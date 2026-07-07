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Pháp luật

4 bị cáo trong đường dây pháo lậu quy mô "khủng" lĩnh 366 tháng tù

Tiến Phúc
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(Baohatinh.vn) - Các đối tượng trong đường dây pháo lậu liên tỉnh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử công khai và tuyên phạt với tổng mức án 30 năm 6 tháng tù giam.

Sáng 7/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Doãn Văn Hoài và Nguyễn Đức Minh về tội "Buôn bán hàng cấm", Bùi Xuân Chung về tội "Vận chuyển hàng cấm", Nguyễn Hữu Tính về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".

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Các đối tượng trong đường dây pháo lậu quy mô "khủng" bị đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: ngày 11/12/2025, anh Lê Văn D. (một nhân viên giao hàng trên địa bàn Hà Tĩnh) phát hiện một kiện hàng có vỏ bọc bên ngoài bị rách, bên trong chứa 4 hộp pháo nổ nhưng không liên lạc được với người nhận.

Nghi đây là hàng cấm, anh D. đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh giao nộp kiện hàng. Từ 4 hộp pháo nổ nặng gần 17 kg này, lực lượng công an nghi ngờ có đường dây buôn bán pháo "lậu" quy mô lớn đang hoạt động nên tiến hành mở rộng điều tra.

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định: vào cuối năm 2025, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đức Minh (SN 1988, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đặt vấn đề mua pháo nổ của Doãn Văn Hoài (SN 1990, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng). Ngày 11/12/2025, Hoài đã bán cho Minh 295 hộp pháo nổ loại 49 quả/hộp, 48 hộp pháo nổ loại 36 quả/hộp, 32 hộp pháo nổ loại 9 quả/hộp với tổng khối lượng hơn 665 kg, giá 296 triệu đồng.

Sau đó, Hoài thuê Bùi Xuân Chung (SN 1984, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa) vận chuyển số pháo này từ xã Hưng Phước (tỉnh Đồng Nai) đến giao cho Minh tại xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) với tiền công 25 triệu đồng.

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Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua cáo trạng của các bị cáo.

Ngày 12/12/2025, Hoài tiếp tục bán cho Minh 414 hộp pháo nổ loại 49 quả/hộp, 24 hộp pháo nổ loại 100 quả/hộp và 8 dây pháo nổ dài 6,5 m/dây với tổng khối lượng gần 857 kg, giá gần 331 triệu đồng. Hoài tiếp tục thuê Chung vận chuyển số pháo này theo cung đường cũ để giao cho Minh với tiền công gần 28 triệu đồng.

Ngày 16/12/2025, khi đang điều khiển ô tô chở pháo đi giao cho Minh, Chung nghe tin đường dây đã bị phát hiện nên đã liên lạc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và giao nộp toàn bộ tang vật.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn phát hiện: Thông qua mạng xã hội, vào đầu tháng 12/2025, Nguyễn Hữu Tính (SN 2005, xã Vân Đình, Hà Nội) đã mua của Nguyễn Đức Minh 8 hộp pháo nổ loại 100 quả/hộp, 12 hộp pháo nổ loại 49 quả/hộp cùng các nguyên liệu để tự chế tạo hơn 39 kg pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Khi biết Minh bị cơ quan công an điều tra, Tính đã đến đầu thú.

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Hội đồng xét xử tuyên án.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Doãn Văn Hoài 12 năm, Nguyễn Đức Minh 8 năm 6 tháng, Bùi Xuân Chung 6 năm 6 tháng, Nguyễn Hữu Tính 3 năm 6 tháng

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