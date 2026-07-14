3 đối tượng vận chuyển vàng qua biên giới lĩnh 18 năm tù

Chiều 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Thị Thuần, Hoàng Thị Hằng và Phạm Thị Minh Hà về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Các bị cáo: Hoàng Thị Thuần (giữa) Hoàng Thị Hằng (bên trái), Phạm Thị Minh Hà trước bục khai báo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào lúc 8h50 ngày 26/11/2025, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh phát hiện Hoàng Thị Thuần (SN 1981), Hoàng Thị Hằng (SN 1987) và Phạm Thị Minh Hà (SN 1991), cùng trú tại xã Đường An (Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển trái phép vàng từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 4 vòng kim loại là vàng tinh khiết, có tổng khối lượng 600g (tương đương 160 chỉ). Số hàng hóa mà Thuần, Hằng, Hà vận chuyển thời điểm đó có trị giá trên 2,2 tỷ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không thực hiện kê khai, nhập khẩu theo quy định.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua cáo trạng vụ án.

Trước lực lượng chức năng, nhóm phụ nữ phạm tội này khai nhận: Đã nhận số vàng này từ một người Lào tại thủ đô Viêng Chăn để vận chuyển về tỉnh Hưng Yên, được trả công 2,5 triệu đồng/người. Cả ba người đều không biết lai lịch người giao vàng tại Lào cũng như người nhận vàng tại Việt Nam.

Trong vụ án này, các cơ quan chức năng xác định: Hoàng Thị Thuần là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên giữ vai trò chính; Hoàng Thị Hằng tham gia với vai trò người thực hành tích cực; Phạm Thị Minh Hà tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 bị cáo về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Thị Thuần 6 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Hoàng Thị Hằng 6 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Phạm Thị Minh Hà 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng đều về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".