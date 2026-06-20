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Xe

Chủ xe 9X quyết định “ngoài VinFast VF 7 không mua xe khác” vì thiết kế quá chất

P.V
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(Baohatinh.vn) - Chinh phục người dùng bằng thiết kế khác biệt và trải nghiệm lái giàu cảm xúc, VinFast VF 7 khiến nhiều khách hàng trẻ khẳng định sẽ không xuống tiền cho bất kỳ mẫu xe nào khác ngoài VF 7.

Đi hơn 1.500 km nhận xe vì quá đẹp

Với anh Trần Cao Huy, một người trẻ làm trong ngành thời trang, VinFast VF 7 được nhìn nhận như một “tuyên ngôn phong cách”, khi yếu tố thiết kế được đặt ngang hàng với công năng sử dụng.

“Tôi thấy thích VinFast VF 7 vì xe rất đẹp, có chất riêng và khác biệt hoàn toàn với những mẫu xe phổ thông. Thời điểm đó, tôi nghĩ rằng nếu không mua VF 7, tôi cũng sẽ không mua một chiếc xe nào khác”, anh Huy chia sẻ về lý do lựa chọn chiếc C-SUV của VinFast.

Đây cũng là quan điểm của nhiều người trẻ đã “phải lòng” VF 7 vì thiết kế. Là mẫu xe đã nhận hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước, VF 7 tạo ấn tượng không chỉ nhờ một chi tiết riêng lẻ, mà ở tổng thể hình khối. Những đường dập nổi kéo dài, phần đuôi vuốt cong mang hơi hướng coupe hay các chi tiết như tay nắm cửa ẩn đều góp phần tạo nên một hình ảnh hiện đại, khác biệt.

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Với những người làm việc liên quan đến thẩm mỹ như anh Lê Thành Hưng, chủ một thương hiệu thời trang tại Hải Phòng, chiếc xe này đơn giản là “đủ đẹp để bị thu hút ngay từ đầu”. Phân tích kỹ hơn, kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thọ (Nghệ An) cho rằng VF 7 vẫn sẽ được đánh giá cao về ngoại hình trong nhiều năm tới. Anh giải thích cách thiết kế hướng tới người lái, phần đuôi cụp xuống mang tính khí động học là những chi tiết mang nét tương lai, nên “10 năm nữa cũng không lỗi thời”.

Đáng chú ý, sức hút của VF 7 còn khiến khách hàng Lê Văn Đức (29 tuổi, Bình Dương) cất công di chuyển hơn 1.500 km ra Hà Nội chỉ để tận tay nhận chiếc xe đầu tiên. Khi chứng kiến thiết kế thực tế của VF 7, anh đã bất ngờ vì chiếc xe mang lại cảm giác hiện đại, hầm hố và thể thao còn hơn cả trên ảnh.

Lái “như bay trên đường” nhưng dễ kiểm soát

Nếu thiết kế là yếu tố thu hút ban đầu, thì khả năng vận hành lại là nền tảng giúp VF 7 tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn, đặc biệt với nhóm khách hàng yêu thích cảm giác cầm lái.

Ở bản Plus 2 cầu, VF 7 sở hữu công suất lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm – những con số hiếm thấy trong phân khúc C-SUV. Sức mạnh này đã tạo bất ngờ vượt mong đợi với nhiều người dùng qua trải nghiệm thực tế.

Anh Lê Thành Hưng cho rằng cảm giác lái của VF 7 có thể mô tả bằng hai yếu tố: “mạnh” và “liền mạch”. Động cơ điện giúp xe tăng tốc gần như ngay lập tức, không có độ trễ, trong khi hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và khung gầm cứng vững mang lại sự ổn định khi vào cua. Theo anh, khi chuyển sang chế độ Sport, cảm giác lái thậm chí có thể tạo ra sự phấn khích “giống như đang bay trên đường”.

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Theo chủ xe Nguyễn Hữu Thọ, xe không chỉ mạnh mà còn dễ kiểm soát, với hệ thống treo dập tắt dao động nhanh, khả năng cách âm tốt và cảm giác lái đầm chắc. Anh khẳng định VF 7 không bị “quá tay” về hiệu năng, phù hợp với sử dụng hàng ngày.

Trong khi đó, trải nghiệm thực tế của chị Hương Giang (Hải Phòng) trên các cung đường như Sa Pa, Tam Đảo hay Hạ Long cho thấy VF 7 còn di chuyển ổn định ở địa hình phức tạp. Loạt công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) như hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ... cho phép chị cầm lái nhẹ nhàng và tự tin hơn.

Thiết kế khác biệt cùng khả năng vận hành được đánh giá cao là những yếu tố giúp VinFast VF 7 chinh phục nhiều khách hàng trẻ, phong cách và yêu thích cảm giác lái.

Trong tháng 6, mẫu xe này càng gia tăng sức cạnh tranh nhờ loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn từ VinFast. Bên cạnh chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với cơ hội mua xe 0 đồng đi kèm mức hỗ trợ 6% hoặc ưu đãi lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, khách hàng được tặng thêm voucher kỳ nghỉ Vinpearl hoặc 2% giá xe nếu mua xe tới 30/6. Đồng thời, tất cả chủ xe điện VinFast được hưởng chính sách miễn phí sạc pin tới 10/2/2029.

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#VinFast VF 7 #VinFast #VF 7 #Vingroup

Chủ đề Vingroup

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