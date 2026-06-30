Vì sao trẻ em không nên ngồi ghế trước ô tô?

Từ ngày 1/7, quy định mới về bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô chính thức có hiệu lực. Theo đó, trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp phương tiện chỉ có một hàng ghế. Trẻ em cũng phải được trang bị thiết bị an toàn phù hợp như ghế chuyên dụng dành cho trẻ nhỏ.

Không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật, quy định này còn xuất phát từ những nghiên cứu khoa học về mức độ an toàn của trẻ em trên ô tô.

Khu vực ghế trước chịu tác động mạnh nhất khi xảy ra va chạm

Trong các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là va chạm trực diện, phần đầu xe thường là nơi chịu lực tác động lớn nhất. Người ngồi ở hàng ghế trước vì thế có nguy cơ đối mặt với chấn thương nghiêm trọng hơn do va đập vào bảng táp-lô, kính chắn gió hoặc các chi tiết trong khoang lái.

Việc để trẻ ngồi ở ghế phụ phía trước còn có thể làm gia tăng nguy cơ mất tập trung khi lái xe

Trong khi đó, hàng ghế sau nằm xa vùng hấp thụ xung lực chính nên được đánh giá là vị trí an toàn hơn cho trẻ em. Nhiều nghiên cứu cho thấy vị trí giữa hàng ghế thứ hai, khi được trang bị ghế an toàn phù hợp, là nơi có khả năng bảo vệ trẻ tốt nhất trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Túi khí có thể trở thành mối nguy đối với trẻ nhỏ

Túi khí là thiết bị được thiết kế nhằm bảo vệ người lớn khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ có thể trạng nhỏ, đây lại có thể là nguyên nhân gây ra những chấn thương nghiêm trọng.

Khi kích hoạt, túi khí bung ra chỉ trong tích tắc với tốc độ rất lớn nhằm ngăn cơ thể người lớn va đập vào vô-lăng hoặc bảng điều khiển. Tuy nhiên, lực bung mạnh này có thể tác động trực tiếp lên vùng đầu, cổ và ngực của trẻ nhỏ, gây tổn thương nặng hoặc đe dọa tính mạng.

Đó cũng là lý do các nhà sản xuất ô tô khuyến cáo không đặt ghế trẻ em quay ngược chiều ở hàng ghế trước nếu túi khí hành khách chưa được vô hiệu hóa.

Dây an toàn tiêu chuẩn không phù hợp với cơ thể trẻ em

Không ít phụ huynh cho rằng chỉ cần thắt dây an toàn cho trẻ như người lớn là đã đủ bảo đảm an toàn. Trên thực tế, dây an toàn tiêu chuẩn được thiết kế phù hợp với người trưởng thành hoặc trẻ có chiều cao từ khoảng 1,35m trở lên.

Đối với trẻ nhỏ, dây đai thường không nằm đúng vị trí bảo vệ. Phần dây chéo có thể cắt ngang cổ hoặc mặt, trong khi dây ngang lại siết trực tiếp lên vùng bụng thay vì xương hông. Khi xảy ra va chạm, điều này làm tăng nguy cơ chấn thương vùng cổ, cột sống và các cơ quan nội tạng.

Ghế an toàn chuyên dụng cho trẻ em được thiết kế để cố định cơ thể đúng tư thế, đồng thời phân tán lực tác động lên các vùng chịu lực tốt hơn của cơ thể, qua đó giảm đáng kể nguy cơ thương tích.

Nguy cơ khiến tài xế mất tập trung

Bên cạnh các yếu tố liên quan đến tai nạn, việc để trẻ ngồi ở ghế phụ phía trước còn có thể làm gia tăng nguy cơ mất tập trung khi lái xe.

Với tính cách hiếu động và tò mò, trẻ thường nghịch các nút điều khiển, màn hình giải trí, hệ thống điều hòa hoặc liên tục trò chuyện với người lái. Nhiều phụ huynh cũng có thói quen quay sang dỗ dành, hỗ trợ hoặc xử lý các tình huống phát sinh với con trong lúc điều khiển phương tiện.

Những hành động tưởng chừng đơn giản này lại khiến sự tập trung của tài xế bị phân tán, đặc biệt nguy hiểm khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao hoặc trong điều kiện giao thông đông đúc.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo, để bảo đảm an toàn tối đa, trẻ em nên ngồi ở hàng ghế sau và sử dụng ghế an toàn phù hợp với độ tuổi, cân nặng và chiều cao. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ thương tích cho trẻ và bảo đảm an toàn cho mọi người trên xe.