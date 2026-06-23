Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp hiện diện tại khu vực Trung Á. Sự kiện đánh dấu cột mốc Green SM mở rộng hiện diện sang thị trường thứ sáu trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển quốc tế của doanh nghiệp.

photo-01-3911.jpg
Lãnh đạo Green SM cùng đại diện chính quyền thành phố Almaty, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan và các khách mời nhấn nút khai trương dịch vụ taxi điện Green SM tại Kazakhstan.

Lễ ra mắt được tổ chức tại thành phố Almaty với sự tham dự của ông Nguyễn Thành Lê, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan; ông Berikbol Shatabayevich Mandibayev, Giám đốc Sở Doanh nghiệp và Đầu tư thành phố Almaty; đại diện các cơ quan Chính phủ Kazakhstan, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan; các đối tác chiến lược, doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghệ, tài chính, hạ tầng và dịch vụ.

photo-02-8414.jpg
Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu phát biểu chào mừng tại sự kiện khai trương Green SM tại Kazakhstan.

Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ tại thành phố Almaty với đội xe VinFast VF 6 Eco, mẫu SUV thuần điện phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Với khả năng vận hành êm ái, không gian nội thất rộng rãi, cùng các tính năng an toàn hiện đại, VinFast VF 6 Eco sẽ góp phần mang đến những hành trình thoải mái, đáng tin cậy và thuận tiện hơn cho người dân tại Almaty.

photo-03-1308.jpg
Ông Nguyễn Thành Lê - Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh đội xe điện hiện đại, Green SM tiếp tục phát triển đội ngũ Bác Tài Xanh thông qua các chương trình đào tạo toàn diện về vận hành, an toàn và dịch vụ khách hàng. Đây là một phần trong nỗ lực của doanh nghiệp nhằm duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất và mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn, đáng tin cậy cho người dùng tại Kazakhstan.

Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 26%, tối đa 2.626 KZT dành cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng. Khách hàng tại Kazakhstan có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play.

photo-04-9201.jpg
Ông Berikbol Shatabayevich Mandibayev - Giám đốc Sở Doanh nghiệp và Đầu tư thành phố Almaty, phát biểu tại sự kiện.

Song song với việc ra mắt dịch vụ, Green SM thiết lập hợp tác với năm đối tác chiến lược trong các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ thông qua Green Alliance Frontier. Đây là nền tảng kết nối các doanh nghiệp cùng theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng tại nhiều thị trường.

photo-05-9126.jpg
Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện đối tác chiến lược của Green SM tại Kazakhstan.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu chia sẻ: "Kazakhstan là một thị trường giàu tiềm năng với tốc độ phát triển năng động và những kỳ vọng ngày càng cao của người dân đối với các dịch vụ hiện đại. Chúng tôi đến Kazakhstan với sự tôn trọng dành cho thị trường, cam kết đầu tư lâu dài và mong muốn đồng hành cùng các đối tác địa phương trong quá trình xây dựng những giải pháp di chuyển chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Green SM tin rằng sự phát triển bền vững phải được xây dựng trên nền tảng niềm tin và giá trị mang lại cho cộng đồng. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn kiến tạo cùng khách hàng, đối tác và người dân Kazakhstan trong thời gian tới".

photo-06-5471.jpg
Đông đảo khách mời và tài xế Green SM tham dự buổi lễ khai trương.

Kazakhstan đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị hiện đại, cùng với những kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng cuộc sống. Sự hiện diện tại Kazakhstan phản ánh định hướng phát triển dài hạn của Green SM trong việc đưa mô hình di chuyển thuần điện đến gần hơn với người dùng tại nhiều khu vực trên thế giới. Green SM đến Kazakhstan với mong muốn mang đến những trải nghiệm di chuyển tốt hơn cho cộng đồng địa phương: những hành trình yên tĩnh hơn trên những tuyến phố đông đúc, dễ chịu hơn trong cuộc sống hằng ngày và đáng tin cậy hơn nhờ các tiêu chuẩn dịch vụ được duy trì nhất quán trong từng chuyến đi.

photo-07-1002.jpg
photo-08-6300.jpg
Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ tại thành phố Almaty với đội xe VinFast VF 6 Eco, mẫu SUV thuần điện phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện vận hành hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Với đội xe thuần điện, nền tảng công nghệ và các tiêu chuẩn vận hành được xây dựng nhất quán, Green SM đang từng bước phát triển hệ sinh thái di chuyển xanh tại nhiều quốc gia, hướng tới mục tiêu mang đến những giải pháp giao thông hiện đại, an toàn và bền vững cho cộng đồng.

