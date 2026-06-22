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Xe

VinFast VF 5 giúp giới trẻ và tài xế đô thị “nhẹ gánh” tài chính

P.V
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(Baohatinh.vn) - Chi phí sử dụng từng là rào cản lớn khiến nhiều người trẻ và tài xế dịch vụ e ngại khi nghĩ đến việc sở hữu ô tô. Tuy nhiên, với VinFast VF 5, bài toán này đã thay đổi hoàn toàn khi mẫu A-SUV của VinFast không chỉ có giá dễ tiếp cận mà còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong suốt quá trình sử dụng.

Khi ô tô không còn là gánh nặng chi phí

Không ít người từng chấp nhận gắn bó với xe máy hoặc trì hoãn kế hoạch mua ô tô vì lo ngại những khoản chi phát sinh sau khi lăn bánh. Tiền nhiên liệu, bảo dưỡng định kỳ hay các chi phí vận hành hàng tháng khiến việc sở hữu ô tô trở thành một bài toán phải cân nhắc kỹ, đặc biệt với người trẻ và nhóm khách hàng chạy dịch vụ.

Sự xuất hiện của xe điện, đặc biệt là mẫu SUV dễ tiếp cận như VinFast VF 5 đã thay đổi quan niệm đó.

Sau hơn một năm rưỡi sử dụng, anh Hoàng Cao Minh - người quyết định bán chiếc xe xăng để chuyển sang VF 5 - cho biết điều khiến anh hài lòng nhất chính là cảm giác sử dụng ô tô mà không còn áp lực về chi phí.

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“Đi ô tô mà không phải lo nghĩ về chi phí thực sự rất sướng. Không chỉ những ngày mưa nắng, mà kể cả đi tới những điểm cách nhà chỉ vài trăm mét, tôi cũng thoải mái lấy ô tô ra đi”, anh Minh chia sẻ.

Thực tế, trong suốt 20.000 km đầu tiên, chi phí duy nhất mà anh Minh phải bỏ ra chỉ là 400.000 đồng cho mốc bảo dưỡng đầu (mốc 15.000 km). “Đi xe máy cứ 2.000 - 3.000 km thay dầu một lần đã mất 200.000 đồng, tính ra chi phí bảo dưỡng VF 5 còn rẻ hơn cả xe máy”, anh Minh phân tích.

Không chỉ tiết kiệm, VF 5 còn mang đến trải nghiệm vượt ngoài kỳ vọng của nhiều chủ xe. Dù thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ A, mẫu xe sở hữu động cơ điện công suất 134 mã lực - cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung các mẫu xe xăng cùng tầm giá - cho khả năng tăng tốc nhanh và phản hồi chân ga gần như tức thì.

“Không một chiếc xe xăng cùng tầm giá nào mang lại cảm giác đạp ga là vút đi như VF 5”, anh Minh nhận xét.

“Hủy diệt” phân khúc bằng loạt giá trị thiết thực

Sự hài lòng của người dùng đã phản ánh trực tiếp vào bức tranh thị trường. Trong 5 tháng đầu năm 2026, dòng xe VF 5 đã đạt mức doanh số ấn tượng với 16.803 xe, hoàn toàn áp đảo các đối thủ xe xăng hạng A như Kia Sonet (hơn 3.400 xe) hay Toyota Raize (hơn 1.300 xe). Chỉ tính riêng tháng 5/2026, đã có tới 3.399 chiếc VF 5 được bàn giao đến tay khách hàng.

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Theo anh Quang Đông (Hà Nội), người vừa chuyển từ một mẫu xe xăng hơn 7 năm tuổi sang VF 5, ngoài chi phí sử dụng thấp, những đặc quyền dành cho chủ xe là yếu tố khiến anh quyết định đổi xe sớm hơn dự định.

Theo đó, chủ xe VF 5 được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/02/2029. Với quy hoạch khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, người dùng như anh có thể dễ dàng tìm điểm sạc ở khu dân cư, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe hay dọc các tuyến quốc lộ và cao tốc.

“Đi xe thì gần như 0 đồng tiền sạc, còn trạm sạc thì ở đâu cũng có. Với tôi, đó là hai lý do đủ để quyết định chuyển sang VF 5”, anh Đông chia sẻ.

Không những vậy, theo anh, chi phí sở hữu ban đầu của VF 5 cũng ở mức rất dễ tiếp cận. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe hoặc trả góp với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu. Đặc biệt, chính sách 0 đồng vốn đối ứng giúp nhiều người dùng có thể sở hữu ô tô ngay mà không phải chuẩn bị trước một khoản tài chính lớn.

Trong tháng 6, người mua còn được tặng thêm voucher kỳ nghỉ dưỡng Vinpearl (có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương 3% giá xe) và 2 năm bảo hiểm (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 15 triệu đồng). Cộng dồn các chính sách ưu đãi trực tiếp, giá lăn bánh của VF 5 đang ở mức “sốc” với chỉ 470 triệu đồng.

Khi một chiếc xe vừa dễ sở hữu, vừa tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí mỗi năm và vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày, việc VF 5 liên tục góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường là điều không bất ngờ.

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Tags:

#VinFast #VF 5 #xe điện #tiết kiệm #xe bán chạy #chính sách ưu đãi #giá rẻ

Chủ đề Vingroup

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