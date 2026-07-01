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VinFast VF 6 Eco: Tối ưu không gian gia đình, giải quyết trọn vẹn bài toán “nuôi xe”

P.V
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(Baohatinh.vn) - Không gian thoải mái cho cả gia đình, trải nghiệm dễ chịu sau vô-lăng và chi phí nuôi xe nhẹ tênh đang tạo nên sức hút khác biệt của VinFast VF 6 Eco trong phân khúc B-SUV.

Trải nghiệm êm ái, đánh bay nỗi sợ say xe

Ấn tượng đầu tiên của VF 6 Eco đến từ vóc dáng gọn gàng nhưng vẫn đủ bề thế của một mẫu B-SUV. Theo reviewer Hồ Tín, kích thước hợp lý và cách bố trí thân xe cân đối giúp VF 6 giữ được sự ổn định khi vận hành. Khoảng sáng gầm lớn, bộ la-zăng 17 inch và lốp thành dày giúp xe vận hành êm hơn trên nhiều điều kiện mặt đường.

“Chiều dài cơ sở 2.730 mm lớn nhất phân khúc B mang đến không gian rộng rãi, thoải mái. Bộ lốp có thành cao hơn nên trải nghiệm lái xe êm ái, nhẹ nhàng, linh hoạt hơn”, reviewer Hồ Tín nhận xét.

Không gian cabin rộng rãi, vận hành êm ái và môi trường trong xe dễ chịu là những yếu tố giúp VF 6 giải quyết nỗi lo say xe của nhiều gia đình. Anh Tuấn Anh, chủ xe VF 6 Eco tại Hà Nội, cho biết trước đây vợ và các con thường xuyên bị say xe do mùi xăng, tiếng ồn và cảm giác bí bách khi di chuyển bằng xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang VF 6 Eco, những vấn đề đó đã không còn.

“Mỗi chuyến đi không còn là nỗi lo say xe nữa, mà trở thành khoảng thời gian cả gia đình có thể thoải mái tận hưởng”, anh Tuấn Anh nhấn mạnh.

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Ngoài không gian rộng rãi, VF 6 Eco còn ghi điểm ở các trang bị an toàn. Mẫu xe sở hữu khung gầm chắc chắn cùng loạt tính năng hỗ trợ người lái như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hỗ trợ đỗ xe phía sau…

Về vận hành, reviewer Hồ Tín cho rằng động cơ điện 174 mã lực giúp VF 6 Eco di chuyển nhẹ nhàng trong phố, đồng thời đủ lực cho các tình huống vượt xe trên đường cao tốc. Sức kéo tốt và khả năng vượt xe dứt khoát giúp người lái chủ động hơn, trong khi hành khách phía sau vẫn giữ được cảm giác dễ chịu trên hành trình.

Ra đường không tốn tiền, chủ xe thêm nguồn thu

Dù sở hữu năng lực vận hành vượt trội, anh Tuấn Anh đánh giá VF 6 không hề “đỏng đảnh” như nhiều mẫu xe xăng mà rất dễ nuôi, dễ chiều. Động cơ điện mạnh mẽ nhưng có cấu tạo tối giản giúp quá trình bảo dưỡng của chủ xe trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Từ ngày dùng VF 6 Eco, tôi ít phải đưa xe đến gara hơn vì chu kỳ bảo dưỡng lên đến 15.000 km. Mỗi lần bảo dưỡng cũng chỉ tốn vài trăm nghìn đồng, thay vì vài triệu đồng như trước đây”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, các chủ xe như anh Tuấn Anh cũng đang được hưởng đặc quyền miễn phí sạc đến 10/2/2029 tại các trạm sạc của V-Green. Với những người sử dụng vừa phục vụ gia đình, vừa để làm tài xế công nghệ khi rảnh như anh, VF 6 Eco còn là công cụ sinh lời. Khoản tiết kiệm từ chi phí sạc, cộng thêm nguồn thu khi chạy dịch vụ giúp anh Tuấn Anh chủ động hơn về tài chính.

“Từ ngày mua xe đến giờ, chi phí nuôi xe gần như không đáng kể so với quãng đường tôi “bào” xe. Ngày xưa là cứ ra đường là mất tiền còn bây giờ ra đường là được tiền. Sạc pin miễn phí nên tôi cũng hay đưa gia đình đi chơi xa ở ngoại thành”, anh Tuấn Anh hào hứng nói.

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Ngoài “dễ nuôi”, VinFast VF 6 Eco còn “dễ rước” nhờ mức chi phí sở hữu hấp dẫn. Với mức giá niêm yết 689 triệu đồng, mẫu xe này đang nhận được ưu đãi 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Kết hợp cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ đến năm 2030 của Chính phủ, giá ra biển của mẫu xe này chỉ còn hơn 647 triệu đồng. Ngoài ra, VinFast còn hỗ trợ khách mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và mức lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu.

Từ trải nghiệm vận hành đến chi phí sử dụng, VinFast VF 6 Eco mang đến một lựa chọn cân bằng, phù hợp với những gia đình muốn chuyển sang xe điện mà vẫn tối ưu bài toán kinh tế.

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#VinFast VF 6 Eco #VinFast #VF 6 Eco #Vingroup

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