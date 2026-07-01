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Xe

Mục sở thị quy trình đăng kiểm xe điện

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, số lượng ô tô điện đến kỳ đăng kiểm ngày càng tăng trong thời gian gần đây; dù được miễn kiểm định khí thải, các phương tiện này vẫn phải thực hiện đăng kiểm theo quy định.

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Những năm gần đây, số lượng ô tô điện trên địa bàn Hà Tĩnh tăng nhanh, kéo theo đó là nhu cầu đăng kiểm cũng ngày càng lớn. Là dòng phương tiện còn tương đối mới, nhiều chủ xe vẫn băn khoăn, chưa nắm rõ quy trình đăng kiểm định kỳ.
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Anh Đặng Văn Hải (phường Hà Huy Tập) cho biết: “Trước đây, tôi sử dụng xe chạy xăng, đến năm 2024 chuyển sang đầu tư xe điện để kinh doanh dịch vụ taxi. Hiện, xe đã đến kỳ đăng kiểm nhưng do đây là lần đầu thực hiện đối với ô tô điện nên tôi vẫn còn khá bỡ ngỡ, chưa nắm rõ các hạng mục sẽ được kiểm tra."
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Theo quy định, khi đến thời hạn đăng kiểm, chủ phương tiện phải chủ động đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để thực hiện kiểm định. Trước khi vào dây chuyền, chủ xe hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu thông tin và xác nhận dữ liệu phương tiện.
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Sau khi hoàn tất thủ tục, phương tiện được đưa vào khu vực kiểm định.
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Tại công đoạn đầu, đăng kiểm viên kiểm tra các hạng mục an toàn cơ bản như hệ thống còi, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, đèn phanh nhằm bảo đảm phương tiện hoạt động đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
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Tiếp đó, xe được kiểm tra tình trạng lốp, độ bám và khả năng tiếp xúc với mặt đường, đồng thời đánh giá hệ thống lái, phanh và khả năng vận hành an toàn trong điều kiện khai thác thực tế.
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Ở khu vực kiểm tra gầm, đăng kiểm viên tiến hành đánh giá khung xe, cùng các chi tiết kỹ thuật liên quan để phát hiện dấu hiệu hao mòn, xuống cấp hoặc hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành.
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Khác với xe sử dụng động cơ đốt trong, ô tô điện không thực hiện bước kiểm định khí thải. Thay vào đó, đăng kiểm viên tập trung kiểm tra các hạng mục đặc thù gồm hệ thống sạc pin, đầu kết nối sạc và hệ thống quản lý pin nhằm bảo đảm không có dấu hiệu hư hỏng trong quá trình vận hành.
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Toàn bộ kết quả được đối chiếu với các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật trước khi đưa ra kết luận phương tiện đạt hay chưa đạt yêu cầu kiểm định.
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Anh Đặng Văn Hải (phường Hà Huy Tập) chia sẻ thêm: “Sau khi được nhân viên đăng kiểm hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện, tôi thấy quy trình kiểm định xe điện cũng khá chặt chẽ. Các hạng mục được thực hiện khá kỹ nên tôi cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng phương tiện. Sau khi hoàn tất đăng kiểm và xe đạt yêu cầu, tôi cũng an tâm hơn trong quá trình vận hành và kinh doanh dịch vụ."
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Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh cho biết: “Đối với xe điện, chu kỳ kiểm định lần đầu là 36 tháng kể từ khi lăn bánh. Các chu kỳ tiếp theo từ 12–24 tháng tùy từng loại xe. Dù không thực hiện kiểm định khí thải nhưng xe điện vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn kỹ thuật; trong đó các hạng mục liên quan đến hệ thống điện được kiểm tra chặt chẽ. Chúng tôi khuyến cáo chủ phương tiện không tự ý lắp thêm hoặc can thiệp vào hệ thống điện vì có thể ảnh hưởng đến pin và kết quả kiểm định. Trước thời điểm đăng kiểm, chủ xe nên đưa phương tiện đến hãng hoặc cơ sở bảo dưỡng để kiểm tra tổng thể, đặc biệt là tình trạng pin và các hệ thống liên quan nhằm bảo đảm quá trình kiểm định diễn ra thuận lợi”.
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Sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình, những phương tiện đáp ứng yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định để tiếp tục tham gia giao thông theo quy định.
VIDEO: Mục sở thị quy trình đăng kiểm xe điện.

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