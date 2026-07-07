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Lái xe mùa mưa: 5 điều không thể bỏ qua

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Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ thủy kích, chập điện và nhiều sự cố nguy hiểm đối với ô tô. Chỉ cần nắm vững một số kỹ năng xử lý cơ bản, người lái có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro, bảo vệ phương tiện và đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông.

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Mùa mưa bão luôn là "nỗi ám ảnh" của nhiều tài xế khi không ít tuyến đường bị ngập sâu chỉ sau thời gian ngắn có mưa lớn. Trong điều kiện này, việc điều khiển ô tô không chỉ trở nên khó khăn do tầm nhìn hạn chế và mặt đường trơn trượt, mà còn tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng nếu xe bị nước tràn vào động cơ hoặc hệ thống điện.

Để hạn chế những thiệt hại không đáng có, các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo người điều khiển ô tô cần lưu ý 5 nguyên tắc quan trọng dưới đây.

Chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn

Khi trời mưa, độ bám của lốp với mặt đường giảm đáng kể, trong khi quãng đường phanh lại dài hơn so với điều kiện khô ráo. Vì vậy, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, đồng thời giữ khoảng cách với xe phía trước lớn hơn bình thường để có đủ thời gian xử lý các tình huống bất ngờ.

Người lái cũng nên tránh đánh lái gấp hoặc phanh đột ngột vì rất dễ khiến xe bị mất lái, trượt bánh hoặc văng đuôi, nhất là tại các đoạn đường có nhiều nước.

Không nên vội vàng cho xe đi vào khu vực ngập nước nếu chưa đánh giá được độ sâu
Không nên vội vàng cho xe đi vào khu vực ngập nước nếu chưa đánh giá được độ sâu

Bên cạnh đó, cần bật đèn chiếu gần và hệ thống gạt mưa khi tầm nhìn bị hạn chế. Trường hợp mưa quá lớn khiến gần như không thể quan sát phía trước, giải pháp an toàn nhất là tìm vị trí thích hợp để dừng xe chờ mưa ngớt rồi mới tiếp tục hành trình.

Quan sát kỹ trước khi quyết định đi qua vùng ngập

Không nên vội vàng cho xe đi vào khu vực ngập nước nếu chưa đánh giá được độ sâu.

Tài xế nên quan sát các phương tiện có kích thước tương đương đang di chuyển phía trước để ước lượng mực nước. Nếu nước ngập quá nửa bánh xe hoặc cao đến trục bánh, tốt nhất không nên cố đi tiếp bởi nguy cơ nước xâm nhập vào khoang động cơ, gây thủy kích hoặc làm hỏng hệ thống điện là rất lớn.

Trong trường hợp không xác định được độ sâu của vùng ngập, người lái nên lựa chọn tuyến đường khác hoặc chờ nước rút để đảm bảo an toàn.

Giữ đều chân ga, sử dụng số thấp và tắt điều hòa

Nếu xác định có thể đi qua vùng ngập, hãy chuyển xe về số thấp hoặc sử dụng chế độ số tay đối với xe số tự động, đồng thời giữ đều chân ga để xe di chuyển với tốc độ ổn định.

Việc tăng ga đột ngột, giảm ga hoặc dừng xe giữa vùng ngập đều có thể tạo điều kiện để nước lọt vào ống xả hoặc khoang động cơ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên tạm thời tắt điều hòa trong lúc lội nước nhằm giảm tải cho động cơ, đặc biệt với các mẫu xe có dung tích xi-lanh nhỏ. Đồng thời, hạn chế mở cửa xe để tránh nước tràn vào khoang nội thất.

Không chạy song song hoặc vượt xe khi lội nước

Một sai lầm khá phổ biến là chạy song song với các phương tiện khác khi đi qua vùng ngập.

Sóng nước do xe bên cạnh tạo ra có thể khiến mực nước dâng cao hơn, làm tăng nguy cơ nước tràn vào khoang động cơ hoặc gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác, nhất là xe máy.

Ngoài ra, người lái cũng nên hạn chế vượt xe hoặc đi sát các phương tiện chạy ngược chiều. Lượng nước bắn lên kính chắn gió có thể che khuất hoàn toàn tầm nhìn trong vài giây là khoảng thời gian đủ để xảy ra va chạm giao thông.

Kiểm tra xe ngay sau khi ra khỏi vùng ngập

Sau khi vượt qua đoạn đường ngập, tài xế nên dừng xe tại vị trí an toàn để kiểm tra sơ bộ tình trạng phương tiện.

Cần quan sát xem có rác, cành cây hoặc dị vật mắc dưới gầm xe hay không; đồng thời kiểm tra khoang lái để phát hiện sớm tình trạng nước lọt vào nội thất, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời nhằm tránh hư hỏng hệ thống điện.

Đặc biệt, nếu xe bị chết máy trong lúc đang đi qua vùng ngập, tuyệt đối không cố khởi động lại động cơ. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây hiện tượng thủy kích, có thể làm cong tay biên, gãy piston hoặc thậm chí phá hỏng toàn bộ động cơ với chi phí sửa chữa rất lớn.

Trong trường hợp này, giải pháp an toàn nhất là gọi đơn vị cứu hộ đưa xe đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.

Mùa mưa bão luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tham gia giao thông. Việc trang bị kiến thức và tuân thủ đúng các nguyên tắc khi lái xe qua vùng ngập không chỉ giúp bảo vệ phương tiện khỏi những hư hỏng tốn kém mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho chính người lái và cộng đồng.

cartimes.tapchicongthuong.vn
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Tags:

#nguy cơ thủy kích #tham gia giao thông #Lái xe mùa mưa

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