Tin liên quan

Tags:

#Green SM #dịch vụ gọi xe thuần điện #Kazakhstan #Vingroup

Chủ đề Vingroup

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Toyota Corolla Altis dừng bán ở Việt Nam

Toyota Corolla Altis dừng bán ở Việt Nam

Mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis được xác nhận đang tạm dừng bán tại Việt Nam. Trước khi dừng bán, Toyota Corolla Altis có doanh số không mấy khả quan.
“8 ngày vàng” đã khép lại, vì sao VF 8 thế hệ mới vẫn giữ sức nóng?

“8 ngày vàng” đã khép lại, vì sao VF 8 thế hệ mới vẫn giữ sức nóng?

Kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày mở cọc sớm (từ 27/5 đến 3/6/2026) của VF 8 thế hệ mới được nhiều chuyên gia nhận định là “không bất ngờ” nhờ hàng loạt nâng cấp về công nghệ, tiện nghi cũng như mức giá sau ưu đãi tiệm cận xe phân khúc dưới. Đáng chú ý, sức hút của mẫu xe này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều khách hàng tiếp tục xuống cọc sau thời gian mở bán sớm.
Mercedes chế tạo xe chống UAV

Mercedes chế tạo xe chống UAV

Mercedes hợp tác với startup Đức Tytan sản xuất xe chống thiết bị bay không người lái (UAV), trở thành hãng xe mới nhất đổ bộ vào ngành công nghiệp quốc phòng.
Cách chọn lốp xe phù hợp nhu cầu sử dụng

Cách chọn lốp xe phù hợp nhu cầu sử dụng

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, đóng vai trò quan trọng đối với khả năng vận hành, độ an toàn và cảm giác lái của phương tiện. Tuy nhiên, không ít chủ xe hiện nay vẫn lựa chọn lốp theo thương hiệu hoặc giá thành mà chưa thực sự quan tâm đến nhu cầu sử dụng thực tế.
Những thói quen chủ xe nên thay đổi khi dùng xăng E10

Những thói quen chủ xe nên thay đổi khi dùng xăng E10

Trong bối cảnh xăng sinh học E10 đã được triển khai trên toàn quốc, người sử dụng ô tô, xe máy nên lưu ý một số thói quen sử dụng để giúp phương tiện vận hành ổn định hơn, bền bỉ hơn và tối ưu hiệu quả nhiên liệu.
Loạt ô tô mới rục rịch ra mắt trong tháng 6

Loạt ô tô mới rục rịch ra mắt trong tháng 6

Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón loạt sản phẩm mới trong tháng 6, trải rộng từ phân khúc xe điện đô thị giá rẻ đến SUV hạng sang cỡ lớn. Nổi bật trong số đó có Hyundai Tucson Hybrid, Kia Sportage bản mới và các xe Trung Quốc của thương hiệu Geely và Lynk & Co.
Chốt đơn giờ cuối, khách hàng Việt phấn khích vì “bỏ túi” VinFast VF 8 mới với giá chỉ 850 triệu đồng

Chốt đơn giờ cuối, khách hàng Việt phấn khích vì “bỏ túi” VinFast VF 8 mới với giá chỉ 850 triệu đồng

Với những nâng cấp tập trung vào trải nghiệm thực tế, từ vận hành, công nghệ đến tiện nghi, VF 8 thế hệ mới đang “làm mưa làm gió” trong phân khúc D-SUV. Chương trình đặt cọc sớm khép lại trong ngày 3/6 cũng là lúc nhiều khách hàng quyết định xuống tiền để giữ mức giá tốt nhất.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!