Phát hiện gần 1.900 trường hợp vi phạm giao thông qua camera giám sát

(Baohatinh.vn) - Trong 6 tháng, hệ thống camera giám sát giao thông tại Hà Tĩnh đã phát hiện gần 1.900 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/6/2026, hệ thống camera giám sát do đơn vị quản lý đã ghi nhận 1.881 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, chủ yếu như: vượt đèn đỏ/vàng, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường...
Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt 1.881 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 5 tỷ đồng. Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn áp dụng các hình thức xử lý bổ sung theo quy định, trong đó tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 97 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 548 trường hợp.
Việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn toàn tỉnh.
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