Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Du lịch không mất phí, thoải mái cá nhân hóa, VinFast VF 3 xứng đáng là xe quốc dân của người trẻ

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sở hữu mức giá dễ tiếp cận bậc nhất thị trường, chi phí sử dụng tiết kiệm hơn hẳn xe xăng, VinFast VF 3 đang được xem là mẫu “xe quốc dân” tại Việt Nam, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ mua xe lần đầu.

Thoải mái du lịch không tốn đồng nào

Là một trong những khách hàng tiên phong đặt VF 3 từ đợt mở bán đầu tiên năm 2024, chị Ngọc Trâm, 34 tuổi, công tác trong ngành truyền thông tại Hà Nội cho biết tiêu chí đầu tiên lựa chọn mẫu xe điện mini này là kích thước gọn gàng như “sinh ra dành cho phố đông”.

“Với nhu cầu chủ yếu chỉ đi trong nội thành, gia đình ít người thì VF 3 quá thoải mái. Xe nhỏ gọn, đi phố rất tiện”, chị Trâm chia sẻ.

Trải nghiệm dùng xe thực tế, chị càng thấy thích VF 3 hơn nữa vì tiết kiệm được cả chi phí sử dụng, công sức và thời gian “chăm” xe.

Sau 1,5 năm sử dụng, đến nay, chiếc VF 3 của chị mới bảo dưỡng định kỳ ở mốc đầu tiên (1 năm hoặc 15.000 km). Tổng chi phí chị Trâm phải trả chỉ khoảng 400.000 đồng – mức tiền “quá nhàn” khi so sánh với xe xăng. Ví dụ, một mẫu hatchback cỡ A chạy xăng phổ biến trên thị trường như Toyota Wigo, Hyundai Grand i10 hay Kia Morning sẽ tiêu tốn ít nhất vài triệu đồng cho mốc bảo dưỡng đầu tiên 5.000 km.

1.jpg

“Mốc bảo dưỡng dài nên tôi cũng ít phải vào xưởng hơn. Xe điện không phải thay dầu nhớt định kỳ như xe xăng nên quá trình sử dụng nhàn hơn rất nhiều. Tôi chỉ việc dùng xe, đến lịch thì mang đi kiểm tra là xong”, chị nhận xét.

Một yếu tố khác góp phần đưa chi phí sử dụng VF 3 xuống mức tối thiểu là chính sách miễn phí sạc pin lên tới 3 năm dành cho chủ xe điện VinFast (áp dụng tới 10/2/2029 nếu mua xe từ 10/2/2026). Lợi thế kinh tế này được thể hiện rõ nét nhất trong chuyến đi từ Hà Nội đến Hạ Long (Quảng Ninh) vào năm 2025 của gia đình chị.

“Gia đình tôi chỉ lo tiền ăn, ở. Còn việc di chuyển không mất đồng nào nên có thể thoải mái khám phá nhiều điểm đến hơn”, chị Trâm vui vẻ kể lại.

Ngay cả sau thời điểm được ưu đãi sạc, chi phí sạc điện vẫn được ghi nhận thấp hơn rất nhiều so với xe xăng. Theo chia sẻ của chủ kênh Quỳnh Ngó Xe, sau 3 tháng nhận xe, chiếc VF 3 của chị đã lăn bánh 9.618 km, tương đương trung bình hơn 3.000 km/tháng. Nếu tự chi trả tiền điện, tiền sạc hàng tháng cũng chỉ rơi vào khoảng 1,2 triệu đồng. Với quãng đường tương đương, xe xăng hạng A như Kia Morning sẽ tiêu tốn khoảng 3 triệu đồng - gấp nhiều lần xe điện.

Mẫu xe “tạo văn hóa chơi xe”

Kể từ thời điểm ra mắt thị trường đến nay, VF 3 liên tục nằm trong nhóm các dòng xe bán chạy nhất thị trường Việt. Theo giới quan sát, yếu tố khiến VF 3 nhanh chóng trở thành hiện tượng về doanh số không chỉ nằm ở chi phí sử dụng thấp mà còn ở khả năng tiếp cận dễ dàng bậc nhất thị trường.

Với 2 phiên bản Eco và Plus dao động từ 302-315 triệu đồng, VF 3 nằm trong nhóm “bắt đáy” về giá. Đáng chú ý, nhờ loạt chính sách hỗ trợ VinFast đang triển khai, khách hàng lần đầu mua ô tô có thể dễ dàng sở hữu xe với mức giá lăn bánh còn thấp hơn giá niêm yết.

