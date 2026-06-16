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Pháp luật

Tù chung thân đối tượng pha chế, mua bán ma túy qua Telegram

Quỳnh Sơn
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(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Viết Anh Dũng và 15 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Mạo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sáng 16/6, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” đối với 2 bị cáo Nguyễn Viết Anh Dũng (SN 2000, trú tại thôn Hải Nam, xã Thiên Cầm) và Lê Thị Mạo (SN 1999, trú tại thôn 5, xã Sơn Hồng).

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Hội đồng xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/11/2025, tại địa bàn tổ dân phố Tây Yên, phường Thành Sen, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo đang mang theo 3 gói ma túy dạng cỏ khô đi gửi xe buýt cho người mua.

Kết luận giám định xác định, trong số tang vật bị thu giữ có chứa chất ma túy MDMB-4en-PINACA với khối lượng 0,081 gam.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai bị cáo, lực lượng chức năng thu giữ 11 chai dung dịch màu nâu (trong đó có 10 chai còn nguyên và 1 chai đã qua sử dụng), 4,102 gam ma túy, 7,9 kg sợi thực vật khô cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc pha chế, đóng gói ma túy.

Kết luận giám định xác định tổng khối lượng chất ma túy MDMB-4en-PINACA thu giữ là 232,501 gam.

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Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Viết Anh Dũng án tù chung thân và Lê Thị Mạo bị tuyên phạt 15 năm tù giam.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 9/2025, Nguyễn Viết Anh Dũng thuê trọ tại tổ dân phố Tây Yên, phường Thành Sen và chung sống với Lê Thị Mạo như vợ chồng. Thông qua mạng xã hội Telegram, Dũng đặt mua 18 chai dung dịch chứa chất ma túy MDMB-4en-PINACA và thuốc lá sợi khô từ các tài khoản không rõ lai lịch, đưa về phòng trọ cất giấu, pha chế thành ma túy dạng cỏ khô để bán kiếm lời.

Trong vụ án này, Nguyễn Viết Anh Dũng là người trực tiếp mua 18 chai dung dịch chứa chất ma túy và sợi thực vật dạng khô về tự pha chế để bán ra thị trường nên giữ vai trò chính. Lê Thị Mạo giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Anh Dũng mức án tù chung thân và bị cáo Lê Thị Mạo 15 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

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