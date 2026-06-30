Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Từ ngày 15/8/2026, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo. Đây là nội dung mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tại Điều 2, nghị định 238 nêu rõ: Phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Bên cạnh việc dùng ghế an toàn, người dân cũng cần đặc biệt chú ý đến vị trí ngồi của trẻ để tránh bị phạt tiền nặng (Ảnh minh họa: KT)

Theo quy định bắt đầu áp dụng từ 1/7, tại Khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Đồng thời, trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ trường hợp xe ô tô đó chỉ có duy nhất một hàng ghế).

Bên cạnh việc dùng ghế an toàn, người dân cũng cần đặc biệt chú ý đến vị trí ngồi của trẻ để tránh bị phạt tiền nặng. Theo quy định, nếu vi phạm lỗi cho trẻ ngồi hàng ghế trước này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (mức phạt tiền này vẫn giữ nguyên và áp dụng song song).

Như vậy, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Trước thời điểm này, người vi phạm không bị phạt.