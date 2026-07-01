Mục sở thị quy trình đăng kiểm xe điện

Hyundai Elantra đời mới ra mắt, lột xác từ trong ra ngoài 26/06/2026 16:09 Bước sang thế hệ thứ 8, Hyundai Elantra lộ diện với diện mạo hoàn toàn mới. Mẫu sedan này được tái thiết kế theo phong cách góc cạnh, hiện đại hơn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số và trang bị hướng tới trải nghiệm tương lai.

5 điều của ngành ô tô tưởng lỗi nhưng vẫn tồn tại 26/06/2026 04:53 Các hãng ô tô thường lên kế hoạch trước cho tương lai nhưng nhiều nhận định cũng không hẳn sẽ biến mất như dự đoán ban đầu.

Xe hybrid có thực sự tốn kém bảo dưỡng hơn xe xăng? 25/06/2026 14:17 Nhiều nghiên cứu mới đây cho thấy, xe hybrid không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn có thể giúp chủ xe giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng trong suốt vòng đời sử dụng.

Honda sắp tung mẫu SUV 7 chỗ mới - "đàn anh" của CR-V 25/06/2026 05:01 Honda được cho là đang phát triển một mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới, định vị phía trên Honda CR-V, nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ lớn. Nếu đúng kế hoạch, mẫu xe này có thể ra mắt từ năm 2027 và trở thành đối thủ trực tiếp của Hyundai Santa Fe.

Khủng hoảng của xe xăng giá rẻ 24/06/2026 05:00 Doanh số của nhóm xe xăng giá rẻ tại Việt Nam gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning ngày càng sụt giảm qua từng năm. Liệu hãng sẽ khai tử các xe này?

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan 23/06/2026 18:02 Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp hiện diện tại khu vực Trung Á. Sự kiện đánh dấu cột mốc Green SM mở rộng hiện diện sang thị trường thứ sáu trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển quốc tế của doanh nghiệp.

Lộ diện Hyundai Elantra thế hệ mới 23/06/2026 14:53 Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ không có những đường nét góc cạnh trên thân xe.

Xe điện mini Smart của Mercedes ra mắt, ngoại hình khác lạ 23/06/2026 04:40 Mẫu xe điện siêu nhỏ hai chỗ ngồi của Mercedes - Smart vừa có màn chào sân chính thức tại Rome (Italy) với ngoại hình hoàn toàn khác bản tiền nhiệm.

VinFast VF 5 giúp giới trẻ và tài xế đô thị “nhẹ gánh” tài chính 22/06/2026 13:21 Chi phí sử dụng từng là rào cản lớn khiến nhiều người trẻ và tài xế dịch vụ e ngại khi nghĩ đến việc sở hữu ô tô. Tuy nhiên, với VinFast VF 5, bài toán này đã thay đổi hoàn toàn khi mẫu A-SUV của VinFast không chỉ có giá dễ tiếp cận mà còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong suốt quá trình sử dụng.

Kia Sonet thế hệ mới sẽ nhiều công nghệ hơn, thêm tùy chọn hybrid 22/06/2026 05:01 Sau hơn 5 năm có mặt trên thị trường, Kia Sonet đang chuẩn bị bước sang thế hệ hoàn toàn mới với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về kích thước, công nghệ và khả năng vận hành.

Lái thử VinFast VF 5, khách hàng Nghệ An hào hứng “chốt” xe tại chỗ 21/06/2026 17:45 Không chỉ ghi điểm bằng trải nghiệm lái, VinFast VF 5 còn khiến nhiều khách hàng Nghệ An “chốt xe” tại chỗ khi bài toán giá mua - chi phí sử dụng - ưu đãi đang hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chủ xe 9X quyết định “ngoài VinFast VF 7 không mua xe khác” vì thiết kế quá chất 20/06/2026 16:14 Chinh phục người dùng bằng thiết kế khác biệt và trải nghiệm lái giàu cảm xúc, VinFast VF 7 khiến nhiều khách hàng trẻ khẳng định sẽ không xuống tiền cho bất kỳ mẫu xe nào khác ngoài VF 7.

Nguy cơ hỏng xe mùa nắng nóng 20/06/2026 05:06 Nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến nhiều phương tiện rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn hàng loạt sự cố nguy hiểm nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng kịp thời.

Du lịch không mất phí, thoải mái cá nhân hóa, VinFast VF 3 xứng đáng là xe quốc dân của người trẻ 19/06/2026 08:35 Sở hữu mức giá dễ tiếp cận bậc nhất thị trường, chi phí sử dụng tiết kiệm hơn hẳn xe xăng, VinFast VF 3 đang được xem là mẫu “xe quốc dân” tại Việt Nam, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ mua xe lần đầu.

