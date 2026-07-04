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Xe

Doanh nhân Việt nhận định VinFast VF 9 là “chất xúc tác” cho câu chuyện với đối tác

P.V
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(Baohatinh.vn) - Sở hữu thiết kế sang trọng, trải nghiệm đạt chuẩn hạng “thương gia”, VF 9 là bạn đồng hành đắc lực của doanh nhân Việt trong công việc, đáp ứng từ nhu cầu di chuyển đường dài tới mong muốn thể hiện bản thân.

“Ưng” từ thiết kế tới trải nghiệm

Theo anh Nguyễn Văn Hồng, chủ một doanh nghiệp công nghệ tại Hà Nội, điểm ấn tượng nhất của VF 9 nằm ở thiết kế đặc trưng, không bị nhầm lẫn với bất kỳ dòng xe nào.

“Dải LED hình cánh chim trải dài ở đầu và đuôi xe tạo nên độ nhận diện rất cao”, anh Hồng cho biết. Vị chủ xe nhận định nếu so với một số mẫu SUV chạy xăng, dầu cùng tầm giá, VF 9 mang đến cảm giác hiện đại và cao cấp hơn. Đặc biệt, thân xe bề thế và tổng thể sang trọng cũng tạo sự nổi bật khi di chuyển trên đường.

Khoang nội thất bên trong cũng làm anh Hồng thấy hài lòng. “Với chiều dài trục cơ sở gần 3,2m, khoảng cách giữa các hàng ghế là khá lớn. Nhờ vậy, người ngồi trên xe được giải phóng đôi chân, luôn thoải mái ngay cả trên các hành trình dài”, anh nhận định.

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Trong đó, theo anh, tùy chọn “ghế cơ trưởng” ở hàng ghế thứ hai là điểm nổi bật nhất trên VF 9. Thiết kế tách biệt mang đến cảm giác riêng tư và đẳng cấp, kết hợp cùng khả năng chỉnh điện đa hướng, tích hợp tính năng massage, sưởi và làm mát góp phần nâng tầm trải nghiệm của người ngồi trên xe.

Anh còn đánh giá cao khả năng vận hành của VF 9 nhờ khung gầm cứng vững, hệ thống treo khí nén và khả năng cách âm ấn tượng. “Dù là cầm lái hay ngồi sau, tôi đều thấy rất thoải mái trên các hành trình đi công tác dài ngày. Khi mệt mỏi, tôi có thể nghỉ ngơi ngay trên xe. Khi cần xử lý công việc cũng không phải vấn đề”, anh Hồng chia sẻ thêm.

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Chiếc xe “mở đầu câu chuyện”

Đối với anh Nguyễn Đức Phúc, giám đốc điều hành tại một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội, VF 9 còn là mẫu xe anh thường xuyên sử dụng trong các chuyến gặp gỡ đối tác quốc tế. Theo anh, mẫu SUV cao cấp của VinFast là “chất xúc tác” rất hiệu quả để mở đầu câu chuyện.

“Rất nhiều đối tác của tôi tò mò về VF 9 ngay khi bước lên xe. Họ thấy ấn tượng khi Việt Nam có thương hiệu xe nội địa và sản xuất được dòng xe cao cấp như VF 9. Có những lúc, ngồi trong xe thoải mái quá, chúng tôi chủ động bàn chuyện công việc luôn”, vị doanh nhân nói.

Từ góc nhìn của cá nhân anh, mẫu xe này mang lại cảm giác tự hào rất riêng cho người sử dụng. Là một chủ xe tiên phong sở hữu VF 9, anh Phúc thừa nhận đã đặt mua xe trước hết vì mong muốn ủng hộ thương hiệu Việt. Thế nhưng, qua trải nghiệm thực tế, anh nhận thấy chất lượng, độ bền xe hoàn toàn không thua kém gì các thương hiệu xe nước ngoài. Thậm chí, VF 9 cho anh nhiều cảm xúc hơn cả những chiếc xe 4-5 tỷ đồng. Điều này càng thôi thúc vị chủ xe lan tỏa niềm tin tưởng vào sản phẩm Việt và thương hiệu Việt với đối tác nước ngoài.

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Hiện tại, cơ hội sở hữu xe điện VF 9 đang thuận lợi hơn bao giờ hết với nhóm doanh nhân Việt nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn ưu đãi trực tiếp 10% giá bán, hoặc tận dụng phương án “mua xe 0 đồng” với chính sách trả góp lãi suất chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu.

Đặc biệt, người đã mua xe xăng trực tiếp từ VinFast được nhận thêm voucher lên tới 80 triệu đồng trong khuôn khổ chính sách tri ân áp dụng từ 2/7, đưa tổng mức ưu đãi trực tiếp cho VF 9 lên tới 250 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe còn được hưởng chính sách miễn phí sạc pin đến 10/02/2029 (tối đa 10 lần/tháng).

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Tags:

#VinFast #VF 9 #xe điện #thương hiệu Việt #đối tác quốc tế #xe cao cấp #chính sách ưu đãi

Chủ đề Vingroup

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