1 ở xã Cẩm Xuyên.
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Điểm cuối giao với đoạn tuyến Km 39+030 quốc lộ 15B ở xã Yên Hòa.
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Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 699,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
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Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, quy mô 4 làn xe, trong đó giai đoạn phân kỳ đầu tư sẽ triển khai với quy mô 2 làn xe nhằm phù hợp với nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn.
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Theo tìm hiểu, trong chiều dài 8,43 km của dự án, phần lớn đi qua đất nông nghiệp.
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Chỉ có khoảng 1,4 km của dự án đi qua khu dân cư ở xã Yên Hòa. Quá trình khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư cũng đã quy hoạch khu tái định cư diện tích khoảng 6 ha để di dời các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng dự án.
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Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được duyệt, Ban sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công...
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Khi hoàn thành, tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc với quốc lộ 1 ở xã Cẩm Xuyên đến quốc lộ 15B ở xã Yên Hòa có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục giao thông ngang mang tính chiến lược, kết nối các địa phương ven biển (Yên Hòa, Thiên Cầm, Đồng Tiến) với tuyến cao tốc Bắc - Nam.
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Tuyến đường còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch biển, dịch vụ và kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển các khu du lịch ven biển, đặc biệt là Thiên Cầm - một trong những điểm đến tiềm năng của Hà Tĩnh.
Video: Vị trí dự kiến xây dựng tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc với quốc lộ 1 ở xã Cẩm Xuyên đến quốc lộ 15B ở xã Yên Hòa.

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