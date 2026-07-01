Mục sở thị quy trình đăng kiểm xe điện

(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, số lượng ô tô điện đến kỳ đăng kiểm ngày càng tăng trong thời gian gần đây; dù được miễn kiểm định khí thải, các phương tiện này vẫn phải thực hiện đăng kiểm theo quy định.
Tại công đoạn đầu, đăng kiểm viên kiểm tra các hạng mục an toàn cơ bản như hệ thống còi, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, đèn phanh nhằm bảo đảm phương tiện hoạt động đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Tiếp đó, xe được kiểm tra tình trạng lốp, độ bám và khả năng tiếp xúc với mặt đường, đồng thời đánh giá hệ thống lái, phanh và khả năng vận hành an toàn trong điều kiện khai thác thực tế.
Ở khu vực kiểm tra gầm, đăng kiểm viên tiến hành đánh giá khung xe, cùng các chi tiết kỹ thuật liên quan để phát hiện dấu hiệu hao mòn, xuống cấp hoặc hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành.
Khác với xe sử dụng động cơ đốt trong, ô tô điện không thực hiện bước kiểm định khí thải. Thay vào đó, đăng kiểm viên tập trung kiểm tra các hạng mục đặc thù gồm hệ thống sạc pin, đầu kết nối sạc và hệ thống quản lý pin nhằm bảo đảm không có dấu hiệu hư hỏng trong quá trình vận hành.
Toàn bộ kết quả được đối chiếu với các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật trước khi đưa ra kết luận phương tiện đạt hay chưa đạt yêu cầu kiểm định.
Sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình, những phương tiện đáp ứng yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định để tiếp tục tham gia giao thông theo quy định.
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