So kè chi phí lăn bánh phân khúc B-SUV: VinFast VF 6 sở hữu loạt ưu thế vượt trội

(Baohatinh.vn) - Nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện cùng loạt ưu đãi thiết thực trong tháng 4/2026, VinFast VF 6 đang có mức giá lăn bánh tốt bậc nhất trong phân khúc B-SUV, đồng thời giúp người dùng tối ưu chi phí vận hành.

“Nhẹ đầu” chi phí, giá lăn bánh thấp hơn giá niêm yết

Ngay khi bắt đầu tìm kiếm một mẫu xe gia đình trong phân khúc B-SUV, anh Lê Hoàng (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Nghệ An) đã nhanh chóng nghiêng về VinFast VF 6 nhờ lợi thế chi phí rõ rệt.

Anh tính toán, nếu mua các mẫu xe xăng phân khúc B có giá niêm yết quanh mốc 700 triệu đồng như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross, anh cần phải cộng thêm các khoản thuế, phí vào giá lăn bánh. Khoản lệ phí trước bạ (10% ở Nghệ An) cùng phí biển số, đăng kiểm, bảo hiểm... sẽ đẩy tổng số tiền để xe lăn bánh lên gần 800 triệu đồng.

Trong khi đó, với xe điện như VF 6, khách hàng không phải băn khoăn về những khoản trả thêm này. Với mức giá từ 689 triệu đồng (bản Eco) đến 745 triệu đồng (bản Plus), nhờ chính sách hỗ trợ từ Chính phủ miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện, anh Hoàng tiết kiệm ngay được khoảng 70 triệu đồng.

Hơn thế, chính sách "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" của VinFast còn hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe hoặc cho phép mua trả góp với hỗ trợ lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu, mức vốn đối ứng chỉ từ 0 đồng. Trường hợp chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong tháng 4/2026, người mua được ưu đãi thêm 3%. Cộng dồn các ưu đãi trên, mức giá lăn bánh anh đã chi cho bản VF 6 Plus chỉ vào khoảng 680 triệu đồng – thấp hơn cả mức giá niêm yết.

“Với một người trẻ cần sự an toàn về tài chính, đây là một ‘món hời’ về đầu tư tài sản ngay từ vạch xuất phát”, anh Hoàng bày tỏ.

“Lãi” ngay trên từng kilomet di chuyển

Đối với hàng vạn chủ xe đang sử dụng VF 6 tại Việt Nam, sức hấp dẫn của chiếc xe còn nằm ở khả năng tiết kiệm chi phí vận hành.

Với người mua xe VinFast, bao gồm VF 6, từ 10/2/2026, chi phí sạc hiện tại là 0 đồng nhờ chính sách miễn phí tại các trạm công cộng V-Green (tối đa 10 lần/tháng) áp dụng tới 10/2/2029. Chính sách này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng Việt, đặc biệt là những gia đình có lịch trình di chuyển dày đặc như du lịch xa, xuyên Việt…

“Công việc của tôi phải đi các tỉnh, thành phố khác thường xuyên. Trước đây sử dụng xe xăng thì mỗi tháng tầm 2-3 triệu đồng tiền nhiên liệu. Giờ đổi qua xe điện thì sẽ là con số “0”. Khoản tiền tiết kiệm được sẽ để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt khác của gia đình”, anh Lê Hoàng tính toán.

Với anh Quốc Hưng, làm việc trong ngành IT tại Hà Nội, xe điện còn có lợi thế là chi phí bảo dưỡng định kỳ thấp hơn hẳn xe xăng. Khi đem VF 6 đi bảo dưỡng ở mốc đầu tiên 15.000 km vào tháng trước, anh đã bất ngờ nhận hóa đơn chỉ gần 500.000 đồng – chỉ bằng 1/3 so với số tiền anh phải đi bảo dưỡng xe xăng mỗi 5.000 km. Anh khẳng định, xe điện như VF 6 đem lại một khoản “giá trị thặng dư” đáng kể cho người dùng.

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành lên đến 7 năm cho xe, 8 năm cho pin giúp người dùng VF 6 như anh xóa tan nỗi lo về chi phí sửa chữa lớn – rủi ro mà người dùng xe xăng thường phải đối mặt sau khi hết 3-5 năm bảo hành.

Đặt lên bàn cân cùng các đối thủ xe xăng, VinFast VF 6 không chỉ là mẫu xe có giá lăn bánh dễ chịu bậc nhất phân khúc mà còn là giải pháp quản lý tài chính thông minh cho các gia đình trẻ. Giảm gánh nặng ban đầu và gần như “triệt tiêu” nỗi lo chi phí vận hành, VF 6 đã và đang dần định nghĩa lại cách người trẻ Việt sở hữu và sử dụng ô tô.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô

Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô

Thay dầu động cơ ô tô tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế, dù là thợ mới vào nghề hay các chủ xe tự chăm sóc xế cưng tại nhà đều rất dễ mắc phải những sai lầm tai hại, khiến động cơ nhanh 'tã' và tiêu tốn hàng chục triệu đồng sửa chữa.
Soi chi tiết mẫu SUV điện Honda e:N2 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Soi chi tiết mẫu SUV điện Honda e:N2 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV thuần điện Honda e:N2 có giá 1.429.000 Baht (tương đương 1,14 tỷ đồng). Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của Honda trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm xe điện tại Đông Nam Á.
Xem trước Toyota Yaris thế hệ mới

Xem trước Toyota Yaris thế hệ mới

Sau khoảng 6 năm có mặt trên thị trường, Toyota Yaris thế hệ thứ tư được cho là đang tiến gần tới vòng đời cuối. Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị cho thế hệ Yaris hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.
Hyundai Stargazer có bản mới, thay đổi toàn diện

Hyundai Stargazer có bản mới, thay đổi toàn diện

Hyundai Thành Công vừa chính thức giới thiệu mẫu MPV Hyundai Stargazer mới tới thị trường Việt Nam. Phiên bản nâng cấp mới mang đến sự thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.
Xe bán tải sẽ 'đắt đỏ' thế nào nếu là ôtô con?

Xe bán tải sẽ 'đắt đỏ' thế nào nếu là ôtô con?

Ùn ứ ở các trạm đăng kiểm: Những khác biệt về mức thuế, phí áp dụng có thể đẩy giá lăn bánh của xe bán tải lên cao hơn, trong trường hợp được đăng ký như ôtô con pickup, thay vì là ôtô tải pickup như hiện tại.
Thói quen sử dụng ô tô sai cách

Thói quen sử dụng ô tô sai cách

Trong quá trình sử dụng ô tô hằng ngày, nhiều người vô tình duy trì những thói quen tưởng như vô hại nhưng thực tế lại tiềm ẩn rủi ro an toàn hoặc ảnh hưởng đến độ bền của xe.