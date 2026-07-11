Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Cần lưu ý vạch vàng - vạch cấm dừng, đỗ xe tại vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen

Thục Anh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Để khắc phục tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định tại vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen, cơ quan chức năng đã kẻ vạch vàng cấm dừng, đỗ theo quy chuẩn mới.

bqbht_br_2.png
Vạch vàng nét liền tại khu vực vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen.

Tại vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen, tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định vẫn diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Để chấn chỉnh, cơ quan chức năng đã kẻ vạch vàng nét liền sát mép đường tại các vị trí cấm dừng, đỗ xe.

Đây là vạch số 6.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT), có ý nghĩa cấm các phương tiện dừng và đỗ xe tại khu vực được kẻ vạch, nhằm bảo đảm an toàn, giữ thông thoáng các nút giao và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.

bqbht_br_3.png
Xe ô tô không được phép dừng, đỗ tại khu vực có vạch vàng nét liền.

Các hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định tại khu vực này sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, xe máy vi phạm bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng; ô tô bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Trường hợp ô tô đỗ sai quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt đến 22.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

Tags:

#vạch vàng nét liền #vạch vàng tại vòng xuyến #Vòng xuyến tại Hà Tĩnh #Vòng xuyến trung tâm

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định sẽ xử phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Nhiều người thắc mắc, trước ngày 15/8 thì vì phạm có bị phạt?
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Vì một môi trường xã, phường ở Hà Tĩnh không ma tuý

Vì một môi trường xã, phường ở Hà Tĩnh không ma tuý

Lực lượng công an, từ tỉnh đến cơ sở ở Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

Theo thông tin từ EVN, gần đây đã xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng. Người dân sử dụng điện tại Hà Tĩnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Bắt giữ Tiktoker Nguyễn Thiên Hương

Bắt giữ Tiktoker Nguyễn Thiên Hương

Từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, lợi dụng mạng xã hội Tiktok, Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đăng tải 9 video clip với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!