Cụ thể, chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” áp dụng đến ngày 31/12/2026 mang tới cơ hội mua xe mà không cần vốn đối ứng ban đầu. Tiếp đó, khách hàng được lựa chọn giữa hai hình thức ưu đãi: hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe hoặc áp dụng lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Đặc biệt, từ nay tới 30/6, người mua VF 3 được tặng thêm voucher nghỉ dưỡng Vinpearl (có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương 2% giá bán xe). Chưa kể, xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030. Trừ đi hai ưu đãi kể trên, mức giá lăn bánh thực tế của VF 3 chỉ còn từ 280 triệu đồng (tùy phiên bản và khu vực đăng ký).

2.jpg

“Nếu so với mặt bằng ô tô hiện nay, VF 3 là chiếc xe mà người trẻ hoặc gia đình trẻ có thể tiếp cận dễ nhất. Đây là lý do tôi nghĩ nó xứng đáng là một mẫu xe ‘quốc dân’”, chị Trâm nhận định.

Chị Trâm cũng cho rằng, do giá xe hợp lý nên nhiều chủ xe có thêm kinh phí để cá nhân hóa phần nội thất, ngoại thất theo phong cách riêng. “VF 3 giống như một chiếc xe để thể hiện cá tính. Số tiền ‘dư’ ra từ ưu đãi giá và ưu đãi sạc pin đủ cho nhiều người dán decal, mua đồ trang trí, thêm phụ kiện… tạo thành một văn hóa ‘chơi’ xe riêng - điều mà chưa mẫu xe phổ thông nào làm được ở thị trường Việt Nam”, nữ chủ xe cho biết.

Tin liên quan

Tags:

#VinFast #VinFast VF 3 #Vingroup

Chủ đề Vingroup

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mercedes chế tạo xe chống UAV

Mercedes chế tạo xe chống UAV

Mercedes hợp tác với startup Đức Tytan sản xuất xe chống thiết bị bay không người lái (UAV), trở thành hãng xe mới nhất đổ bộ vào ngành công nghiệp quốc phòng.
Cách chọn lốp xe phù hợp nhu cầu sử dụng

Cách chọn lốp xe phù hợp nhu cầu sử dụng

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, đóng vai trò quan trọng đối với khả năng vận hành, độ an toàn và cảm giác lái của phương tiện. Tuy nhiên, không ít chủ xe hiện nay vẫn lựa chọn lốp theo thương hiệu hoặc giá thành mà chưa thực sự quan tâm đến nhu cầu sử dụng thực tế.
Green SM đưa taxi thuần điện vào thị trường Ấn Độ

Green SM đưa taxi thuần điện vào thị trường Ấn Độ

Green SM chính thức khai trương dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với bước tiến này, Ấn Độ trở thành thị trường thứ năm của Green SM, sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.
Những thói quen chủ xe nên thay đổi khi dùng xăng E10

Những thói quen chủ xe nên thay đổi khi dùng xăng E10

Trong bối cảnh xăng sinh học E10 đã được triển khai trên toàn quốc, người sử dụng ô tô, xe máy nên lưu ý một số thói quen sử dụng để giúp phương tiện vận hành ổn định hơn, bền bỉ hơn và tối ưu hiệu quả nhiên liệu.
Loạt ô tô mới rục rịch ra mắt trong tháng 6

Loạt ô tô mới rục rịch ra mắt trong tháng 6

Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón loạt sản phẩm mới trong tháng 6, trải rộng từ phân khúc xe điện đô thị giá rẻ đến SUV hạng sang cỡ lớn. Nổi bật trong số đó có Hyundai Tucson Hybrid, Kia Sportage bản mới và các xe Trung Quốc của thương hiệu Geely và Lynk & Co.
Chốt đơn giờ cuối, khách hàng Việt phấn khích vì “bỏ túi” VinFast VF 8 mới với giá chỉ 850 triệu đồng

Chốt đơn giờ cuối, khách hàng Việt phấn khích vì “bỏ túi” VinFast VF 8 mới với giá chỉ 850 triệu đồng

Với những nâng cấp tập trung vào trải nghiệm thực tế, từ vận hành, công nghệ đến tiện nghi, VF 8 thế hệ mới đang “làm mưa làm gió” trong phân khúc D-SUV. Chương trình đặt cọc sớm khép lại trong ngày 3/6 cũng là lúc nhiều khách hàng quyết định xuống tiền để giữ mức giá tốt nhất.
Chuyên gia lên tiếng về những hiểu lầm về xăng E10

Chuyên gia lên tiếng về những hiểu lầm về xăng E10

Trước thời điểm xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, ông Đỗ Văn Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam đã có những chia sẻ về những thông tin trái chiều liên quan đến loại nhiên liệu này.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!