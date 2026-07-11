Người cán bộ kiểm sát kiên định mục tiêu bảo vệ công lý

Gắn bó với ngành kiểm sát nhân dân (KSND) từ năm 2004, anh Lê Anh Tuấn (SN 1981) từng trải qua nhiều đơn vị công tác khác nhau và lần lượt đảm nhận các chức vụ: Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện KSND huyện Hương Sơn; Viện trưởng Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh. Trên cương vị nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liên tục là tấm gương sáng trong ngành.

Viện trưởng Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh Lê Anh Tuấn.

Là kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Lê Anh Tuấn luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành. Không chỉ trực tiếp nghiên cứu hồ sơ các vụ án phức tạp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng; anh Tuấn luôn cẩn trọng, khách quan và chính trực trong từng quyết định chuyên môn nhằm đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tháng 2/2026, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Là 1 trong 4 bị can, Nguyễn Thị Mận (SN 1986, trú phường Thành Sen) có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Theo kết luận giám định, Mận đủ nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Quá trình giải quyết vụ án kéo dài do bị can quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi sai phạm.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Viện trưởng Lê Anh Tuấn xác định, trong vụ án này, Mận đóng vai trò là người giới thiệu nguồn cung cấp ma túy cho đồng phạm. Tuy nhiên, nhận thấy bị can không biết chữ, hạn chế khả năng điều khiển hành vi, anh Tuấn trực tiếp cùng kiểm sát viên, điều tra viên thuyết phục, vận động. Quá trình trao đổi, anh vừa làm công tác tư tưởng, vừa tích cực tuyên truyền cho bị can về chính sách khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, anh còn kiên quyết đưa ra các chứng cứ, lập luận về diễn biến hành vi phạm tội. Trước sự kiên trì, nhẫn nại và lập luận sắc bén của đại diện viện kiểm sát, Mận dần bị thuyết phục, kết thúc quá trình điều tra, bị can thành khẩn cúi đầu nhận tội.

Viện trưởng Lê Anh Tuấn chỉ đạo, trao đổi nghiệp vụ với các kiểm sát viên trong đơn vị.

Trong số các vụ án Viện trưởng Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo, có nhiều vụ phức tạp, đông bị can. Điển hình trong số đó là vụ Nguyễn Văn Lý Hùng (SN 2009, trú xã Đồng Tiến) và 16 đồng phạm về các tội: “Gây rối trật tự công cộng”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", “Trộm cắp tài sản”.

Vụ án này xảy ra vào tháng 2/2026, trước thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm tự chế; sử dụng khẩu trang che biển số xe hoặc không gắn biển kiểm soát, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Đồng thời, tập hợp thành nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm mục đích đua xe, tìm các nhóm khác để khiêu khích, truy đuổi. Hành vi đó không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn khiến người dân hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn.

Viện trưởng Lê Anh Tuấn đã phân công 2 kiểm sát viên có kinh nghiệm dày dặn, năng lực chuyên môn giỏi phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) từ giai đoạn điều tra; nghiên cứu hồ sơ, đấu tranh với các đối tượng, phân loại và khởi tố ngay thời điểm bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán.

Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Lộc Hà trao giấy khai sinh cho trẻ em.

"Sau 4 tháng điều tra, tháng 6/2026, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã hoàn tất bản cáo trạng. Tất cả 17 bị can bị truy tố đều ở độ tuổi dưới 18. Đây là điều khiến tôi và các đồng nghiệp hết sức trăn trở. Quá trình nghiên cứu hồ sơ, chỉ đạo kiểm sát viên thực hành quyền công tố, tôi phải đối mặt với áp lực tâm lý rất lớn và cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng khi tái hiện lại từng hành vi phạm tội của các đối tượng. Bởi chỉ một sai sót nhỏ trong việc đánh giá chứng cứ, hồ sơ, tài liệu sẽ ảnh hưởng lớn đến số phận của rất nhiều con người" - anh Tuấn chia sẻ.

Từng là người đứng đầu Viện KSND huyện Hương Sơn ​(cũ) và nay đảm nhận vai trò Viện trưởng Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh, theo nhận định của anh Tuấn, đây đều là các địa bàn trọng điểm về ANTT, an ninh quốc phòng của toàn tỉnh. Nhiều vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn có tính chất phức tạp, nhiều tình tiết, liên quan đến nhiều đối tượng tham gia. Vì vậy, đòi hỏi mỗi kiểm sát viên không chỉ giỏi về nghiệp vụ, chắc về pháp luật mà còn phải giữ được sự công tâm.

Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND phường Trần Phú (ảnh trái) và kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tại Công an xã Cẩm Xuyên (ảnh phải).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trưởng Lê Anh Tuấn, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự được thực hiện chặt chẽ; không để xảy ra việc khởi tố thiếu căn cứ, làm oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, việc phê chuẩn khởi tố bị can của cơ quan điều tra được thực hiện chặt chẽ, kịp thời. 100% trường hợp áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; 100% án giải quyết trong hạn luật định, không có án quá thời hạn truy tố, không để xảy ra án trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có trường hợp viện kiểm sát truy tố, toà tuyên không phạm tội.

Bên cạnh đó, công tác kiểm sát thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật được quan tâm, chú trọng.

Cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh luôn đoàn kết, thống nhất trong triển khai mọi nhiệm vụ được giao.

Không chỉ tập trung cao cho công tác chuyên môn, Viện trưởng Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh Lê Anh Tuấn còn tích cực chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua do Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh và địa phương phát động. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để chuyên nghiệp, hiện đại hoá các nhiệm vụ.

Với nhiều nỗ lực trong suốt quá trình công tác, anh Lê Anh Tuấn liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, anh vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Về tập thể do anh Tuấn lãnh đạo, quản lý, Viện KSND huyện Hương Sơn (cũ) và Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; được Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua của ngành KSND. Năm 2025, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh được tặng bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao trong phong trào lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh ký kết quy chế phối hợp với TAND cùng cấp và 22 xã, phường thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Dương Xuân Sanh đánh giá: “Đồng chí Lê Anh Tuấn là lãnh đạo mẫu mực, trách nhiệm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vững bản lĩnh chính trị. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, người cán bộ kiểm sát, hăng hái, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào của đơn vị, của ngành, cùng với tập thể lãnh đạo Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghiệp vụ, các phong trào thi đua; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, bằng sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, đồng chí đã truyền cảm hứng cho cán bộ trẻ phấn đấu trở thành những kiểm sát viên có tâm, có tầm, nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý".

Sau khi được thành lập (từ ngày 1/7/2025) đến nay, số lượng vụ án do Viện KSND khu vực 1- Hà Tĩnh thụ lý lớn nhất toàn tỉnh. Theo đó, đơn vị đã thụ lý kiểm sát điều tra đối với 271 vụ/634 bị can, trong đó khởi tố mới 233 vụ/565 bị can. Trong tổng số 233 vụ án mới khởi tố, chủ yếu tập trung vào nhóm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (112 vụ/382 bị can), nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu (56 vụ/77 bị can) và tội phạm về ma túy (41 vụ/66 bị can). Đáng chú ý, xu hướng tội phạm có dấu hiệu trẻ hóa, thể hiện qua việc số người phạm tội là thanh, thiếu niên gia tăng và độ tuổi thực hiện hành vi phạm tội ngày càng thấp. Các đối tượng chủ yếu phạm các tội xâm phạm sở hữu, trật tự xã hội và ma túy; phương thức, thủ đoạn chịu ảnh hưởng của mạng xã hội, các hội nhóm trên không gian mạng, có trường hợp tụ tập thành nhóm để thực hiện hành vi phạm tội.

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