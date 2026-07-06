Thuê trụ sở ở Campuchia để lừa đảo người Việt, 8 bị cáo lĩnh án tù

Sau một ngày xét xử, chiều 6/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú TP Hải Phòng) cùng 7 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

8 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Văn Diệm (SN 1988), Phạm Văn Trung (SN 1992), Phạm Văn Hiếu (SN 2003) và Vũ Đức Tiến (SN 2002) cùng trú TP Hải Phòng; Nguyễn Đức Hùng (SN 1995, trú tỉnh Bắc Ninh); Đàm Vĩnh Hưng (SN 2005, trú tỉnh Gia Lai), Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, trú tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Quốc Huy (SN 2003, trú tỉnh Lạng Sơn).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, tháng 8/2025, Diệm bàn bạc với Hùng về việc thành lập đường dây tuyển dụng công dân Việt Nam sang Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam.

Diệm đã thuê địa điểm tại Toà nhà cao tầng A thuộc khu Lý Châu, tỉnh Svay Rieng, Campuchia để tổ chức, điều hành các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) làm việc với Phạm Văn Diệm.

Dưới sự điều hành của Hùng, các bị cáo: Trung, Hưng, Hiếu, Tiến, Nam, Huy truy cập mạng xã hội tìm kiếm thông tin cửa hàng, hộ kinh doanh các mặt hàng như: gạo, thịt, thức ăn chăn nuôi... và sử dụng sim rác liên hệ. Các đối tượng đã giả danh là cán bộ, cơ quan nhà nước (người trong doanh trại quân đội, trại tạm giam…) cần mua số lượng lớn sản phẩm mà các cửa hàng, hộ kinh doanh đang bán để cung cấp cho cơ quan trong 1 đến 2 ngày tới.

Sau khi thống nhất với người bán hàng nhưng chưa thanh toán, các đối tượng này nhờ người bán mua các sản phẩm khác mà cửa hàng không có như: thịt hộp, thuốc thú y, rượu vang... để giao cùng số hàng đã mua; đồng thời, cam kết người chủ cửa hàng sẽ được hưởng tiền chênh lệch. Từ đó, các đối tượng cung cấp các số tài khoản ngân hàng để yêu cầu bị hại chuyển tiền. Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các đối tượng dùng để bị hại chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã chặn liên hệ và chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 17/9/2025 đến ngày 28/10/2025, Phạm Văn Diệm, Nguyễn Đức Hùng cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của 20 người bị hại ở các tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố cáo Phạm Văn Diệm, Nguyễn Đức Hùng và các đồng phạm về hành vi thuê địa điểm tại Campuchia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây này, cuối tháng 11/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng tại các tỉnh, thành tiến hành truy bắt. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan tới hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Phạm Văn Diệm và 7 đồng phạm tại Campuchia để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, Phạm Văn Diệm, Nguyễn Đức Hùng giữ vai trò cầm đầu, tổ chức, phân công, điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội. Các bị cáo còn lại giữ vai trò người thực hành tích cực.

Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Các bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý cả tin và nhu cầu buôn bán, tiêu thụ hàng hoá của người bị hại; đồng thời giả danh lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước để tạo lòng tin, từ đó đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo còn lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý thông tin liên lạc, sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ và hoạt động giao dịch qua mạng để che giấu hành vi phạm tội.

Từ những lẽ trên, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 8 bị cáo tổng mức án 297 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Phạm Văn Diệm 9 năm tù; Nguyễn Đức Hùng 8 năm 6 tháng tù; Vũ Đức Tiến 18 tháng tù; Nguyễn Hoài Nam, Phạm Văn Trung và Đàm Vĩnh Hưng mỗi bị cáo 15 tháng tù; Phạm Văn Hiếu và Hoàng Quốc Huy mỗi bị cáo 12 tháng tù.