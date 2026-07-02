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Nhóm lập hơn 100 website để đăng tải 26.000 bộ phim lậu bị bắt

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Trong sáu năm, các nghi can đã lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim lậu, thu 308 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh để điều tra tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan Rửa tiền.

Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị cáo buộc Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Trong các bị can, 4 người bị tạm giam, 3 người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

7 bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an
7 bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Từ nguồn tin do cơ quan điều tra, Bộ An ninh nội địa Mỹ và Liên minh sáng tạo, giải trí Hiệp hội điện ảnh Mỹ cung cấp, C03 phối hợp với các đơn vị làm rõ hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, nhóm này đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền. Việc đăng tải phim cũng không được chủ sở hữu đồng ý.

Các bộ phim đăng tải đã thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập, thu được khoảng 12,85 triệu USDT (khoảng 308,4 tỷ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Nhóm này dùng thủ đoạn gian dối che giấu nguồn, dòng tiền để tránh sự truy vết của cảnh sát. Cuối cùng, chúng chuyển vào tài khoản cá nhân ở các ngân hàng để đưa vào lưu thông công khai.

Công an đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đầu tháng 5, Thủ tướng yêu cầu triển khai đợt cao điểm xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước. Một trong các trọng tâm là triệt phá website phát tán phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình lậu có lượng truy cập lớn.

Bộ Công an được giao chủ trì điều tra các vụ án nghiêm trọng liên quan quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Sau đó, nhiều vụ án xâm phạm bản quyền đã bị khởi tố.

vnexpress.net
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