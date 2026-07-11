Cần lưu ý vạch vàng - vạch cấm dừng, đỗ xe tại vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Để khắc phục tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định tại vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen, cơ quan chức năng đã kẻ vạch vàng cấm dừng, đỗ theo quy chuẩn mới.
Tại vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen, tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định vẫn diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Để chấn chỉnh, cơ quan chức năng đã kẻ vạch vàng nét liền sát mép đường tại các vị trí cấm dừng, đỗ xe.
Đây là vạch số 6.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT), có ý nghĩa cấm các phương tiện dừng và đỗ xe tại khu vực được kẻ vạch, nhằm bảo đảm an toàn, giữ thông thoáng các nút giao và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.
Các hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định tại khu vực này sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Cụ thể, xe máy vi phạm bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng; ô tô bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Trường hợp ô tô đỗ sai quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt đến 22.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
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