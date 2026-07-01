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21 công trình, dự án tạo động lực phát triển, đổi thay diện mạo Can Lộc

Thuý Ngọc - Minh Đông
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(Baohatinh.vn) - Những tuyến đường được mở rộng, những ngôi trường khang trang hay các công trình hạ tầng thiết yếu dần hoàn thiện... đang góp phần làm thay đổi diện mạo xã Can Lộc.

​​Những ngày này, trên công trình xây dựng Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Can Lộc), không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ công trình nhà học 3 tầng gồm 9 phòng (6 phòng học và 3 phòng chức năng), với tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng. Song song với đó, địa phương cũng bố trí thêm 5,5 tỷ đồng đầu tư cải tạo khuôn viên, sân chơi và các khu trải nghiệm, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất đồng bộ. Đến nay, công trình đã hoàn thành trên 70% khối lượng, dự kiến bàn giao trước năm học mới 2026-2027.

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Công trình Trường Mầm non Hoa Hồng đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.

Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng cho biết: "Việc được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ sẽ tạo điều kiện để chúng tôi nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. Đặc biệt, đây là tiền đề quan trọng để trường triển khai hiệu quả chương trình thí điểm giáo dục mầm non mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của con em địa phương".

Giữa cái nắng gay gắt của những ngày hè, trên nhiều tuyến đường trung tâm xã Can Lộc, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Công nhân tất bật lát gạch vỉa hè, chỉnh trang hạ tầng với quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ. Với tổng kinh phí đầu tư gần 4 tỷ đồng, công trình nâng cấp vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo diện mạo khang trang, hiện đại và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Chị Nguyễn Thị Nga (thôn Phúc Sơn) chia sẻ: “Nhìn những tuyến đường, vỉa hè được đầu tư khang trang, sạch đẹp, bà con ai cũng phấn khởi. Không chỉ việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn mà diện mạo quê hương cũng ngày càng đổi thay, văn minh hơn. Đây cũng là động lực để mỗi người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan, chung sức xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp”.

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Công nhân thi công trên tuyến đường ở thôn Phúc Sơn.

Trên tuyến đường giao thông thôn Hồng Hà, không khí thi công cũng đang diễn ra khẩn trương. Dưới cái nắng gay gắt, các ca máy vẫn cần mẫn đào đắp, san gạt nền đường, khẩn trương hoàn thiện từng hạng mục để đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Tuyến đường dài gần 1,2 km được đầu tư mở rộng mặt đường lên 5,5 m, nền đường 7,5 m với tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, phục vụ sản xuất, kết nối hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống dân sinh trên địa bàn.

Ông Trần Chí Dũng - Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng ISO (xã Xuân Lộc), đơn vị quản lý dự án cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công, bảo đảm công trình được thực hiện đúng thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch để sớm đưa vào khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là vận chuyển vật tư, nông sản trong mùa vụ, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông”.

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Tuyến đường giao thông thôn Hồng Hà được mở rộng 5,5m, nền đường 7,5m.

Từ những công trình hạ tầng trọng điểm đang được triển khai là động lực quan trọng góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2026, xã Can Lộc triển khai 21 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 163 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, giáo dục, thủy lợi và hạ tầng dân sinh. Trong đó, nhiều công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Đài tưởng niệm Liệt sĩ thị trấn Nghèn, nhà học Trường Mầm non Thiên Lộc, nhà đa năng Trường Tiểu học Ngô Đức Kế...

Các công trình khác đang được khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ như: đường giao thông nội đồng vùng Quyết Tiến; đường giao thông trục chính xã Can Lộc; đường giao thông, mương thoát nước thôn Hồng Quang; nhà ăn bán trú Trường Tiểu học thị trấn Nghèn; nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến ĐT.548 (đoạn từ ngã ba Bắc Nghèn đến cầu Thượng Trụ)...

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Công trình Đài tưởng niệm Liệt sĩ thị trấn Nghèn với tổng đầu tư gần 12 tỷ đồng đã hoàn thành.

Ông Nguyễn Thái Dương - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc cho biết: “Việc đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Thông qua các dự án về giao thông, giáo dục, thủy lợi và hạ tầng dân sinh, Can Lộc từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

Những tuyến đường mới dần hình thành, những ngôi trường được đầu tư khang trang, hệ thống hạ tầng từng bước hoàn thiện đang mang đến diện mạo mới cho Can Lộc. Mỗi công trình không chỉ là dấu ấn của sự quan tâm đầu tư mà còn gửi gắm kỳ vọng về một vùng quê ngày càng hiện đại, đáng sống. Với 21 công trình, dự án được triển khai trong năm 2026, Can Lộc đang tạo thêm những động lực mới để bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

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#Xây dựng NTM #Xã Can Lộc #Hà Tĩnh 24 giờ

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