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Gần 5.000 người tử vong do tai nạn giao thông trong 6 tháng năm 2026

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(Baohatinh.vn) - Theo thống kê của Cục CSGT, trong 6 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 7.773 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người, bị thương 4.486 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 1.641 vụ (17,4%), giảm 445 người chết (8,4%) và giảm 1.745 người bị thương (28%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 7.706 vụ, làm chết 4.827 người, bị thương 4.468 người; đường sắt xảy ra 46 vụ, làm chết 33 người, bị thương 11 người; đường thủy xảy ra 21 vụ, làm chết 17 người, bị thương 7 người.

Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm.
Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm.

Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 2.390.486 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng 721.598 trường hợp (+43,23%) so với cùng kỳ năm 2025; tước 64.730 bằng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 336.299 trường hợp; tạm giữ 528.774 phương tiện các loại.

Trong đó, đường bộ xử lý 2.343.812 trường hợp; đường sắt xử lý 10.325 trường hợp; đường thủy xử lý 36.349 trường hợp. Lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có 592.107 trường hợp vi phạm tốc độ; 416.939 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 208.029 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định; 101.251 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường; 23.954 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 17.688 trường hợp chở hàng quá tải và 955 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy.

Qua công tác rà soát, lực lượng CSGT đã phát hiện, kiến nghị xử lý 7.853 điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Đến nay, các cơ quan chức năng đã khắc phục 4.586 điểm, đạt 58,4%; hiện còn 3.267 điểm đang tiếp tục được xử lý.

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Xe tải bị biến dạng cabin sau vụ va chạm với xe chạy cùng chiều trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng, lực lượng CSGT đã phát hiện 1.648 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế và môi trường; bắt giữ 1.776 đối tượng. Trong đó có 364 vụ buôn lậu và gian lận thương mại; 424 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 233 vụ khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản, thủy sản trái phép; 70 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc nổ; 81 vụ vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và 06 vụ nhập cảnh trái phép.

Tang vật thu giữ gồm 33 bánh heroin, 34.067 viên và 19,651 kg ma túy các loại; 1.619 kg pháo, thuốc nổ; 4.438 m3 cát cùng nhiều loại hàng hóa có giá trị. Tất cả các vụ việc đều được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Trong kỳ, có 4.111.668 lượt công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gồm 2.203.551 lượt đăng ký xe (348.305 ô tô và 1.855.246 mô tô), 484.264 lượt cấp đổi giấy phép lái xe và 1.423.853 lượt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

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#tai nạn giao thông #tai nạn chết người #ATGT #tai nạn giao thông nghiêm trọng

Chủ đề An toàn giao thông

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