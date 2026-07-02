Diện mạo siêu đô thị TP Hồ Chí Minh tròn 50 năm mang tên Bác

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định, Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa để chủ đầu tư triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục để xây dựng dự án.
Dù thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng cực đoan nhưng trên công trường Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận vẫn duy trì được nhịp sản xuất.
Việc chấm dứt hoạt động các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng là giải pháp cần thiết để giải phóng nguồn lực đất đai, lành mạnh hóa môi trường đầu tư và tạo cơ hội cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực vào địa bàn Hà Tĩnh.
Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng RON95 trên toàn quốc. Các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chủ động bảo đảm nguồn cung, trong khi người dân đã sẵn sàng cho việc đón nhận, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Tĩnh tăng đột biến. Theo đó, Điện lực Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết, nâng công suất thiết bị để bảo đảm cấp điện ổn định trong cao điểm mùa hè.
Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.
Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
Không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, các dự án đầu tư mới còn tạo dư địa tăng trưởng kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.
Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!