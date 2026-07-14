Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

3 đối tượng vận chuyển vàng qua biên giới lĩnh 18 năm tù

Tiến Phúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hoàng Thị Thuần cùng 2 đồng phạm thực hiện hành vi vận chuyển vàng qua biên giới đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tổng mức án 18 năm tù và phạt bổ sung 60 triệu đồng.

Chiều 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Thị Thuần, Hoàng Thị Hằng và Phạm Thị Minh Hà về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

bqbht_br_dsc-5475.jpg
Các bị cáo: Hoàng Thị Thuần (giữa) Hoàng Thị Hằng (bên trái), Phạm Thị Minh Hà trước bục khai báo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào lúc 8h50 ngày 26/11/2025, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh phát hiện Hoàng Thị Thuần (SN 1981), Hoàng Thị Hằng (SN 1987) và Phạm Thị Minh Hà (SN 1991), cùng trú tại xã Đường An (Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển trái phép vàng từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 4 vòng kim loại là vàng tinh khiết, có tổng khối lượng 600g (tương đương 160 chỉ). Số hàng hóa mà Thuần, Hằng, Hà vận chuyển thời điểm đó có trị giá trên 2,2 tỷ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không thực hiện kê khai, nhập khẩu theo quy định.

bqbht_br_dsc-5483.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua cáo trạng vụ án.

Trước lực lượng chức năng, nhóm phụ nữ phạm tội này khai nhận: Đã nhận số vàng này từ một người Lào tại thủ đô Viêng Chăn để vận chuyển về tỉnh Hưng Yên, được trả công 2,5 triệu đồng/người. Cả ba người đều không biết lai lịch người giao vàng tại Lào cũng như người nhận vàng tại Việt Nam.

Trong vụ án này, các cơ quan chức năng xác định: Hoàng Thị Thuần là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên giữ vai trò chính; Hoàng Thị Hằng tham gia với vai trò người thực hành tích cực; Phạm Thị Minh Hà tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức.

bqbht_br_dsc-5471.jpg
Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 bị cáo về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Thị Thuần 6 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Hoàng Thị Hằng 6 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Phạm Thị Minh Hà 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng đều về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Tin liên quan

Tags:

#Tòa án Hà Tĩnh xét xử nhóm vận chuyển vàng #Vận chuyển vàng qua biên giới Hà Tĩnh #Ba phụ nữ vận chuyển vàng bị phạt tù #Toàn án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh #Tòa tuyên án.

Chủ đề Tòa tuyên án

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Trước ngày 15/8, chở trẻ trên ô tô không có ghế an toàn có bị phạt?

Người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định sẽ xử phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Nhiều người thắc mắc, trước ngày 15/8 thì vì phạm có bị phạt?
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Vì một môi trường xã, phường ở Hà Tĩnh không ma tuý

Vì một môi trường xã, phường ở Hà Tĩnh không ma tuý

Lực lượng công an, từ tỉnh đến cơ sở ở Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

Theo thông tin từ EVN, gần đây đã xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng. Người dân sử dụng điện tại Hà Tĩnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!