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3 bị cáo lĩnh 204 tháng tù vì sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy

Lê Tuấn
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(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh xét xử lưu động 2 vụ án tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Sáng 23/6, tại hội trường Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Tĩnh, Tòa án Nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh mở 2 phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo: Võ Tá Sỹ Đan (SN 2023, trú tại TDP 1 Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”; Phan Huy Hoàng (SN 1995, trú tại thôn 1, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Văn Vũ (SN 2001, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên xử thứ nhất, theo cáo trạng của Viện KSND Khu vực 1 – Hà Tĩnh, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26/4/2026, tại khu vực phía ngoài quán Ba Nhất trên đường Hàm Nghi (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Võ Tá Sỹ Đan đã sử dụng trái phép chất ma túy loại cần sa.

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Bị cáo Võ Tá Sỹ Đan tại phiên xét xử

Thời điểm thực hiện hành vi, Đan đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo quyết định của UBND phường Thành Sen.

Đến ngày 28/4/2026, Công an phường Thành Sen triệu tập Võ Tá Sỹ Đan để làm việc và tiến hành xét nghiệm chất ma túy. Kết quả cho thấy Đan dương tính với chất ma túy cần sa. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Võ Tá Sỹ Đan đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với bị cáo Võ Tá Sỹ Đan.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với bị cáo Võ Tá Sỹ Đan.

Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Tá Sỹ Đan 24 tháng tù giam về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên xử thứ hai, theo cáo trạng của Viện KSND Khu vực 1 – Hà Tĩnh, khoảng 21 giờ ngày 22/1/2026, tại thôn 1, xã Lộc Hà, Phan Huy Hoàng và Phan Văn Vũ đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi cả ba đang sử dụng ma túy thì bị Công an xã Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 0,0153 gam ma túy loại Methamphetamine.

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Phan Huy Hoàng (bên trái) và Phan Văn Vũ bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng xác định, đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Trong đó, Phan Huy Hoàng giữ vai trò khởi xướng, rủ các đối tượng cùng sử dụng ma túy, cung cấp địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy, đồng thời góp tiền mua ma túy và chở Phan Văn Vũ đi lấy ma túy.

Phan Văn Vũ tham gia với vai trò giúp sức liên lạc mua ma túy và trực tiếp chuẩn bị, lắp ráp dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Hành vi của các bị can đã cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Huy Hoàng 7 năm 9 tháng tù giam, Phan Văn Vũ 7 năm 3 tháng tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Tĩnh không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với những người đang cai nghiện. Thông qua việc trực tiếp theo dõi quá trình xét xử, các học viên được chứng kiến những hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đây cũng là dịp để mỗi học viên tự nhìn nhận lại hành vi của mình, quyết tâm từ bỏ ma túy, rèn luyện, học tập tốt hơn để sớm hòa nhập với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

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