Dự án giao thông gần 700 tỷ đồng kết nối cao tốc với đường ven biển Hà Tĩnh

35 khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở Hà Tĩnh đang triển khai ra sao? 20/06/2026 15:05 Trong 35 khu tái định cư được quy hoạch để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua Hà Tĩnh, 1 khu tái định cư đã hoàn thành xây dựng.

Chấm dứt hoạt động 8 dự án tại KKT Vũng Áng, tạo quỹ đất thu hút đầu tư 20/06/2026 13:14 Việc chấm dứt hoạt động các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng là giải pháp cần thiết để giải phóng nguồn lực đất đai, lành mạnh hóa môi trường đầu tư và tạo cơ hội cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực vào địa bàn Hà Tĩnh.

Xăng E10 tăng tốc chinh phục thị trường 17/06/2026 15:00 Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng RON95 trên toàn quốc. Các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chủ động bảo đảm nguồn cung, trong khi người dân đã sẵn sàng cho việc đón nhận, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Vượt áp lực phụ tải, giữ dòng điện ổn định trong cao điểm mùa hè 16/06/2026 14:59 Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Tĩnh tăng đột biến. Theo đó, Điện lực Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết, nâng công suất thiết bị để bảo đảm cấp điện ổn định trong cao điểm mùa hè.

Hơn 31.500 hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh sử dụng ứng dụng thuế điện tử 14/06/2026 15:45 Hà Tĩnh hiện có 31.556 hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile trên điện thoại thông minh và 46.403 hộ kinh doanh đã thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế.

Dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi đầu tiên ở Việt Nam 14/06/2026 12:16 Dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, góp phần khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo và hạ tầng thủy lợi hiện có.

Tăng tốc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới 14/06/2026 11:18 Tại các khu công nghiệp ở Hà Tĩnh, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nhằm sớm tạo quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Lắp đặt 121 camera AI giám sát giao thông trên cao tốc qua Hà Tĩnh 14/06/2026 09:05 Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Bãi Vọt vào Vũng Áng ở Hà Tĩnh sẽ được lắp đặt 121 camera AI phục vụ giám sát, phát hiện vi phạm và xử lý sự cố về giao thông.

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh 12/06/2026 17:00 Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

Gỡ khó nguồn điện cho các cụm công nghiệp ở Nam Hồng Lĩnh 12/06/2026 16:10 Thời gian qua, tình trạng điện lưới chập chờn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số 12/06/2026 10:27 Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không 11/06/2026 11:27 Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng 10/06/2026 05:15 Dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng được triển khai trên diện tích 26 ha tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư dự kiến 898 tỷ đồng.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III 09/06/2026 11:34 Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III được triển khai tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư dự kiến 51.430 tỷ đồng, công suất khoảng 1.500 MW.

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng 09/06/2026 05:30 Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.

Chính thức đưa vào vận hành đường dây 22kV tại Khu Công nghiệp Vũng Áng 08/06/2026 22:28 Dự án nâng cấp hệ thống điện tại Khu Công nghiệp Vũng Áng (thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng) giúp tăng cường năng lực cung cấp điện, hỗ trợ sản xuất ô tô điện VinFast và phát triển kinh tế Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh rộng cửa đón nhà đầu tư, mở dư địa tăng trưởng mới 07/06/2026 14:22 Không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, các dự án đầu tư mới còn tạo dư địa tăng trưởng kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tăng tốc đầu tư công trình chống quá tải lưới điện 06/06/2026 13:00 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho mùa hè và tạo nền tảng hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư.

Nỗ lực vượt khó, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng 04/06/2026 14:55 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án tại vùng kinh tế trọng điểm 04/06/2026 12:10 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.

Người dân Trường Lưu háo hức chờ nguồn nước sạch 03/06/2026 13:45 Dự án cấp nước sạch tại xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trong tháng 8/2026 sẽ cấp nước sạch cho toàn thể các hộ dân trên địa bàn.

Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 3 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh lên 6 làn xe 03/06/2026 11:00 Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây lên 6 làn xe bằng vốn đầu tư công.

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt 03/06/2026 10:31 Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.

Tiêu thụ điện, nước tăng mạnh mùa nắng nóng kéo CPI tháng 5 tăng 0,29% 03/06/2026 10:13 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, chủ yếu do giá điện, nước sinh hoạt tăng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng cao vì thời tiết nắng nóng.

Tăng cường hợp tác với Trường ĐH Xây dựng Hà Nội trong lĩnh vực phát triển đô thị 02/06/2026 18:35 Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam sẽ có trạm, trụ sạc dành cho xe điện 02/06/2026 05:30 Theo kế hoạch, trạm dừng nghỉ Hàm Nghi-Vũng Áng (Hà Tĩnh) quy hoạch tổng cộng 56 vị trí đỗ xe vào sạc điện; hiện đã đưa vào hoạt động 12 vị trí.

Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 31/05/2026 13:00 Trong bối cảnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng đang được Hà Tĩnh tập trung thực hiện với quyết tâm cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.