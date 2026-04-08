Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe

Theo Carscoops, sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh đang dần gây ra những tác động tiêu cực đến cả quá trình tham gia giao thông đường bộ. Dữ liệu mới nhất cho thấy tình trạng lái xe mất tập trung đang gia tăng ở Mỹ, không còn chỉ giới hạn trong các cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Giới tài xế Mỹ, đặc biệt là người trẻ, đang xem video, lướt TikTok, thậm chí thực hiện phiên livestream khi đang ngồi trên ghế lái.

Theo thông tin do Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cung cấp, tình trạng mất tập trung khi đang lái xe từng là nguyên nhân của 3.275 ca tử vong vì tai nạn giao thông tại Mỹ, bên cạnh hơn 300.000 trường hợp bị thương.

Các số liệu đã không phân tích cụ thể nguyên nhân gây ra sự mất tập trung, nhưng Giáo sư Charlie Klauer thuộc Đại học Virginia Tech cho biết việc sử dụng mạng xã hội khi đang lái xe đang ngày càng trở nên phổ biến.

"Mọi người dành nhiều thời gian hơn cho điện thoại trong lúc đang lái xe. Quá trình này đang chuyển dịch từ nhắn tin sang lướt web, nhìn và xem. Việc sử dụng mạng xã hội cũng phổ biến, bao gồm Instagram, Snapchat, TikTok và nhiều ứng dụng khác", ông Charlie Klauer chia sẻ.

Joel Feldman - người thường xuyên thuyết giảng về vấn đề lái xe mất tập trung tại Mỹ - cũng cho biết đã nghe được những lời "thú tội" tương tự. Ông cho biết, nhóm tài xế trẻ công khai thừa nhận đã lén liếc nhanh vào các video khi đang cầm vô lăng.

"Tôi nói chuyện với những tài xế trẻ tuổi, nghe họ thừa nhận đã liếc nhanh qua một video TikTok khi đang lái xe. Khoảng 5 năm trước tôi không nghe thấy điều này. Việc xem điện thoại lúc lái xe luôn được nhắc đến dù tôi đang diễn thuyết ở New Jersey, Pennsylvania, Colorado hay Maryland", Joel Feldman chia sẻ.

Nghiên cứu từ NHTSA cũng chỉ ra rằng các tài xế trẻ, đặc biệt là những người từ 15 đến 20 tuổi, chiếm tỷ trọng lớn trong các vụ tai nạn giao thông dẫn đến thương vong do mất tập trung khi lái xe. Tỷ lệ cao này thậm chí duy trì sang nhóm tài xế có độ tuổi trên 20.

Cuối năm ngoái, các streamer MeltIsLIVE và Jau Shaun đã phát trực tuyến cảnh bản thân đang cầm lái BMW M3 và Dodge Charger chạy quá tốc độ trên các đường phố ở Atlanta (Georgia, Mỹ).

Trước đó một tháng, một người phụ nữ 43 tuổi đang livestream trên TikTok thì bị cáo buộc đã tông trúng và làm thiệt mạng một người đi bộ.

Tại California, một tài xế khác đã lao thẳng vào xe cảnh sát đang đỗ trong khi đang xem YouTube, thậm chí suýt tông trúng một sĩ quan đang đứng gần đó.

Chính quyền 49 tiểu bang cùng với Washington D.C. tại Mỹ đã ban hành lệnh cấm nhắn tin khi đang lái xe, trong khi 33 tiểu bang thậm chí đã cấm hoàn toàn việc sử dụng thiết bị cầm tay với tài xế.

Dù vậy, các quy định này khó lòng bao trùm toàn bộ nguyên nhân gây mất tập trung khi đang lái xe. Thay vì sử dụng điện thoại, cánh tài xế hiện dành nhiều thời gian để nhìn vào màn hình giải trí thông tin trên xe - vốn thường được mở khóa bằng các thiết bị của bên thứ ba để có thể xem video trên màn hình ngay khi xe đang di chuyển.

Giáo sư Charlie Klauer thậm chí cho rằng việc sử dụng các màn hình cảm ứng trên xe đang góp phần gây ra nhiều vụ tai nạn hơn.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra việc sử dụng các màn hình này có thể tác động tiêu cực đến khả năng phản ứng của tài xế trước các tình huống nguy hiểm. Nguy cơ tai nạn trong trường hợp này thậm chí còn cao hơn cả khi người lái sử dụng rượu bia hay cần sa.