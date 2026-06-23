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Để trẻ nhỏ thò đầu ra cửa sổ trời ô tô, nữ tài xế bị xử phạt

Đức Thiện
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(Baohatinh.vn) - Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt nữ tài xế để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài ô tô qua cửa sổ trời khi xe đang chạy trên đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen).

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Trong khi lái xe lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, chủ xe đã để cho các cháu nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời ô tô.

Ngày 23/6, Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức xác minh và mời chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) lên trụ sở làm rõ về hành vi lái xe để trẻ nhỏ đứng lên ghế và thò đầu ra ngoài ô tô trong lúc xe đang chạy. Tại cơ quan chức năng, nữ tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.

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Làm việc với cơ quan chức năng, nữ tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1 đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H. về hành vi “chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn đối với vị trí có trang bị dây đai an toàn”.

Mức phạt cho lỗi vi phạm này là từ 800.000 đồng tới 1.000.000 đồng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện vẫn còn tình trạng một số tài xế mở cửa sổ trời để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài khi xe đang lưu thông. Đây là hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn của chính trẻ em và những người tham gia giao thông khác. Lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Video: Nữ tài xế để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời ô tô

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#CSGT #Mất ATGT #An toàn giao thông #tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

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