Malaysia không còn 'nhẹ tay' với xe máy 'độ' 19/06/2026 04:00 Từng được xem là một trong những quốc gia Đông Nam Á thoải mái trong việc nâng cấp xe máy, "độ xe máy", Malaysia nay đã triển khai loạt quy định khắt khe hơn.

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Hệ thống phanh trên 9 xe điện Audi tại Việt Nam có thể gặp lỗi 18/06/2026 11:03 Tổng cộng 6 xe điện Audi e-tron và 3 xe Audi Q8 e-tron tại Việt Nam cần được triệu hồi để kiểm tra bộ trợ lực phanh.

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Toyota Corolla Altis dừng bán ở Việt Nam 17/06/2026 05:04 Mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis được xác nhận đang tạm dừng bán tại Việt Nam. Trước khi dừng bán, Toyota Corolla Altis có doanh số không mấy khả quan.

Khoản phí khiến ôtô điện tại Mỹ 'đắt đỏ' hơn xe xăng 16/06/2026 04:13 Chi phí bảo hiểm trung bình thường niên của ôtô điện tại Mỹ hiện cao hơn khoảng 42% so với xe xăng cùng cỡ.

“8 ngày vàng” đã khép lại, vì sao VF 8 thế hệ mới vẫn giữ sức nóng? 15/06/2026 15:27 Kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày mở cọc sớm (từ 27/5 đến 3/6/2026) của VF 8 thế hệ mới được nhiều chuyên gia nhận định là “không bất ngờ” nhờ hàng loạt nâng cấp về công nghệ, tiện nghi cũng như mức giá sau ưu đãi tiệm cận xe phân khúc dưới. Đáng chú ý, sức hút của mẫu xe này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều khách hàng tiếp tục xuống cọc sau thời gian mở bán sớm.

Triệu hồi 137.000 xe ô tô tại Việt Nam vì lỗi túi khí Takata 15/06/2026 11:30 Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa phát đi khuyến cáo tới người tiêu dùng trên cả nước về chương trình triệu hồi túi khí Takata sau khi tiếp nhận báo cáo từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA).

Bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch bằng lái ôtô từ 1/7 15/06/2026 05:08 Cục CSGT xác nhận phần thi mô phỏng trong sát hạch bằng lái ôtô dự kiến được bỏ kể từ ngày 1/7 tới đây.

MPV 7 chỗ "đua" giảm giá, loại nào bán chạy? 14/06/2026 05:03 Trong nhóm MPV 7 chỗ giá rẻ, ngoài VinFast Limo Green hay MPV 7 dẫn đầu thị trường, các mẫu xe còn lại đang được hưởng ưu đãi gì?

Siêu xe McLaren 765LT bị cháy rụi vẫn được nhiều dân chơi săn lùng tìm mua 13/06/2026 15:22 Một chiếc siêu xe McLaren 765LT Spider phiên bản giới hạn chỉ 765 xe toàn cầu bị thiêu rụi tại Mỹ vẫn được nhiều người trả giá tới hàng chục nghìn USD. Điều gì khiến siêu xe cháy trơ khung này chưa bị đưa vào bãi phế liệu?

Mercedes chế tạo xe chống UAV 13/06/2026 05:06 Mercedes hợp tác với startup Đức Tytan sản xuất xe chống thiết bị bay không người lái (UAV), trở thành hãng xe mới nhất đổ bộ vào ngành công nghiệp quốc phòng.

Sắm ô tô đi làm với vốn “0 đồng”: Tuyệt chiêu giúp dân công sở thảnh thơi chốt đơn VinFast VF 5 trong tháng 6 12/06/2026 21:33 Trong tầm giá 500 triệu đồng, VinFast VF 5 đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhóm khách hàng văn phòng nhờ ưu thế về vận hành, công nghệ và đặc biệt là khả năng tiết kiệm chi phí.

Cách chọn lốp xe phù hợp nhu cầu sử dụng 12/06/2026 05:04 Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, đóng vai trò quan trọng đối với khả năng vận hành, độ an toàn và cảm giác lái của phương tiện. Tuy nhiên, không ít chủ xe hiện nay vẫn lựa chọn lốp theo thương hiệu hoặc giá thành mà chưa thực sự quan tâm đến nhu cầu sử dụng thực tế.

Chủ xe Việt đánh giá VinFast VF 9 “tinh tế trong từng đường nét thiết kế” 11/06/2026 14:48 Thiết kế thời thượng, nội thất sang trọng đi cùng loạt chính sách hậu mãi “chuẩn thương gia” vượt chuẩn thị trường là lý do VinFast VF 9 là lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nhân Việt để phục vụ cả công việc và các chuyến đi gia đình.