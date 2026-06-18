Chủ xe tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử cách nào?

Sau 3 tháng triển khai, hiện nay, việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử tại các cơ sở đăng kiểm diễn ra thuận lợi. Trang tra cứu giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử của Cục Đăng kiểm VN cũng vận hành ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít chủ xe gặp vướng mắc trong tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử, khi tìm kiếm trên trang tra cứu hiện thông tin "không tìm thấy". Qua tìm hiểu cho thấy, phần lớn nguyên nhân do chủ xe chưa nhập chính xác thông tin của phương tiện theo hướng dẫn, thiếu màu biển hoặc nhập thiếu số khung phương tiện.

Chủ xe cần nhập chính xác thông tin của phương tiện theo hướng dẫn để tra cứu chứng nhận đăng kiểm điện tử (ảnh minh họa).

Cục Đăng kiểm VN cho biết, để tra cứu chính xác chứng nhận đăng kiểm điện tử, chủ xe truy cập địa chỉ: https://gcndangkiem.vr.org.vn của Cục Đăng kiểm VN.

Sau đó, nhập chính xác thông tin của phương tiện, trong đó, biển số đăng ký xe phải bao gồm cả ký hiệu màu biển xe phía sau các chữ số, biển màu trắng ký hiệu T, biển màu vàng ký hiệu V và biển màu xanh ký hiệu X.

Ví dụ xe có biển kiểm soát 30A-012.34, màu trắng, chủ xe viết rõ: 30A01234T.

Ngoài biển số xe, chủ xe cần nhập đúng số khung phương tiện bằng cách nhập 6 số cuối của số khung (có trên đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận đăng kiểm cấp trước đó); loại phương tiện (xe cơ giới hay xe máy chuyên dùng).

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, nhấn nút tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả cần tìm.

Giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử sẽ thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác.

Sau 3 tháng triển khai, hiện nay, việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử tại các cơ sở đăng kiểm diễn ra thuận lợi (ảnh minh họa).

Đồng thời, giấy chứng nhận này cũng được tích hợp mã QR-code liên kết tới bản thể hiện giấy chứng nhận điện tử trên web để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực).

Trên giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử, Cục Đăng kiểm VN cũng khuyến cáo chủ xe lưu ý 6 nội dung.

Trước hết, phải bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.

Nộp lại Tem kiểm định khi có thông báo thu hồi của các cơ sở đăng kiểm; Không sử dụng chứng nhận kiểm định, tem kiểm định bị sửa chữa, tẩy xoá nội dung và làm giả.

Không cải tạo trái phép; cố ý can thiệp làm sai lệch chỉ số trên đồng hồ báo quãng đường đã chạy; cắt, hàn, tẩy xóa, đục sửa, đóng lại trái phép số khung, số động cơ.

Không tự ý can thiệp, thay đổi phần mềm điều khiển của xe, động cơ của xe đã được đăng ký với cơ quan quản lý nhằm mục đích gian lận kết quả kiểm định.

Không thuê, mượn phụ tùng chỉ để thực hiện việc kiểm định.

Chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định không còn hiệu lực khi xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc xe đã bị cải tạo trái phép.