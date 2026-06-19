Du lịch không mất phí, thoải mái cá nhân hóa, VinFast VF 3 xứng đáng là xe quốc dân của người trẻ

Thoải mái du lịch không tốn đồng nào

Là một trong những khách hàng tiên phong đặt VF 3 từ đợt mở bán đầu tiên năm 2024, chị Ngọc Trâm, 34 tuổi, công tác trong ngành truyền thông tại Hà Nội cho biết tiêu chí đầu tiên lựa chọn mẫu xe điện mini này là kích thước gọn gàng như “sinh ra dành cho phố đông”.

“Với nhu cầu chủ yếu chỉ đi trong nội thành, gia đình ít người thì VF 3 quá thoải mái. Xe nhỏ gọn, đi phố rất tiện”, chị Trâm chia sẻ.

Trải nghiệm dùng xe thực tế, chị càng thấy thích VF 3 hơn nữa vì tiết kiệm được cả chi phí sử dụng, công sức và thời gian “chăm” xe.

Sau 1,5 năm sử dụng, đến nay, chiếc VF 3 của chị mới bảo dưỡng định kỳ ở mốc đầu tiên (1 năm hoặc 15.000 km). Tổng chi phí chị Trâm phải trả chỉ khoảng 400.000 đồng – mức tiền “quá nhàn” khi so sánh với xe xăng. Ví dụ, một mẫu hatchback cỡ A chạy xăng phổ biến trên thị trường như Toyota Wigo, Hyundai Grand i10 hay Kia Morning sẽ tiêu tốn ít nhất vài triệu đồng cho mốc bảo dưỡng đầu tiên 5.000 km.

“Mốc bảo dưỡng dài nên tôi cũng ít phải vào xưởng hơn. Xe điện không phải thay dầu nhớt định kỳ như xe xăng nên quá trình sử dụng nhàn hơn rất nhiều. Tôi chỉ việc dùng xe, đến lịch thì mang đi kiểm tra là xong”, chị nhận xét.

Một yếu tố khác góp phần đưa chi phí sử dụng VF 3 xuống mức tối thiểu là chính sách miễn phí sạc pin lên tới 3 năm dành cho chủ xe điện VinFast (áp dụng tới 10/2/2029 nếu mua xe từ 10/2/2026). Lợi thế kinh tế này được thể hiện rõ nét nhất trong chuyến đi từ Hà Nội đến Hạ Long (Quảng Ninh) vào năm 2025 của gia đình chị.

“Gia đình tôi chỉ lo tiền ăn, ở. Còn việc di chuyển không mất đồng nào nên có thể thoải mái khám phá nhiều điểm đến hơn”, chị Trâm vui vẻ kể lại.

Ngay cả sau thời điểm được ưu đãi sạc, chi phí sạc điện vẫn được ghi nhận thấp hơn rất nhiều so với xe xăng. Theo chia sẻ của chủ kênh Quỳnh Ngó Xe, sau 3 tháng nhận xe, chiếc VF 3 của chị đã lăn bánh 9.618 km, tương đương trung bình hơn 3.000 km/tháng. Nếu tự chi trả tiền điện, tiền sạc hàng tháng cũng chỉ rơi vào khoảng 1,2 triệu đồng. Với quãng đường tương đương, xe xăng hạng A như Kia Morning sẽ tiêu tốn khoảng 3 triệu đồng - gấp nhiều lần xe điện.

Mẫu xe “tạo văn hóa chơi xe”

Kể từ thời điểm ra mắt thị trường đến nay, VF 3 liên tục nằm trong nhóm các dòng xe bán chạy nhất thị trường Việt. Theo giới quan sát, yếu tố khiến VF 3 nhanh chóng trở thành hiện tượng về doanh số không chỉ nằm ở chi phí sử dụng thấp mà còn ở khả năng tiếp cận dễ dàng bậc nhất thị trường.

Với 2 phiên bản Eco và Plus dao động từ 302-315 triệu đồng, VF 3 nằm trong nhóm “bắt đáy” về giá. Đáng chú ý, nhờ loạt chính sách hỗ trợ VinFast đang triển khai, khách hàng lần đầu mua ô tô có thể dễ dàng sở hữu xe với mức giá lăn bánh còn thấp hơn giá niêm yết.

Cụ thể, chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” áp dụng đến ngày 31/12/2026 mang tới cơ hội mua xe mà không cần vốn đối ứng ban đầu. Tiếp đó, khách hàng được lựa chọn giữa hai hình thức ưu đãi: hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe hoặc áp dụng lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Đặc biệt, từ nay tới 30/6, người mua VF 3 được tặng thêm voucher nghỉ dưỡng Vinpearl (có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương 2% giá bán xe). Chưa kể, xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030. Trừ đi hai ưu đãi kể trên, mức giá lăn bánh thực tế của VF 3 chỉ còn từ 280 triệu đồng (tùy phiên bản và khu vực đăng ký).

“Nếu so với mặt bằng ô tô hiện nay, VF 3 là chiếc xe mà người trẻ hoặc gia đình trẻ có thể tiếp cận dễ nhất. Đây là lý do tôi nghĩ nó xứng đáng là một mẫu xe ‘quốc dân’”, chị Trâm nhận định.

Chị Trâm cũng cho rằng, do giá xe hợp lý nên nhiều chủ xe có thêm kinh phí để cá nhân hóa phần nội thất, ngoại thất theo phong cách riêng. “VF 3 giống như một chiếc xe để thể hiện cá tính. Số tiền ‘dư’ ra từ ưu đãi giá và ưu đãi sạc pin đủ cho nhiều người dán decal, mua đồ trang trí, thêm phụ kiện… tạo thành một văn hóa ‘chơi’ xe riêng - điều mà chưa mẫu xe phổ thông nào làm được ở thị trường Việt Nam”, nữ chủ xe cho biết.